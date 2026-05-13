Točená zmrzlina s očima dobývá Prahu. Na Vyšehradě kvůli ní stojí obří fronty

Natálie Brabcová
  14:30
Na pražském Vyšehradě vznikají fronty kvůli točené zmrzlině, která vypadá jako postavička z animáku. Obří dezert s očima se pomalu naklání, taje a přesto ovládl sociální sítě.

Zmrzlina s očima, která na Vyšehradě přitahuje fronty i pohledy. | foto: instagramový účet: @praguewheretogo

Tentokrát už nejde jen o internetový trend – virální hit ze sociálních sítí je v Praze. Konkrétně ve Vyšehradském bistru U svatého Matouše, schovaného v sadech u baziliky sv. Vavřince. A realita? Fronty tu nejsou jen kvůli fotce

Tato obří, pomalu tající zmrzlina se stala hitem na sociálních sítích a můžete ji ochutnat i v Praze.

Kde? Ve Vyšehradském bistru U svatého Matouše, které se nachází v krásném prostředí Vyšehradských sadů u Baziliky sv. Vavřince.

Zmrzlina je známá svou netradiční podobou s očima, a nejen že vypadá skvěle na fotkách, ale podle recenzí na sociálních sítích je i velmi chutná.

6. května 2026 v 13:00, příspěvek archivován: 12. května 2026 v 14:37
Na sociálních sítích působí skoro až nereálně. Obří porce, výrazné oči a tvar, který se vymyká běžné zmrzlině. Za tím, proč si zmrzlina drží tak neobvyklý tvar, ale stojí i samotná technologie výroby. Bistro U svatého Matouše na svém Instagramu uvádí, že k výrobě je potřeba speciální stroj s vysokým mrazicím výkonem, který zpracuje velmi hustou směs s minimem vzduchu. Právě tento efekt z ní udělal virální hit TikToku i Instagramu.

Malá zmrzlina: 60 Kč
Velká zmrzlina: 120 Kč

Ve Vyšehradských sadech se tak tvoří fronty lidí, kteří chtějí nejen fotku, ale i vlastní zmrzlinový zážitek. A i když vypadá spíš jako atrakce než dezert, podle recenzí na sociálních sítích překvapí i chutí.

