TOP 7 nejlepších receptů na jarní polévky (Tolik čerstvé zeleniny a bylinek!)

Nejlepší jarní polévky
Jarní polévky stojí na surovinách, které mají krátké vegetační období a přirozeně jemnější chuť. Oproti zimním polévkám nepotřebují dlouhé vaření ani výrazné koření, protože základ tvoří čerstvá jarní zelenina a mladé bylinky, které samy o sobě dodávají skvělou chuť i vůni. Také potřebují minimum tuku. Podle způsobu zpracování vznikají jak studené polévky, lehké krémové polévky, tak i čiré vývary nebo jejich hustší varianty se zavářkou, noky či kapáním.
Jaká zelenina roste na jaře
Na jaře se objevují první výhonky a listy, které mají intenzivní chuť i barvu. Do jarních polévek se nejčastěji používá:
Jaké bylinky rostou na jaře
Jarní bylinky dodávají polévkám svěžest a ráz, který je pro toto období typický. Nejčastěji se používá:
1. Rychlá jarní polévka
Hledáte recept na první jarní vedra? Tato studená okurková variace na balkánský tarator kombinuje sílu probiotik z kefíru a hydratační schopnosti čerstvých okurek. Je to ideální fit recept pro horké dny – minimum kalorií, maximum chuti a příprava, kterou zvládnete za 10 minut.
Pro extra vizuální efekt doporučujeme polévku podávat v hlubokých talířích vychlazených v mrazáku a dozdobit ji nejen koprem, ale třeba i pár kuličkami růžového pepře nebo nasekanými vlašskými ořechy.
PS: Rozhodně si recept uložte i na léto! Bude se vám rozhodně hodit.
2. Jarní polévka s kapáním
Klasika, která nikdy nezklame, tentokrát v lehčí úpravě. Tento poctivý zeleninový vývar s kapáním sází na osvědčenou kombinaci kořenové zeleniny a čerstvých bylinek. Navíc díky použití rýžové mouky v zavářce je polévka přirozeně bezlepková.
3. Jarní polévka s hráškem a chřestem
Vychutnejte si to nejlepší z jara. Tato polévka inspirovaná slunným Toskánskem spojuje sladký hrášek, křupavý zelený chřest a jemné bílé fazole. Restované hovězí maso se slaninou dodává pokrmu příjemnou hloubku, zatímco lehký vývar zachovává jeho svěžest. Ideální volba pro jarní obědy, kdy hledáte něco výživného, ale ne zbytečně těžkého.
4. Jarní polévka s noky
Hledáte jídlo, které je lehké, ale zároveň vás díky vysokému obsahu bílkovin spolehlivě zasytí? Tato středomořsky laděná polévka vás nadchne spojením cukrového hrášku, baby špenátu a karotky, které doplňují jemné noky z jehněčího masa s parmazánem a petrželkou. Je to lehký, a přitom chuťově bohatý recept, který na talíř vnese barvy i vůni probouzející se přírody.
5. Jarní polévka z medvědího česneku a kopřiv
Kopřivy, medvědí česnek a jáhly patří k pilířům staročeské kuchyně, v tomto receptu je však najdete v odlehčené a vizuálně atraktivní podobě. Polévka sází na rychlou tepelnou úpravu bylinek, díky které si zachovají zářivě zelenou barvu i maximum vitamínů. Výsledkem je lehký, přirozeně bezlepkový chod, ideální pro jarní oběd.
6. Jarní italská polévka minestrone
Klíčem k vynikající italské polévce minestrone není jen výběr zeleniny, ale především správný základ. Redukce bílého vína a pomalé restování šalotky s česnekem vytvoří aromatický podklad, který pozvedne chuť rajčat, chřestu a fazolek na novou úroveň. Výsledkem je elegantní, chuťově vrstvená polévka, která skvěle demonstruje sílu jednoduchých a kvalitních surovin.
7. Jarní zeleninový krém
Na rozdíl od většiny moderních krémových polévek, které stojí na smetaně, tento recept vychází z klasického bešamelového základu. Kombinace světlé jíšky a mléka vynikne po rozmixování s chřestem a vytvoří přirozeně hustou, hladkou strukturu. Ta pak dobře drží chuť muškátového oříšku i čerstvého tymiánu. Chřest můžete v receptu nahradit i jinou jarní zeleninou, třeba pórkem nebo bramborami.
