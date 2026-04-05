Hana Dvorská a Jan Punčochář
Kaskadérka Hana Dvorská divákům představila libeček. „Já jsem si totiž relativně nedávno začala na zahrádce pěstovat libeček. A velice ho oceňuji jako ochucovadlo, třeba místo vegety. Má takovou specifickou vůni, která nám během vaření provoněla celé studio. A navíc má podle mě tato bylinka hezké jméno.“
Jan Punčochář s Hanou připravili řízek z nutrie marinovaný v podmáslí s kandovaným citronem a bramborový salát s libečkem. Jídlo, u kterého budete u stolu marně hledat slova.
Recept Řízek z nutrie marinovaný v podmáslí s kandovaným citronem, bramborový salát s libečkem
- 4 stehenní plátky z nutrie (nebo z hřbětu)
- 300 ml podmáslí
- 2 stroužky česneku
- 2 lžíce libečku
- hladká mouka
- 2 vejce
- 120 g strouhanky
- přepuštěné máslo na smažení
- chleba
- 500 g malých brambor
- 1 kyselé jablko
- 2 jarní cibulky
- 2 lžíce olivového oleje
- 1 lžíce jablečného octa
- 1 lžička dijonské hořčice
- 3 bio citrony
- 150 ml vody + 150 ml bílého vinného octa
- 2 lžíce cukru + 1 lžíce soli
- 3 kuličky nového koření, 5 kuliček pepře, 1 bobkový list
- sůl a čerstvě mletý pepř
- Česnek nastrouháme, dáme do mísy s nasekaným libečkem a podmáslím, zastrouháme citronovou kůru.
- Maso pod fólií naklepeme, osolíme, opepříme a dáme marinovat do podmáslí s libečkem.
- Pak obalíme v trojobalu a smažíme v přepuštěném másle dozlatova.
- Řízky položíme na pekáč vystlaný chlebem a dáme do trouby na 140 °C na 15–18 minut, aby chléb nasákl tuk.
- V rendlíku smícháme cukr a trochu vody a připravíme rozvar, přidáme sůl a koření a nakonec citron nakrájený na plátky a necháme vařit 20 minut.
- V osolené vodě s bobkovým listem vaříme brambory do změknutí.
- Jablko nakrájíme na plátky, promícháme v míse s citronovou šťávou a přidáme libeček nadrobno.
- Vařené brambory nakrájíme na plátky, část přidáme k jablku, zbytek dáme do další mísy.
- Zredukujeme vývar s jablečným octem a cibulí a ještě teplý nalijeme na zbytek vařených brambor nakrájených na plátky a necháme odpočinout, aby nasákly redukci.
- Zkombinujeme obsah obou mís a promícháme.
- Servírujeme řízky s kandovaným citronem a bramborovým salátem.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 60 minut
Radek Jaroš a Přemek Forejt
Radek Jaroš svěřil úspěch svého menu netradiční nutrii. „V mládí jsme měli doma nutrie pořád, protože jsme je chovali u nás na Vysočině. Takže to byl takový základ naší stravy. Moje poslední setkání s nutrií bylo před 14 dny na golfu, málem jsem se do ní omylem trefil míčkem.“
S Přemkem Forejtem připravili pečenou nutrii na česneku. Výsledkem je syté a neodolatelně voňavé jídlo, které dokazuje, že nutrie na česneku má na nedělním pekáči své čestné místo.
Recept „To si nepiš“ pečená nutrie na česneku
- 4 plátky nutrie
- 200 g cibule
- 150 g špeku
- 40 g česneku
- 1 celer
- 2 mrkve
- 2 bobkové listy
- 3 lžíce dijonské hořčice
- 100 ml bílé ho vína
- 200 ml vývaru
- snítka tymiánu
- 500 g brambor
- 2 lžíce másla
- snítka libečku
- sůl a pepř
- Maso rozbouráme, osolíme a opepříme.
- Orestujeme ho na oleji a troše špeku.
- Přidáme cibuli, celer a mrkev nakrájené na větší kousky.
- Dále přidáme česnek, dijonskou hořčici, přilijeme bílé víno, dva kusy bobkového listu a svaříme.
- Přilijeme vývar a dáme péct na 180 °C na 2 hodiny.
- Uvaříme si přílohové brambory a zarestujeme je v přepuštěném másle.
- Nakonec přidáme nasekaný libeček a servírujeme.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: 2,5 hodiny
Jak pátý díl dopadl a na co se těšit příště
Řád červené ledničky získali Radek Jaroš s Přemkem Forejtem za jejich pečenou nutrii. O výhře rozhodli diváci ve studiu v těsném poměru 22 ku 18 hlasům.
Na další díl se můžete těšit opět příští neděli 12. dubna na obrazovkách TV Nova. Do kuchyně Ledničko, vyprávěj! přijdou soutěžící z Hell’s Kitchen Česko Jakub Reichman a Patrik Kolár, kteří se postarají o to, že bude v kuchyni pod jejich rukama doslova hořet podlaha.
