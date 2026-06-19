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To kuře je sice už mrtvé, ale nemusíte ho pečením zabít ještě víc. Jak na nejlepší pečené kuře?

Petra Kašparová
  4:40
Nezdá se vám v kuchyni nic jednoduššího než upéct kuře? Jste si ale jistí, že to děláte dobře? Vsadím se, že děláte nejméně jednu zásadní chybu, kvůli které si kazíte výsledek.

Šťavnaté kuře, klasika, dobrý oběd, jednoduchá gastronomie? Nemusí být vůbec jednoduché jej správně udělat. | foto: Canva

Obsah

Osvědčená klasika

Pečené kuře patří mezi jídla, která má každý rád, ale málokdo je doma připraví opravdu dokonale. Na první pohled je to snadné, co by se na tom mohlo zkazit? Osolit, okořenit, dát do trouby a počkat. A zlaté, výborné, šťavnaté kuře pak rovnou na talíř. Jenže právě v tom bývá kámen úrazu.

A pak je z toho cosi, co spíš připomíná moduritovou maketu výborného kuřátka. Suché maso, bledá kůže, nevýrazná chuť nebo kuře, které je na povrchu skoro připálené a uvnitř pořád nedopečené, růžové a syrové. To jsou nejčastější problémy, kvůli kterým se z klasiky nedělního oběda stane jen průměrnost.

Opilé kuře

Šťavnaté kuře pečené na plechovce piva – Originální recept pro opravdové gurmány

Recept

Lehké

50 min

Základem pro dobrou chuť kuřete je správné nasolení. Klidně předem.

3 důvody, proč bývá pečené kuře suché

  1. Největší chybou je příliš dlouhé pečení při nevhodné teplotě. Mnoho lidí se bojí, že kuře nebude hotové, a tak ho raději nechá v troubě déle. Výsledek? Prsa jsou vysušená, stehna ztrácejí šťávu a kůže už nezachrání celkový dojem. Máte z toho prostě takové „jerky“.
  2. Další častý problém je pečení studeného kuřete přímo z lednice. Maso by mělo před pečením alespoň chvíli odpočívat při pokojové teplotě. Nemusí ležet na lince hodinu, ale krátké temperování pomůže tomu, aby se propeklo rovnoměrněji.
  3. Chyba bývá i v nedostatečném osolení. Sůl není jen dochucovadlo. Pomáhá masu držet šťávu a zvýrazňuje přirozenou chuť. Kuře proto solte nejen zvenku, ale i zevnitř. Ještě lepší je osolit ho několik hodin předem a nechat odležet v lednici. Kůže pak lépe oschne a při pečení má větší šanci být krásně křupavá.
Kuře pečené s citronem a fenyklem

Kuře pečené s citronem a fenyklem

Recept

Střední

140 min

Jak na křupavou kůrku kuřete? Zásadní je ji udržet suchou před pečením.

Jak péct kuře, aby bylo šťavnaté

  • Základem je nepéct ho zbytečně prudce od začátku do konce. Dobře funguje kombinace mírnější teploty a závěrečného dopečení na vyšší stupeň. Kuře se tak uvnitř propeče, ale nevysuší, a na závěr získá zlatavou kůrku.
  • Kuře nejprve osušte papírovou utěrkou. Vlhkost na povrchu je nepřítelem křupavé kůže. Poté ho důkladně osolte, opepřete a potřete máslem nebo olejem. Máslo dodá chuť, olej lépe snese vyšší teplotu. Ideální je spojit obojí: změklé máslo vetřít pod kůži na prsou a povrch potřít trochou oleje.
  • Do pekáče můžete přidat cibuli, česnek, citron, bylinky nebo kořenovou zeleninu. Nejenže ochutí výpek, ale kuře se díky nim nebude péct jen „nasucho“. Pozor ale na příliš mnoho vody. Kuře nemá v pekáči plavat. Pokud ho podlijete příliš, bude se spíš dusit než péct a kůže zůstane měkká.
Kuře pečené na mrkvi

Kuře pečené na mrkvi

Recept

Střední

120 min

Pečené kuře mají rády i děti.

Jak upéct kuře, aby mělo křupavou kůrku

V první řadě: začněte už před pečením. Kůže musí být suchá. Proto kuře před vložením do trouby vždy osušte. Ideální je nechat ho po nasolení odležet v lednici nezakryté nebo jen volně přikryté, aby povrch oschl.

