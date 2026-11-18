Vánoční cukroví má v českých domácnostech pevně dané místo. Někdo nedá dopustit na babiččiny vanilkové rohlíčky, jiný si neumí představit svátky bez lineckého nebo vosích hnízd. Ani známí gastronomové se těchto klasik nevzdávají, rádi je ale připravují trochu jinak. Letošní kolekce cukrářské výrobny Café Imperial Dolce, spojené se Zdeňkem Pohlreichem, a rodinného podniku Upečeno na dědině Josefa Maršálka ukazují, že k překvapení někdy stačí jediná neobvyklá přísada.
Pohlreichovo linecké s rozmarýnem? Místo marmelády citronový krém
Kdo očekává, že cukroví z Pohlreichovy výrobny bude připomínat klasický domácí talíř s rohlíčky, lineckým a pracnami, možná bude překvapený. Café Imperial Dolce letos připravilo sedm druhů cukroví, ve kterých se tradiční suroviny potkávají s neobvyklými příchutěmi.
Jedním z nejzajímavějších kousků je makové linecké s citronovo-rozmarýnovým krémem. Do těsta se přidává celý mák a místo obvyklé marmelády se cukroví plní domácím citronovým krémem, takzvaným curdem, s rozmarýnem. Bylinka, kterou si většina lidí spojuje spíš s pečeným masem nebo bramborami, tak dostává překvapivou roli i ve vánočním pečení.
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A tím experimentování nekončí. Z Itálie si cukrářská výrobna vypůjčila sušenky Baci di Dama, jejichž název v překladu znamená dámské polibky. Jde o dvě malé oříškové sušenky spojené sladkou náplní. V nabídce najdete jak variantu z lískových ořechů s nugátovým krémem, tak pistáciovou verzi s pistáciovým krémem.
Nechybějí ani kakaové linecké sušenky z mandlové mouky s bílou čokoládou, mandlovo-kokosové pralinky nebo medovníkové kuličky s hnědým máslem. Milovníci klasiky pak ocení vanilkové rohlíčky z lískooříškového těsta s madagaskarskou vanilkou.
Maršálek vsadil na pistáciové úlky i kokosové cukroví s matchou
Také cukrář Josef Maršálek letos připravil několik neobvyklých kombinací. Vánoční kolekce pochází z rodinné pekárny a cukrárny Upečeno na dědině v Kyžlířově, kterou provozuje společně se svou sestrou Zuzanou. Zatímco Pohlreichova výrobna nabízí sedm druhů, Maršálkova krabice jich obsahuje rovnou dvanáct.
Netradiční vánoční cukroví pro domácí mlsání
Základem jsou známé vánoční sladkosti, ovšem s drobnými obměnami. Vanilkové rohlíčky voní madagaskarskou vanilkou, tradiční linecké se slepuje citronovo-vanilkovým džemem a oblíbené včelí úlky dostaly pistáciovou podobu s vaječňákovým krémem.
Ještě nezvyklejší jsou kokosové tyčinky s matcha krémem a višněmi. Matcha je jemně mletý japonský zelený čaj, který se využívá také v cukrářství. Sladkostem dodává výraznou zelenou barvu a charakteristickou, lehce nahořklou chuť. Společně s kokosem a ovocem tak vytváří kombinaci, která má k běžnému českému cukroví daleko.
Maršálek ale nezůstává jen u zeleného čaje a pistácií. V letošní nabídce jsou také mandlové trubičky s medovým krémem a pylem, kakaové ořechy s čokoládovým krémem ochuceným tonkou nebo mocca oválky s karamelovým krémem. Milovníky ovocných chutí mohou zaujmout zázvorovo-jablečné želé s vanilkou či vaflové řezy s malinovým džemem a čokoládou.
Co se skrývá za neobvyklými názvy a přísadami?
V nabídce obou cukrářů se objevují i méně známé suroviny a názvy, se kterými se při domácím pečení běžně nesetkáte. Co je vlastně curd, jak chutná tonka a čím je zajímavá matcha?
|Název
|Co znamená?
|Curd
|Hustý ovocný krém, nejčastěji citronový, připravovaný z ovocné šťávy, cukru, vajec a másla.
|Baci di Dama
|Tradiční italské oříškové sušenky slepené čokoládou nebo krémem.
|Matcha
|Jemně mletý zelený čaj používaný také k ochucování a barvení dezertů.
|Tonka
|Aromatické semeno s vůní připomínající vanilku, mandle a hřebíček.
Kolik stojí letošní vánoční kolekce?
Kdo by místo vlastního pečení rád ochutnal cukroví přímo od známých gastronomických podniků, musí počítat s vyšší cenou.
- Café Imperial Dolce nabízí kilogramovou krabici sedmi druhů za 1 995 korun.
- U Josefa Maršálka stojí přibližně kilogram dvanácti druhů 1 750 korun.
Ať už se rozhodnete pro cukroví od profesionálů, nebo zůstanete věrní vlastním receptům, letošní nabídky ukazují, že ani osvědčené vánoční klasiky nemusejí chutnat každý rok stejně. A kdo ví? Třeba právě pistáciové úlky nebo linecké s citronovým krémem letos rozšíří i váš rodinný seznam oblíbených receptů.
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