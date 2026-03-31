Tradiční triky našich babiček: Jak správně barvit vejce v cibulových slupkách a kurkumě

Petra Burgrová
  4:20
Barvení vajíček patří k jedné z nejhezčích velikonočních tradic. Kromě kupovaných barev se stále více lidí vrací k přírodním metodám, které jsou šetrné k přírodě, zdraví i samotným vajíčkům. Mezi nejoblíbenější patří barvení pomocí kurkumy a cibulových slupek. Ukážu vám jak je to jednoduché, dostupné a překvapivě krásné.

Barvení vajec cibulí | foto: Canva

Obsah

Jak obarvit vajíčka kurkumou

Kurkuma je známá svým sytě žlutým pigmentem, který vajíčkům dodá teplý, slunečný odstín.

Postup:

  1. Do menšího hrnce nalijeme cca 1 litr vody.
  2. Přidáme 2–3 lžíce kurkumy, lžíci octa a přivedeme k varu.
  3. Vložíme syrová vajíčka a vaříme 10 minut.
  4. Vejce necháme v nálevu ještě alespoň 15 minut (pro výraznější barvu i déle).
Na barvení vajec není třeba používat chemii.

Jak obarvit vajíčka cibulí

Cibulové slupky patří mezi tradiční a velmi oblíbený způsob barvení. Dávají vajíčkům odstíny od zlatavé po tmavě hnědou.

Postup:

  1. Nasbíráme slupky z několika žlutých cibulí (čím více, tím sytější barva).
  2. Zalijeme je vodou a povaříme asi 15–20 minut.
  3. Do odvaru přidáme lžíci octa.
  4. Vložíme vajíčka a vaříme dalších 10 minut.
  5. Pro intenzivnější barvu opět necháme vejce ve vývaru klidně dalších 15 minut.

Čím dalším obarvit vajíčka přírodně

  • Červené zelí – modré až fialové odstíny
  • Řepa – růžová až červená
  • Špenát nebo kopřivy – světle zelená
  • Káva nebo černý čaj – hnědé tóny
Přírodní barvení vajec je dnes velká móda.

3 tipy pro intenzivnější barvy

  1. Při barvení hraje zásadní roli už samotný výběr podkladu, protože na bílých vejcích vyniknou jasné a zářivé odstíny, zatímco ta hnědá dodají barvám hloubku a přírodní nádech.
  2. Aby pigment ke skořápce lépe přilnul a barva byla krásně sytá, nezapomeňte do barvicí lázně vždy přidat lžíci octa nebo špetku soli pro fixaci.
  3. Rozdíl v sytosti ovlivňuje také to, zda barvíte vajíčka už uvařená, nebo je vaříte přímo v přírodním odvaru, což barvu do skořápky vpije mnohem intenzivněji.

Velikonoce, barvení vajec

Jak vytvořit originální vzory a zdobení

Chcete-li, aby vaše vajíčka letos opravdu vyčnívala, vyzkoušejte tyto osvědčené kreativní techniky:

  • Nasbíráme si venku drobné lístky, květy nebo stébla trávy, které přitiskneme na vajíčko a pevně je zafixujeme starou silonovou punčochou, aby se pod ně barva nedostala.
  • Vezmeme obyčejný provázek nebo gumičku a vajíčko na několika místech těsně obmotáme, čímž po obarvení a rozbalení vytvoříme efektní světlé pruhy.
  • Vajíčko nejprve sytě obarvíme a po úplném zaschnutí do něj ostrým hrotem nebo jehlou jemně vyškrábeme detailní ornamenty a jarní motivy.

Péče o vajíčka po obarvení

Jakmile vajíčka uschnou, můžete jejich barvu rozzářit tím, že skořápku jemně potřete kouskem špeku nebo hadříkem s kapkou rostlinného oleje, což jim dodá nádherný zrcadlový lesk.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.