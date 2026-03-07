Tohle nikdy nedělejte s česnekem. Zaděláte si na zdravotní potíže

Klára Pěnkavová
  4:30
Česnek umí jídlo neskutečně pozvednout, ale i nenávratně pokazit. Stačí pár chyb při skladování nebo přípravě a můžete si zadělat nejen na zhořklou chuť, ale i na nepříjemné zažívací potíže.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

1. Nedrťte česnek bez rozmyslu

Čím víc česnek narušíte, tím intenzivnější bude jeho chuť. Jemné lisování nebo strouhání uvolní maximum sirných látek, což vytváří výraznou štiplavost. To se hodí například do marinád nebo dipů, ale rozhodně ne do každého jídla.

Pro jemnější chuť volte plátky nebo jen lehce rozmáčknutý stroužek. Také dejte pozor na jednotnou velikost nakrájených kousků – jinak se část spálí a část zůstane syrová. Velikost řezu vždy přizpůsobte konkrétnímu receptu:

  • plátky do oleje a na těstoviny
  • nahrubo sekaný do ragú
  • lisovaný do zálivek a pomazánek
  • celý stroužek do vývaru nebo při pečení masa
Polévka z pečeného česneku

Polévka z pečeného česneku

Recept

Střední

35 min

Uvnitř stroužku se skrývá klíček, který bývá zdrojem zbytečné hořkosti a horší stravitelnosti.

2. Nepoužívejte ho hned po rozdrcení

Po nasekání nebo prolisování se v česneku spustí enzymatická reakce, při které vzniká alicin – látka zodpovědná za typickou štiplavost, ale i část zdravotních benefitů česneku. Tato reakce potřebuje čas.

Pokud česnek hned vhodíte na rozpálenou pánev, vysoká teplota enzym zničí dříve, než se alicin stihne vytvořit. Chuť může být plošší a přínosné látky se ztratí. Vyřešte to jednoduše tak, že rozdrcený nebo nasekaný česnek necháte 5 až 10 minut odležet při pokojové teplotě a teprve potom ho tepelně upravíte.

3. Nenechávejte v něm zelený klíček

Uvnitř stroužku se často skrývá zelený klíček (zárodek). U mladého česneku je nenápadný, u staršího výrazný a tuhý. Právě ten bývá zdrojem zbytečné hořkosti a horší stravitelnosti.

Pokud se tedy chcete vyvarovat pocitu těžkosti po jídle a nadýmání, vyjměte tento klíček. Má to smysl hlavně u česneku, který používáte syrový nebo jen krátce tepelně upravený.

Jak na to? Stroužek stačí podélně rozříznout a klíček špičkou nože vyjmout. Podívejte se na naše video.

tastelab.cz

Víte, proč je dobré vyndávat klíček z česneku?

Tento malý detail může ovlivnit chuť i stravitelnost jídla.

Stačí česnek rozkrojit napůl a uvidíte klíček uvnitř. Ten jednoduše vyjměte nožem nebo prsty. Klíček může být hořký a někdy těžký na trávení, proto je lepší ho odstranit. ❌

#tastelab.cz #tipy

3. března 2025 v 16:01, příspěvek archivován: 6. března 2026 v 12:32
oblíbit odpovědět uložit

4. Neskladujte ho v lednici

Celé palice do lednice nepatří. Chlad a vlhko totiž podporují klíčení a zhoršují i texturu. Česnek pak měkne, ztrácí aroma a rychleji se kazí.

Ideální je suché, tmavé místo s volným prouděním vzduchu – například spíž nebo otevřená nádoba (keramická či kameninová) mimo zdroj tepla. Jakmile palici načnete, počítejte s kratší trvanlivostí.

5. Neskladujte ho v oleji při pokojové teplotě

Domácí česnek naložený v oleji může působit nevinně, ale při nesprávném skladování představuje reálné zdravotní riziko. V prostředí bez přístupu vzduchu se totiž mohou množit bakterie Clostridium botulinum, které produkují nebezpečný botulotoxin. Ten není cítit ani vidět a běžná chuťová kontrola vás před problémem neochrání.

