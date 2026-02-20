Tradiční zelňáky: Tuhle jihočeskou specialitu miluje i Josef Maršálek

Petra Kašparová
  5:10
Krajová specialita z okolí Budějc vám otevře nový obzor co se týče kysaného zelí. Zkuste si upéct jihočeské zelňáky, na kterých ujíždí i Josef Maršálek, který v Jižních Čechách bydlí se svým partnerem.

Jihočeské zelňáky. | foto: Canva

V okolí Budějc tedy Českých Budějovic, máme tradiční pochutinu. Pečené křupavé placky z kysaného zelí, se škvarky a sádlem. Zná je každé malé dítě a každý „velký kluk“ si je rád dá třeba k pivu. Placky se začaly péct už velmi dávno v okolí Roudného, kde se odjakživa pěstuje hlávkové zelí.

Mimo budějovické okolí nejsou zelňáky moc známé. Pojem zelňák v české gastronomii existuje, představuje však různá jídla. Jde o teritoriální pojetí „zelňáku“, přičemž jde většinou o různé druhy pečiva, samozřejmě se zelím.

Sám Josef Maršálek se v jednom z rozhovorů pro iDnes k budějckým zelňákům vyjádřil: „Úplně miluji také zelňáky. Na jihu se jí prostě dobře.“

Nevíte, co s kyselým zelím? Upečte si jihočeské zelňáky.

Recept Jihočeské zelňáky

  • 500 g hladké mouky
  • 2 lžičky soli
  • mletý pepř dle chuti
  • drcený kmín (podle potřeby)
  • 500 g kysaného zelí
  • 100 g vepřových škvarků
  • 120 g sádla
  • 1 vejce (nemusí být)
  1. Hladkou mouku vysypeme na vál, posolíme, opepříme a zasypeme kmínem.
  2. Zelí dobře scedíme, vymačkáme, někdo dokonce propláchne (já neproplachuji). Necháme okapat a nakrájíme „křížem krážem“ na malé kousky.
  3. Škvarky nameleme nebo nasekáme najemno. Můžeme je také nechat, jak jsou, pokud nemáme škvarky několikacentimetrové, při válení těsta se rozmáčknou.
  4. Na mouku na vále dáme pokrájené zelí, sádlo pokojové teploty a můžeme přidat vejce. Někdo říká, že těsto lépe drží pohromadě, já vajíčko nedávám. Rukama hněteme. Vzniknout by mělo pevné, ne příliš lepivé, těsto.
  5. Těsto rozdělíme na poloviny. Z každé části těsta vyválíme zhruba 5 mm tlustý plát. Vykrajujeme kolečka, srdíčka, co je nám libé. Někdo placku jen nakrájí na čtverečky. V některých rodinách se dokonce placka hodí celá, jak je, na plech a až po upečení se láme...
  6. Pečeme na plechu s pečicím papírem při 180 °C zhruba čtvrt hodiny. Délku pečení je třeba odhadnout, přičemž velmi záleží na osobních preferencích. Někdo zelňáky miluje hodně křupavé, jiný měkčí. Vyzkoušejte, co bude chutnat vám.

Počet porcí: zhruba 4 plechy
Doba přípravy: 60 minut

Moje osobní tipy k pečení zelňáků:

  • Zelňáky jsou moc dobré i bez škvarků. Bez čeho se ale neobejdou, to je sádlo!
  • Pokud chcete zelňáky ostřejší, dejte hodně pepře, případně klidně i něco ostřejšího. Chilli, cayenský pepř, pálivá paprika.
  • Před pečením ráda zelňáky posypu nahrubo namletou solí a kmínem.
  • Mám-li možnost, koupím na zelňáky kysané zelí ze sudu. Zelňáky jsou z něj nejlepší.
Plněné zelňáky

Plněné zelňáky

Recept

Střední

70 min

Kysané zelí jako super potravina? Rozhodně! Jezte ho.

Kysané zelí má obří zdravotní benefity

Kysané zelí patří mezi tradiční potraviny, které mají překvapivě silné zdravotní benefity. Díky přirozenému mléčnému kvašení obsahuje živé probiotické bakterie podporující střevní mikrobiom, trávení i imunitu. Je zároveň bohaté na vitamin C — právě proto ho v 18. století vozili námořníci na dlouhé plavby jako ochranu proti kurdějím. Výhodou je i velmi nízká kalorická hodnota a vysoký obsah vlákniny, takže dobře zasytí bez zbytečné energetické zátěže. Aby si ale zachovalo probiotický efekt, je potřeba vybírat nepasterované a tepelně neupravené kysané zelí.

Nejzajímavější fakta o kysaném zelí:

  • přirozený zdroj probiotik bez nutnosti doplňků stravy
  • historicky chránilo námořníky před kurdějemi
  • má jen kolem 20 kcal na 100 g, ale dobře zasytí
  • podporuje trávení díky vláknině a organickým kyselinám
  • fermentace zlepšuje vstřebatelnost některých živin
  • dlouho vydrží i bez chlazení
  • probiotický efekt má pouze nepasterované zelí
Placky zelňáky

Placky zelňáky

Recept

Střední

40 min

Testujte své znalosti o kyselém zelí: Historie, výroba a zdraví
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Myslíte, že jíte zdravě? Těchto 12 potravin patří k nejvíc zasaženým pesticidy

Příliš pesticidů. Častý problém dováženého ovoce. Jablka na snímku, které...

Pesticidy se stále častěji objevují i v ovoci a zelenině, které běžně konzumujeme. Přehled nejvíce zatížených potravin za rok 2025 ukazuje, kde se hromadí nejvíce, jaký mohou mít vliv na zdraví a jak...

