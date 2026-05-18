Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

TOP 7 nejlepších receptů na jarní polévky (Tolik čerstvé zeleniny a bylinek!)

Klára Pěnkavová
  5:00
Jen proto, že zima dávno skončila, neznamená, že skončila i sezóna polévek. Ba právě naopak! Jaro si říká o lehčí, svěží varianty z první čerstvé zeleniny a bylinek. A skvěle se hodí i do toho nevyzpytatelného počasí, které právě zažíváme. Dokážou buď příjemně ochladit, nebo naopak zahřát.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr SchoberKulinární studio MAFRA

Obsah

Nejlepší jarní polévky

Jarní polévky stojí na surovinách, které mají krátké vegetační období a přirozeně jemnější chuť. Oproti zimním polévkám nepotřebují dlouhé vaření ani výrazné koření, protože základ tvoří čerstvá jarní zelenina a mladé bylinky, které samy o sobě dodávají skvělou chuť i vůni. Také potřebují minimum tuku. Podle způsobu zpracování vznikají jak studené polévky, lehké krémové polévky, tak i čiré vývary nebo jejich hustší varianty se zavářkou, noky či kapáním.

Mladý špenát, nebo také baby špenát: Jarní zelená potravina.

Jaká zelenina roste na jaře

Na jaře se objevují první výhonky a listy, které mají intenzivní chuť i barvu. Do jarních polévek se nejčastěji používá:

Zelené bylinky. Petržel je jejich královna.

Jaké bylinky rostou na jaře

Jarní bylinky dodávají polévkám svěžest a ráz, který je pro toto období typický. Nejčastěji se používá:

Polévkovou inspiraci hledejte na iDNES Recepty »

Okurková polévka s čerstvým koprem.

1. Rychlá jarní polévka

Hledáte recept na první jarní vedra? Tato studená okurková variace na balkánský tarator kombinuje sílu probiotik z kefíru a hydratační schopnosti čerstvých okurek. Je to ideální fit recept pro horké dny – minimum kalorií, maximum chuti a příprava, kterou zvládnete za 10 minut.

Pro extra vizuální efekt doporučujeme polévku podávat v hlubokých talířích vychlazených v mrazáku a dozdobit ji nejen koprem, ale třeba i pár kuličkami růžového pepře nebo nasekanými vlašskými ořechy.

PS: Rozhodně si recept uložte i na léto! Bude se vám rozhodně hodit.

Studená okurková polévka s mátou a pistáciemi

Studená okurková polévka s kefírem a čerstvým koprem

Recept

Střední

10 min

Jak podpořit zdraví střev? Klíčem ke spokojenému břichu jsou probiotické potraviny

Polévka s kapáním.

2. Jarní polévka s kapáním

Klasika, která nikdy nezklame, tentokrát v lehčí úpravě. Tento poctivý zeleninový vývar s kapáním sází na osvědčenou kombinaci kořenové zeleniny a čerstvých bylinek. Navíc díky použití rýžové mouky v zavářce je polévka přirozeně bezlepková.

Polévka s kapáním

Zeleninový vývar s kapáním

Recept

Střední

30 min

Toskánská jarní polévka.

3. Jarní polévka s hráškem a chřestem

Vychutnejte si to nejlepší z jara. Tato polévka inspirovaná slunným Toskánskem spojuje sladký hrášek, křupavý zelený chřest a jemné bílé fazole. Restované hovězí maso se slaninou dodává pokrmu příjemnou hloubku, zatímco lehký vývar zachovává jeho svěžest. Ideální volba pro jarní obědy, kdy hledáte něco výživného, ale ne zbytečně těžkého.

Toskánská jarní polévka

Toskánská jarní polévka

Recept

Lehké

50 min

Česká luštěnina, po které konečně zhubnete? Fazole vás zasytí víc než maso

Jarní polévka s noky.

4. Jarní polévka s noky

Hledáte jídlo, které je lehké, ale zároveň vás díky vysokému obsahu bílkovin spolehlivě zasytí? Tato středomořsky laděná polévka vás nadchne spojením cukrového hrášku, baby špenátu a karotky, které doplňují jemné noky z jehněčího masa s parmazánem a petrželkou. Je to lehký, a přitom chuťově bohatý recept, který na talíř vnese barvy i vůni probouzející se přírody.

