To tu ještě nebylo! V 5. díle Ledničko, vyprávěj! se objevila zatím nejdivočejší surovina. Jaká a kdo ji přinesl?

Klára Pěnkavová
  13:30
Tohle jste v kuchařské show Ledničko, vyprávěj! ještě neviděli. Elitní kaskadérka Hana Dvorská přinesla sice nenápadný libeček, skutečný poprask však způsobil horolezec Radek Jaroš. Ten se totiž vytasil s nutrií! Jak se s ní popasovali šéfkuchaři Jan Punčochář a Přemek Forejt.?
Hana Dvorská a Jan Punčochář

Kaskadérka Hana Dvorská divákům představila libeček. „Já jsem si totiž relativně nedávno začala na zahrádce pěstovat libeček. A velice ho oceňuji jako ochucovadlo, třeba místo vegety. Má takovou specifickou vůni, která nám během vaření provoněla celé studio. A navíc má podle mě tato bylinka hezké jméno.“

Jan Punčochář s Hanou připravili řízek z nutrie marinovaný v podmáslí s kandovaným citronem a bramborový salát s libečkem. Jídlo, u kterého budete u stolu marně hledat slova.

Řízek z nutrie marinovaný v podmáslí s kandovaným citronem, bramborový salát s libečkem.

Recept Řízek z nutrie marinovaný v podmáslí s kandovaným citronem, bramborový salát s libečkem

    • 4 stehenní plátky z nutrie (nebo z hřbětu)
    • 300 ml podmáslí
    • 2 stroužky česneku
    • 2 lžíce libečku
    • hladká mouka
    • 2 vejce
    • 120 g strouhanky
    • přepuštěné máslo na smažení
    • chleba
    • 500 g malých brambor
    • 1 kyselé jablko
    • 2 jarní cibulky
    • 2 lžíce olivového oleje
    • 1 lžíce jablečného octa
    • 1 lžička dijonské hořčice
    • 3 bio citrony
    • 150 ml vody + 150 ml bílého vinného octa
    • 2 lžíce cukru + 1 lžíce soli
    • 3 kuličky nového koření, 5 kuliček pepře, 1 bobkový list
    • sůl a čerstvě mletý pepř
  1. Česnek nastrouháme, dáme do mísy s nasekaným libečkem a podmáslím, zastrouháme citronovou kůru.
  2. Maso pod fólií naklepeme, osolíme, opepříme a dáme marinovat do podmáslí s libečkem.
  3. Pak obalíme v trojobalu a smažíme v přepuštěném másle dozlatova.
  4. Řízky položíme na pekáč vystlaný chlebem a dáme do trouby na 140 °C na 15–18 minut, aby chléb nasákl tuk.
  5. V rendlíku smícháme cukr a trochu vody a připravíme rozvar, přidáme sůl a koření a nakonec citron nakrájený na plátky a necháme vařit 20 minut.
  6. V osolené vodě s bobkovým listem vaříme brambory do změknutí.
  7. Jablko nakrájíme na plátky, promícháme v míse s citronovou šťávou a přidáme libeček nadrobno.
  8. Vařené brambory nakrájíme na plátky, část přidáme k jablku, zbytek dáme do další mísy.
  9. Zredukujeme vývar s jablečným octem a cibulí a ještě teplý nalijeme na zbytek vařených brambor nakrájených na plátky a necháme odpočinout, aby nasákly redukci.
  10. Zkombinujeme obsah obou mís a promícháme.
  11. Servírujeme řízky s kandovaným citronem a bramborovým salátem.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 60 minut

Radek Jaroš a Přemek Forejt

Radek Jaroš svěřil úspěch svého menu netradiční nutrii. „V mládí jsme měli doma nutrie pořád, protože jsme je chovali u nás na Vysočině. Takže to byl takový základ naší stravy. Moje poslední setkání s nutrií bylo před 14 dny na golfu, málem jsem se do ní omylem trefil míčkem.“

S Přemkem Forejtem připravili pečenou nutrii na česneku. Výsledkem je syté a neodolatelně voňavé jídlo, které dokazuje, že nutrie na česneku má na nedělním pekáči své čestné místo.

„To si ani nepiš” pečená nutrie na česneku.

Recept „To si nepiš“ pečená nutrie na česneku

  • 4 plátky nutrie
  • 200 g cibule
  • 150 g špeku
  • 40 g česneku
  • 1 celer
  • 2 mrkve
  • 2 bobkové listy
  • 3 lžíce dijonské hořčice
  • 100 ml bílé ho vína
  • 200 ml vývaru
  • snítka tymiánu
  • 500 g brambor
  • 2 lžíce másla
  • snítka libečku
  • sůl a pepř
  1. Maso rozbouráme, osolíme a opepříme.
  2. Orestujeme ho na oleji a troše špeku.
  3. Přidáme cibuli, celer a mrkev nakrájené na větší kousky.
  4. Dále přidáme česnek, dijonskou hořčici, přilijeme bílé víno, dva kusy bobkového listu a svaříme.
  5. Přilijeme vývar a dáme péct na 180 °C na 2 hodiny.
  6. Uvaříme si přílohové brambory a zarestujeme je v přepuštěném másle.
  7. Nakonec přidáme nasekaný libeček a servírujeme.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: 2,5 hodiny

Jak pátý díl dopadl a na co se těšit příště

Řád červené ledničky získali Radek Jaroš s Přemkem Forejtem za jejich pečenou nutrii. O výhře rozhodli diváci ve studiu v těsném poměru 22 ku 18 hlasům.

Na další díl se můžete těšit opět příští neděli 12. dubna na obrazovkách TV Nova. Do kuchyně Ledničko, vyprávěj! přijdou soutěžící z Hell’s Kitchen Česko Jakub Reichman a Patrik Kolár, kteří se postarají o to, že bude v kuchyni pod jejich rukama doslova hořet podlaha.