Upéct bábovku už vás nikdy nenapadne. Vyzkoušejte recept na lahodný savarin

Savarin

Na první pohled může působit jako obyčejná bábovka. Ve skutečnosti je savarin jednou z velkých legend francouzské cukrařiny – kynutý moučník, který se důkladně prolívá sladkým sirupem. Jeho příběh...

Čokoládový dort s mascarpone: Jediný dort, který na Valentýna potřebujete

Valentýnský čokoládový dort

Hledáte ten nejlepší dort na Valentýna? Mám pro vás recept na extra čokoládový dort s nadýchaným mascarpone krémem. Chutná luxusně, ale zvládnete ho připravit i během jednoho večera. Přesně takový...

Jak upéct maso, aby bylo šťavnaté? Stačí se vyhnout této drobné chybě

Pečené kuře s meruňkami

Druhý díl seriálu o pomalém víkendovém vaření patří vůni pečeného masa. Víkend má totiž úplně jiný rytmus než pracovní týden – rána jsou pomalejší, nikam se nespěchá a v kuchyni je konečně čas dopřát...

Jednoduchý banánový chlebíček bez cukru podle Josefa Maršálka

Banana bread můžete lehce modifikovat, stačí do těsta přidat třeba kousky...

Banánový chléb je skvělý způsob, jak využít přezrálé banány, které už se vám nechce jíst. Tento vláčný moučník si můžete snadno připravit, a to i bez přidaného cukru, podle receptu Josefa Maršálka....

Tradiční zelňáky: Tuhle jihočeskou specialitu miluje i Josef Maršálek

Jihočeské zelňáky.

Krajová specialita z okolí Budějc vám otevře nový obzor co se týče kysaného zelí. Zkuste si upéct jihočeské zelňáky, na kterých ujíždí i Josef Maršálek, který v Jižních Čechách bydlí se svým...

20. února 2026  5:10

Víkednové pečení se SweetBurg: Jak na nejlepší Banana bread

Banánový špaldový chlebíček s arašídy

Třetí díl seriálu bych ráda věnovala sladkým chlebíčkům, a to těm banánovým, ale místo si najdou i ty bez banánu. Jsou to snadné moučníky, které bez problémů sbalíte do krabičky a do práce je...

20. února 2026  4:30

Co jedí trosečníci v Survivor? Kultovní kokosový popcorn, červi a rýži stokrát jinak

Survivor vaření

Když se soutěžící ocitnou na pustém ostrově v reality show Survivor, bojují nejen o výhru, ale i o jídlo – a to si často musí obstarat sami. Připravili jsme pro vás přehled ikonických ostrovních...

20. února 2026

Sněhový pohár s pomerančem - dezert plný citrusové chuti

Sněhový pohár s pomerančem
Recept

Lehké

100 min

I v zimě si můžete dopřát ovocný pohár. Tento spojuje křupavé pusinky se smetanovým krémem a...

Polévka s tortellinami - italská polévka plná těstovin a zeleniny

Polévka s tortellinami
Recept

Lehké

20 min

Polévka s tortellinami připravená z čerstvé zeleniny, rajčat a vývaru je hotová do 30 minut....

Smažené nudle na thajský způsob

Smažené nudle na thajský způsob
Recept

Lehké

40 min

Díky jednoduchému postupu si připravíte doma chutné a pikantní nudle za krátkou dobu. Podávejte...

Co je to galgán? Tahle surovina vás postaví na nohy po chřipce i kocovině

Thajská polévka (Tom Yum)

Nejikoničtější polévka thajské kuchyně. Představíme vám, odkud polévka pochází, jak vznikla, proč je tolik milovaná, a poradíme tipy a triky, jak si ji doma připravit, aby byla autentická a dokonale...

19. února 2026  5:20

Konkrétní kroky, jak nahradit maso a nemít hlad. Získejte potřebné bílkoviny bez masa

Bez masa? Nejste odsouzeni k salátům. Bez masa můžete vařit i výborná teplá...

Chcete omezit maso, ale nejste si jistí, čím ho na talíři nahradit, aby jídlo zůstalo syté a chutné? Přechod na bezmasý jídelníček nemusí znamenat hlad ani složité vaření. Stačí znát pár praktických...

19. února 2026  4:40

Jaký je rozdíl mezi paštikou a terinou? Rozhoduje textura i tvar pokrmu

Kachní paštika

Paštika a terina patří mezi klasické chlazené speciality, které se podávají jako předkrm nebo součást sýrových a uzeninových talířů. A přestože se na první pohled mohou zdát podobné, mezi nimi...

19. února 2026

Lískooříškové tiramisu – krémový dezert plný čokolády, kávy a oříškových chutí

Lískooříškové tiramisu
Recept

Střední

50 min

Toto tiramisu kombinuje mascarpone, víno, kávu a med s karamelovými oříšky. Podle receptu si...

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Vejce jako záchrana večeře? Pravda, kterou většina lidí nezná

Zeleninové lečo se sázeným vejcem

Jsou dny, kdy otevřeme lednici, povzdechneme si a jediné, na co máme energii, je „něco rychlého“. Právě tehdy přichází na scénu jedna nenápadná, ale naprosto dokonalá surovina: vejce. Má je doma...

18. února 2026  15:10

Pečená kuřecí stehna s česnekovou omáčkou – šťavnaté maso plné chuti, ideální na oběd či večeři

Pečená kuřecí stehna s česnekovou omáčkou
Recept

Střední

80 min

Šťavnatá pečená kuřecí stehna s česnekem ideálně podávejte s bramborami, opečenou slaninou a...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.