Jarní polévka s masovými kuličkami

Lahodná jarní polévka s jehněčími noky

Recept

Střední

50 min

Kopřivová velikonoční polévka.

5. Jarní polévka z medvědího česneku a kopřiv

Kopřivy, medvědí česnek a jáhly patří k pilířům staročeské kuchyně, v tomto receptu je však najdete v odlehčené a vizuálně atraktivní podobě. Polévka sází na rychlou tepelnou úpravu bylinek, díky které si zachovají zářivě zelenou barvu i maximum vitamínů. Výsledkem je lehký, přirozeně bezlepkový chod, ideální pro jarní oběd.

Kopřivová velikonoční polévka

Krémová kopřivová polévka s medvědím česnekem a jáhlami: Pravá chuť jara

Recept

Lehké

45 min

Medvědí česnek teď roste všude. Připravte si z něj lahodné domácí pesto

Minestrone polévka s rajčaty.

6. Jarní italská polévka minestrone

Klíčem k vynikající italské polévce minestrone není jen výběr zeleniny, ale především správný základ. Redukce bílého vína a pomalé restování šalotky s česnekem vytvoří aromatický podklad, který pozvedne chuť rajčat, chřestu a fazolek na novou úroveň. Výsledkem je elegantní, chuťově vrstvená polévka, která skvěle demonstruje sílu jednoduchých a kvalitních surovin.

Minestrone polévka s rajčaty

Lepší než z italské restaurace: Pravá Minestrone s bílým vínem

Recept

Střední

35 min

Italská kuchyně: Pizza Napoletana podle původního receptu, jak ji dělali v Neapoli

Chřestový krém.

7. Jarní zeleninový krém

Na rozdíl od většiny moderních krémových polévek, které stojí na smetaně, tento recept vychází z klasického bešamelového základu. Kombinace světlé jíšky a mléka vynikne po rozmixování s chřestem a vytvoří přirozeně hustou, hladkou strukturu. Ta pak dobře drží chuť muškátového oříšku i čerstvého tymiánu. Chřest můžete v receptu nahradit i jinou jarní zeleninou, třeba pórkem nebo bramborami.

Chřestová polévka

Chřestový krém s bešamelem a muškátovým oříškem – Sametová jarní polévka

Recept

Střední

50 min

Cpete do sebe proteiny a i tak váha stojí? Možná vám v jídelníčku chybí vláknina
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nezávislý test českých másel (2026). Jaké máslo si namazalo konkurenci na chleba?

Test másla

Najít v regálech skutečně poctivé máslo se zdá být čím dál těžší. Abychom zjistili, které máslo váš ranní toast skutečně pozvedne na novou úroveň a které vás naopak zklame svou nevýrazností,...

Jak připravit karamelizovanou cibuli: Správný postup krok za krokem

Slaný koláč s bramborami a zkaramelizovanou cibulkou podle Ivany Hanusové

Sladká, měkká a výrazně aromatická. Karamelizovaná cibule patří mezi jednoduché kuchařské triky, které dokážou výrazně vylepšit burger, omáčku i sendvič. Poradíme, jak ji správně připravit, jak...

Přílohy po padesátce: Nenápadná chyba, kvůli které ručička na váze stojí

Hubnutí po 50? Nejde tak jako dřív. Jakým přílohám se vyhnout?

Po padesátce se při hubnutí často řeší cukr, pečivo nebo večerní mlsání. Také alkohol... Méně pozornosti se ale věnuje přílohám, přitom právě ty umí nenápadně rozhodit celý jídelníček.

Velký test jahod (2026). Přemýšlejte hlavou a ne žaludkem, na dobré jahody je ještě brzy

Test jahody

Slunce svítí a většina z nás dostává chuť na ovoce, které přes zimu chybělo na stole. Jahody, maliny a borůvky lákají z regálů i stánků svou barvou, ale ruku na srdce, je už opravdu jejich čas? Česká...

Jak na domácí ghí: Zapomeňte na to kupované a udělejte si domácí

Zlaté, voňavé, ideální nejen na smažení: Ghí, ghee, přepuštěné máslo.

Přepuštěné máslo, často označované i jako ghí nebo ghee, patří mezi suroviny, které se rozhodně vyplatí mít v kuchyni po ruce. Proč? Vydrží déle než běžné máslo, má vyšší kouřový bod a díky jemné...