Pokud si připravujete česnekový olej doma, uchovávejte ho vždy v lednici a spotřebujte během několika dní. Bezpečnější variantou je česnek tepelně upravit nebo směs okyselit.

Nakládaný česnek

Nakládaný česnek

Recept

Lehké

40 min
Nakládaný pečený česnek s chilli

Nakládaný pečený česnek s chilli

Recept

Střední

50 min
Nakládaný česnek

Nakládaný česnek

Recept

Lehké

20 min

Česnek při vaření hlídejte – rozdíl mezi zlatavou barvou a spáleninou je otázkou pár vteřin.

6. Nepřehánějte to s teplotou

Vysoká teplota je nejčastějším důvodem, proč česnek chutná ostře a nepříjemně. Navíc se pálí mnohem rychleji než například cibule. Pokud ho vhodíte do rozpáleného oleje hned na začátku restování, během několika vteřin ztmavne a zhořkne. Tato hořkost se pak rozšíří do celého pokrmu a už ji nelze nijak skrýt.

Spálený česnek navíc není jen chuťový problém. Látky vzniklé přepálením mohou zatěžovat trávení a citlivějším lidem způsobit pálení žáhy.

Ideální je přidávat česnek až ve chvíli, kdy jsou ostatní suroviny téměř hotové, nebo snížit teplotu na minimum, pokud ho restujete dříve. V pánvi by měl zůstat jen krátce – dokud lehce nezavoní a nezíská zlatavou barvu.

7. Nepoužívejte plesnivý ani nahnilý česnek

Měkké stroužky, tmavé skvrny nebo plíseň nejsou jen kosmetickou vadou. Plíseň může prorůstat i do částí, které na první pohled vypadají v pořádku, a odkrojení viditelného místa problém neřeší.

Takový česnek do jídla nepatří. Pokud je palice měkká, vlhká nebo zapáchá jinak než typicky česnekově, vyhoďte ji celou. Používání nahnilých surovin zvyšuje riziko zažívacích potíží a u citlivějších lidí může vyvolat nevolnost.

Hovězí na česneku se špenátem

Hovězí na česneku se špenátem

Recept

Střední

120 min
Topinky s česnekovou pomazánkou

Topinky s česnekovou pomazánkou

Recept

Lehké

35 min
Vstoupit do diskuse
Témata: česnek

Nejčtenější

Kmín není jen do chleba. Pomůže i zhubnout a zlepší spánek

Kmín kořenný

Je součástí chleba, brambor i kysaného zelí. Přidáváme ho automaticky, často bez přemýšlení. Přitom patří mezi tradiční léčivé rostliny. Podporuje trávení, ulevuje od nadýmání a v malém množství může...

Levná surovina ze špajzu, která zlepší trávení ale není pro každého. Můžete ji vy?

Len: Široce uplatnitelná plodina. Máte lněné kalhoty? A lněné semínko jíte?

Lněné semínko je takový netušený kuchyňský zázrak plný tělu prospěšných látek. A také obsahuje kyanid. Jak lněné semínko používat ku prospěchu organismu a jak jej naopak raději nekonzumovat?

Proč mizí rychlovarná konvice z českých kuchyní? Nahrazuje ji baterie s vroucí vodou

Moka konvička

Rychlovarná konvice patří k nejběžnějším spotřebičům v domácnosti. Přesto ji některé domácnosti nahrazují jinými způsoby ohřevu vody – od klasického sporáku až po moderní baterii s funkcí vroucí vody.

Inspekce objevila potravinu, kterou výrobci falšují. Která to je a jak jim nenaletět?

Nákup medu v supermarketu nebo od včelaře?

Státní zemědělská a potravinářská inspekce odhalila v českých obchodech falšované medy. Nešlo přitom o drobnou chybu v označení – laboratorní testy prokázaly látky, které do pravého medu vůbec...

Nová pravidla EU radikálně změní vaše dovolené i kávu v restauraci

Kostky cukru

Patří to k rituálu každé ranní kávy v kavárně nebo hotelové snídani – malý pytlíček cukru, plastová vanička se smetanou nebo mini džem k čerstvému pečivu. Brzy se s těmito drobnostmi budeme muset...

