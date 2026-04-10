Tmavé pečivo může být z bílé mouky. Výrobci se nezdráhají přidat do něj karamel

Častý marketingový trik
Nenechte se zmást, ne všechno, co je hnědé, je automaticky fitness. Potravináři často barví pečivo karamelem nebo sladem, aby v nás vzbudili dojem, že kupujeme něco zdravějšího. Je to vlastně malý optický klam. Pokud chcete mít jistotu, neřešte barvu ani název, a raději se podívejte rovnou na složení.
Jak udržet chleba čerstvý, aby neskončil v koši. Rady pekařského someliéra
Celozrnné pečivo
Jasným vítězem ve výběru je celozrnné pečivo. Proč? Protože se při výrobě zpracuje celé zrno, tedy i obal a klíček, kde se skrývá ta největší síla. Díky tomu do sebe dostaneme mnohem více vitamínů a minerálů než z obyčejného bílého rohlíku.
Aby se pečivo mohlo legálně jmenovat „celozrnné“, musí ho tvořit alespoň z 80 % ta správná mouka. A ten nejlepší bonus? Vláknina. Ta vás zasytí na mnohem delší dobu, srovná cukr v krvi a vaše trávení vám za ni poděkuje.
Vícezrnné pečivo
Název „vícezrnné“ sice zní zdravě a lákavě, ale realita v regálech bývá často úplně jiná. Tohle označení totiž ve skutečnosti znamená jen to, že se v těstě potkalo více druhů obilovin, což ale samo o sobě o kvalitě nic moc neříká. Háček je v tom, že těchto zdravějších zrn tam může být jen stopové množství, zatímco hlavní základ pořád tvoří klasická bílá mouka.
Často se taky stává, že semínka a zrníčka jsou nasypaná jen na povrchu pro efekt, aby pečivo vypadalo hodnotněji, než jaké je uvnitř. Navíc i tady platí, že tmavá barva může být jen výsledkem dobarvení sladem nebo karamelem. Ve výsledku tak může být vícezrnné pečivo pro vaše tělo v podstatě úplně stejné jako obyčejný bílý rohlík.
Cereální pečivo
Pojem „cereální“ je v obchodech asi tím největším chytákem, který nás dokáže snadno zmást. Znamená totiž jen to, že je výrobek vyrobený z obilovin, tedy z cereálií. To nám ale vůbec neříká, jestli byla použitá mouka celozrnná, nebo ta klasická bílá.
V praxi se tak za tímto názvem často schovává úplně obyčejné pečivo z rafinované mouky, které má v sobě minimum vlákniny a pro naše tělo nemá žádný velký přínos. Je to zkrátka jen slovíčko, které zní dobře na obalu, ale o skutečné kvalitě nebo zdraví nevypovídá vůbec nic.
High protein mánie: Nekupujete náhodou potraviny, které vůbec nepotřebujete?
3 tipy, jak se správně rozhodnout
Teď už víte, že barva ani lákavý název nejsou zárukou zdraví. Pokud chcete pro své tělo skutečně to nejlepší a nehodláte se nechat opít rohlíkem (doslova), stačí se držet těchto pár jednoduchých pravidel:
- Obal sice snese všechno, ale seznam surovin nelže. U nebaleného pečiva ho sice nemáte přímo v ruce, ale prodejce má povinnost ho mít u regálu vystavený. Nejčastěji ho najdete na štítku přímo u cenovky nebo v blízkém šanonu, do kterého můžete kdykoliv nahlédnout.
- Složky jsou v seznamu řazeny podle toho, kolik jich v pečivu je. Pokud je celozrnná mouka hned na začátku, máte vyhráno.
- Pamatujte, že tmavý neznamená automaticky zdravý. Tmavá barva je často jen otázkou sladu nebo karamelu, ne kvality zrna.
Superpotravina, která je ideální pro bezlepkovou dietu. Není to rýže, ani kuskus