TOP 7 nejlepších receptů na jarní polévky (Tolik čerstvé zeleniny a bylinek!)

Letní polévka

Jen proto, že zima dávno skončila, neznamená, že skončila i sezóna polévek. Ba právě naopak! Jaro si říká o lehčí, svěží varianty z první čerstvé zeleniny a bylinek. A skvěle se hodí i do toho...

18. května 2026

Kam v Praze na nejlepší utopence? Legendární pivnice, kde chutnají nejlépe

utopenec s pivem

Nakládaný špekáček, cibule, ocet, feferonky a krajíc chleba. Utopenci dle mého patří k českým hospodám stejně jako dokonale načepované pivo a v Praze pořád existují podniky, kde je dělají poctivě,...

18. května 2026  4:20

Vláčné Red Velvet cheesecake brownies: Recept na luxusní mramorový dezert

Red velvet cheesecake brownies
Recept

Střední

90 min

Nemůžete se rozhodnout mezi hutným čokoládovým řezem a jemným tvarohovým dortem? Spojte to nejlepší...

MMA v Ledničko, vyprávěj! Ondřej Novotný a Jakub Batfalský proměnili ledvinky a vločky v nečekaný gastro souboj

Ledničko, vyprávěj! 11. díl

Jeden přinesl ledvinky jako vzpomínku na dětství a maminku, druhý vsadil na ovesné vločky jako každodenní palivo před tréninkem. V jedenáctém díle Ledničko, vyprávěj! se do kuchyně postavili promotér...

17. května 2026  13:30

Domácí zapečené halušky s brynzou, nivou a slaninou: Recept na sytý oběd

Zapečené halušky se sýrem a slaninou
Recept

Lehké

50 min

Vyzkoušejte domácí zapečené halušky se sýrem a slaninou, které posouvají tradiční recept o úroveň...

Tradiční Míša dort s jahodami: Recept na oblíbenou tvarohovou klasiku

Míša dort s jahodami
Recept

Střední

50 min

Vraťte se do dětských let s vylepšenou verzí oblíbeného dezertu. Náš domácí Míša dort s jahodami...

Slunečnicová semínka chrání srdce a nakopnou vás energií. Zjistěte, jak z nich vytěžit maximum pro vaše zdraví

Slunečnice

Levná a běžně dostupná. Slunečnicová semínka patří mezi potraviny, které mnozí přehlížejí, přitom nabízejí zajímavou kombinaci rostlinných bílkovin, zdravých tuků a minerálů. Díky vysokému obsahu...

17. května 2026  5:38

Jedna vláknina léčí zácpu, druhá živí mikrobiom. Tělo potřebuje obě

Celozrnné pečivo je lepší než bílé.

Když se řekne vláknina, většině lidí se vybaví celozrnné pečivo nebo zelenina. To je však jen část vlákniny, takzvaná nerozpustná vláknina, známá svými pozitivními účinky na trávení a také pro...

17. května 2026

Domácí zeleninový quiche s fetou: Recept na křehké francouzské koláčky

Quiche s pečenou zeleninou a fetou
Recept

Střední

85 min

Tyto mini quiche s pečenou zeleninou a sýrem feta si vás získají od prvního sousta. Spojení...

Domácí falafel v tortille s čerstvou zeleninou: Nejlepší recept na blízkovýchodní klasiku

Falafel v tortille
Recept

Střední

50 min

Dopřejte si doma chuť jako z oblíbeného bistra. Tento křupavý domácí falafel z cizrny a čerstvých...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sametová Red Velvet roláda s mascarpone a malinami: Luxusní dezert snadno a rychle

Red velvet roláda
Recept

Střední

50 min

Vyzkoušejte domácí Red Velvet roládu. Tento recept sází na kombinaci nádherně červeného,...

Máte po padesátce pořád chuť na sladké? Tohle je nejčastější příčina

Co jíst po 50? Nejde jen o to „co“, ale i o to „v jaké kombinaci“.

Po padesátce se chutě na sladké mohou objevovat častěji než dřív. Nemusí za tím být slabá vůle, ale změny v těle, úbytek svalové hmoty, hormony i špatně poskládaný jídelníček. Sladké si nezakazujte....

16. května 2026  4:20

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.