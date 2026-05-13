Tentokrát už nejde jen o internetový trend – virální hit ze sociálních sítí je v Praze. Konkrétně ve Vyšehradském bistru U svatého Matouše, schovaného v sadech u baziliky sv. Vavřince. A realita? Fronty tu nejsou jen kvůli fotce
Na sociálních sítích působí skoro až nereálně. Obří porce, výrazné oči a tvar, který se vymyká běžné zmrzlině. Za tím, proč si zmrzlina drží tak neobvyklý tvar, ale stojí i samotná technologie výroby. Bistro U svatého Matouše na svém Instagramu uvádí, že k výrobě je potřeba speciální stroj s vysokým mrazicím výkonem, který zpracuje velmi hustou směs s minimem vzduchu. Právě tento efekt z ní udělal virální hit TikToku i Instagramu.
Malá zmrzlina: 60 Kč
Ve Vyšehradských sadech se tak tvoří fronty lidí, kteří chtějí nejen fotku, ale i vlastní zmrzlinový zážitek. A i když vypadá spíš jako atrakce než dezert, podle recenzí na sociálních sítích překvapí i chutí.