Druhá zásada: nepodlévat kuře příliš často. Časté polévání výpekem sice zní jako dobrý nápad, ale zároveň kůži zvlhčuje. Pokud chcete křupavou kůrku, stačí kuře během pečení přelít jen občas, případně vůbec, a výpek využít až při servírování.

Pomáhá také závěrečné zvýšení teploty. Posledních 10 až 15 minut můžete troubu zesílit zhruba na 210 až 220 °C. Kůže se zatáhne, zezlátne a bude mnohem křupavější. Jen ji hlídejte, protože v této fázi se může snadno připálit.

Opilé kuře

Šťavnaté kuře pečené na plechovce piva – Originální recept pro opravdové gurmány

Recept

Lehké

50 min

Nejlepší je kuře od stánku? Zkuste si podobné udělat sami doma.

Jak se peče kuře v troubě krok za krokem

  1. Celé kuře nejprve vyndejte z lednice zhruba 30 minut před pečením. Osušte ho, osolte zvenku i zevnitř, opepřete a přidejte oblíbené koření. Klasikou je kmín, sladká paprika, česnek, tymián, rozmarýn nebo citronová kůra.
  2. Troubu předehřejte přibližně na 180 °C. Kuře položte do pekáče prsy nahoru. Pod něj můžete dát cibuli, česnek, mrkev nebo pár plátků citronu. Přidejte malé množství vody nebo vývaru, ale opravdu jen tolik, aby se základ nepřipaloval.
  3. Menší kuře se obvykle peče zhruba 60 až 75 minut, větší může potřebovat 90 minut i více. Přesný čas záleží na velikosti kuřete a typu trouby. Ke konci pečení zvyšte teplotu a nechte kůži dopéct dozlatova.
  4. Po vytažení z trouby kuře hned nekrájejte. Nechte ho alespoň 10 minut odpočinout. Šťáva se v mase lépe rozprostře a po nakrojení nevyteče na prkénko.
Kuře pečené v solné krustě

Kuře pečené v solné krustě

Recept

Střední

150 min

Jak upéct kuře aby nebylo vysušené?

Nejlepší pečené kuře potřebuje jednoduchost

U kuřete platí, že méně je často více. Není nutné ho zasypat deseti druhy koření ani topit v marinádě. Jak na nejlepší pečené kuře? Zaměřte se na tři věci: dobře osolit, nepřesušit a dopřát kůži suchý povrch a vyšší teplotu na závěr.

Skvěle funguje kombinace soli, pepře, másla, česneku, citronu a bylinek. Máslo můžete vetřít pod kůži na prsou, citron vložit dovnitř kuřete a česnek přidat do pekáče. Výpek pak bude výrazný, ale ne překořeněný.

Pokud chcete ještě šťavnatější výsledek, můžete kuře před pečením nasolit už den předem. Takzvané suché solení je jednoduché: kuře osolíte, uložíte do lednice a necháte odležet. Maso se lépe dochutí a kůže během odpočinku oschne, což pomůže křupavosti.

Kuře pečené po francouzsku

Kuře pečené po francouzsku

Recept

Lehké

80 min

Nedělní oběd nebo klidně jen rychlá večeře. Kdo by neměl rád dobré pečené kuře?

Nejčastější chyby při pečení kuřete

Jednou z největších chyb je příliš mnoho tekutiny v pekáči. Kuře pak nezíská pečenou chuť, ale spíš se dusí. Další chybou je zakrývání po celou dobu pečení. Poklice nebo alobal mohou pomoct na začátku, pokud se bojíte vysušení, ale ke konci musí pryč, jinak kůrka nebude křupavá.

Pozor také na krájení ihned po vytažení z trouby. Maso potřebuje krátký odpočinek. Stejně důležité je neřídit se jen časem v receptu. Každé kuře je jiné a každá trouba peče trochu odlišně.

Domácí recepty často selhávají i proto, že slibují univerzální čas pečení. Jenže kuře o váze 1,2 kilogramu se bude péct jinak než dvoukilový kus. Proto sledujte barvu kůže, šťávu vytékající z masa a ideálně použijte kuchyňský teploměr.

Také děláte tyto chyby při vaření těstovin? Ital by vám za to dal políček!

Pečené kuře s nádivkou

Recepty Luxusní pečené kuře

Kuře pečené

Pomalu pečené kuře

Recept

Střední

155 min
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