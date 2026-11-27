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Co je topinambur
Možná vás překvapí, že jde o blízkého příbuzného klasické slunečnice. Nad zemí vyrůstá do výšky až tří metrů a koncem léta kvete žlutými květy. To nejcennější se ale skrývá pod povrchem v podobě jedlých podzemních hlíz.
Pochází ze Severní Ameriky, odkud se v 17. století dostal do Evropy. Než ho vytlačily klasické brambory, patřil k běžným součástem jídelníčku. Chuťově je velmi jemný, lehce nasládlý a výrazně připomíná lískové oříšky nebo artyčoky.
Jak je topinambur zdravý
Je zajímavý především svým složením. Obsahuje inulin, což je druh rozpustné vlákniny ze skupiny fruktanů. Na rozdíl od běžných sacharidů se v tenkém střevě nerozkládá a dostává se až do tlustého střeva, kde slouží jako potrava pro některé prospěšné střevní bakterie. Proto se označuje jako prebiotikum.
Kromě inulinu obsahuje také další vlákninu, draslík, železo a některé vitaminy skupiny B. Pravidelné zařazování potravin s vlákninou do jídelníčku podporuje správnou funkci trávení. U topinamburu je ale potřeba myslet také na jednu méně příjemnou vlastnost. Inulin může u citlivějších lidí způsobovat nadýmání, plynatost nebo průjem, zvlášť pokud ho snědí větší množství najednou.
Jak topinambur připravit před vařením
Příprava opravdu není složitá, jen je potřeba počítat s tím, že jeho hlízy bývají nepravidelné a mají spoustu záhybů. Nejdříve je důkladně omyjeme pod tekoucí vodou a kartáčkem odstraníme zbytky zeminy.
Slupku není nutné loupat. Je velmi tenká a topinambur můžeme připravovat i s ní. Pokud ji přesto chceme odstranit, oloupeme ji škrabkou jako klasické brambory. U členitých hlíz to může být trochu pracnější.
Oloupaný a nakrájený topinambur má tendenci na vzduchu tmavnout. Tomu zabráníme, když ho vložíme do studené vody s trochou citronové šťávy.
Jak se topinambur připravuje
Před konzumací ho nemusíme vždy vařit, protože je jedlý i za syrova. Záleží především na tom, jaké jídlo chceme připravit.
- Syrový: Nastrouháme ho nebo nakrájíme na tenké plátky a přidáme do zeleninového salátu. Výborně se hodí k jablkům, mrkvi, citronové šťávě nebo ořechům.
- Vařený: Nakrájíme ho na menší kousky a vaříme přibližně 10 minut, dokud nezměkne. Můžeme ho použít do polévek, pyré nebo jako přílohu.
- Pečený: Celé menší hlízy nebo nakrájené kousky upečeme v troubě s olivovým olejem, solí, pepřem a bylinkami. Pečení celých hlíz trvá přibližně 30 až 45 minut.
- Smažený: Nakrájíme ho na tenké plátky a osmažíme na pánvi dozlatova. Připravíme tak křupavou přílohu podobnou zeleninovým chipsům.
- Do dezertů: Díky své přirozeně nasládlé a lehce oříškové chuti ho můžeme využít také při přípravě sladkých jídel. Přidává se například do sladkých nákypů, lívanců nebo buchet.
Recept Topinamburový perník se skořicí a polevou
- 4 vejce
- 200 g třtinového cukru
- 300 g hladké mouky
- 1 lžička skořice
- 1 lžíce kakaa
- 1 kypřicí prášek do perníku
- 150 ml kefíru
- 2 topinambury
- 100 g tmavé čokolády
- 1 lžíce másla
Dohotovení
- Vejce ušleháme s cukrem do pěny, přidáme hladkou mouku, skořici, kakao, prášek do pečiva a promícháme. Do těsta postupně zašleháme kefír a nastrouhané topinambury.
- Těsto nalijeme do máslem vymazané formy a pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 35 minut. Mezitím rozpustíme nad vodní lázní čokoládu, přidáme máslo, promícháme a polevu nalijeme na upečený horký perník. Posypeme kokosem a necháme vychladnout.
Počet porcí: 12 kusů
Doba přípravy: 60 minut