Tohle nikdy nedělejte s česnekem. Zaděláte si na zdravotní potíže

Česnek

Česnek umí jídlo neskutečně pozvednout, ale i nenávratně pokazit. Stačí pár chyb při skladování nebo přípravě a můžete si zadělat nejen na zhořklou chuť, ale i na nepříjemné zažívací potíže.

7. března 2026  4:30

Šneci v české kuchyni mají tradici. Možná vás překvapí jak hlubokou

Šnečí farma v Nahošovicích na Přerovsku produkuje známou francouzskou...

Když se řekne šnečí maso, většina lidí si vybaví Francii a slavné burgundské šneky zapečené s bylinkovým máslem. Představa, že šneky jedí jen Francouzi, je však mýtus. I v českých zemích má tato...

7. března 2026

Míša řezy s malinami: Recept na tradiční tvarohový dezert v osvěžujícím provedení

Míša řezy s malinami
Recept

Střední

60 min

Ta nezaměnitelná kombinace nadýchaného kakaového korpusu, poctivé vrstvy tvarohu a křupavé čokolády...

Ledničko, vyprávěj! se vrací s 2. řadou. Na jaké hosty a recepty se můžeme těšit?

Ledničko, vyprávěj!

Kulinářská show Ledničko, vyprávěj! se 8. března vrací na obrazovky TV Nova. Každou neděli se diváci mohou těšit na osvědčené trio šéfkuchařů – Veroniku „Besky“ Beskydiarovou, Jana Punčocháře a...

6. března 2026  11:30

Citronová kuřecí křídla: Recept na šťavnatou pochoutku s pikantní omáčkou

Citronová kuřecí křídla
Recept

Střední

50 min

Kombinace svěží citronové kůry, aromatického česneku a uzené papriky vytvoří na mase úžasnou...

Mandlové palačinky s ovocem: Recept na voňavou snídani s citronovým tvarohem a blumami

Mandlové palačinky s ovocem
Recept

Lehké

25 min

Mandlový nádech v kombinaci s nadýchanou texturou dělá z těchto palačinek skutečný chuťový zážitek....

Víkendové pečení se SweetBurg: Babiččin trik na jemné a nadýchané lívance

Fit lívance

Hledáte recept na dokonalou víkendovou snídani nebo sladký oběd? V dnešním receptu propojíme tradici s modernou. Ukážu vám tajemství babiččiných lívanců s domácí marmeládou a šlehačkou, ale i rychlou...

6. března 2026  5:15

Neodolatelné tvarohové Vatruški: Kynuté koláče, které musíte ochutnat

Vatruški

Vatruški jsou tradiční východoevropské koláče s tvarohovou náplní, které vás okouzlí už od prvního kousnutí. Připravte si je podle našeho jednoduchého postupu.

6. března 2026  4:40

Proč mizí rychlovarná konvice z českých kuchyní? Nahrazuje ji baterie s vroucí vodou

Moka konvička

Rychlovarná konvice patří k nejběžnějším spotřebičům v domácnosti. Přesto ji některé domácnosti nahrazují jinými způsoby ohřevu vody – od klasického sporáku až po moderní baterii s funkcí vroucí vody.

6. března 2026

Trhané maso na topince: Recept na poctivou delikatesu z pomalu pečeného vepřového

Trhané maso na topince
Recept

Lehké

240 min

Spojení pomalu pečeného vepřového s bohatou omáčkou z výpeku, medu a rajského protlaku vytváří na...

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Kuřecí burger s rukolou a pestem z medvědího česneku: Recept na svěží jarní pochoutku

Kuřecí burger s rukolou a pestem z medvědího česneku
Recept

Střední

50 min

Tento kuřecí burger s rukolou a pestem z medvědího česneku je oslavou lehkosti a výrazných chutí,...

Čokoládové cookies. Recept na vláčné domácí sušenky s pořádnou porcí čokolády

Čokoládové cookies
Recept

Lehké

45 min

Tyto čokoládové sušenky jsou splněným snem každého milovníka sladkého – uvnitř zůstávají lehce...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.