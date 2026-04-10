Tmavé pečivo může být z bílé mouky. Výrobci se nezdráhají přidat do něj karamel

Petra Burgrová
  4:50
Při výběru pečiva se mnoho lidí snaží sáhnout po „zdravější“ variantě. Regály obchodů ale zaplavují pojmy jako celozrnné, vícezrnné nebo cereální, které však ne vždy znamenají to, co si myslíme. Výsledkem bývá, že zákazníci podlehnou marketingovým trikům a koupí si pečivo, které má k zdravé volbě daleko.

Celozrnné pečivo je lepší než bílé. | foto: Canva

Obsah

Častý marketingový trik

Nenechte se zmást, ne všechno, co je hnědé, je automaticky fitness. Potravináři často barví pečivo karamelem nebo sladem, aby v nás vzbudili dojem, že kupujeme něco zdravějšího. Je to vlastně malý optický klam. Pokud chcete mít jistotu, neřešte barvu ani název, a raději se podívejte rovnou na složení.

Jak udržet chleba čerstvý, aby neskončil v koši. Rady pekařského someliéra

Celozrnné pečivo

Jasným vítězem ve výběru je celozrnné pečivo. Proč? Protože se při výrobě zpracuje celé zrno, tedy i obal a klíček, kde se skrývá ta největší síla. Díky tomu do sebe dostaneme mnohem více vitamínů a minerálů než z obyčejného bílého rohlíku.

Aby se pečivo mohlo legálně jmenovat „celozrnné“, musí ho tvořit alespoň z 80 % ta správná mouka. A ten nejlepší bonus? Vláknina. Ta vás zasytí na mnohem delší dobu, srovná cukr v krvi a vaše trávení vám za ni poděkuje.

Celozrnný chléb s jogurtem

Celozrnný chléb s jogurtem

Recept

Střední

70 min
„Barva pečiva sama o sobě vůbec nic neříká, “upozorňuje nutriční terapeutka...

Vícezrnné pečivo

Název „vícezrnné“ sice zní zdravě a lákavě, ale realita v regálech bývá často úplně jiná. Tohle označení totiž ve skutečnosti znamená jen to, že se v těstě potkalo více druhů obilovin, což ale samo o sobě o kvalitě nic moc neříká. Háček je v tom, že těchto zdravějších zrn tam může být jen stopové množství, zatímco hlavní základ pořád tvoří klasická bílá mouka.

Často se taky stává, že semínka a zrníčka jsou nasypaná jen na povrchu pro efekt, aby pečivo vypadalo hodnotněji, než jaké je uvnitř. Navíc i tady platí, že tmavá barva může být jen výsledkem dobarvení sladem nebo karamelem. Ve výsledku tak může být vícezrnné pečivo pro vaše tělo v podstatě úplně stejné jako obyčejný bílý rohlík.

Celozrnný perník s hruškami

Celozrnný perník s hruškami

Recept

Střední

60 min

Cereální pečivo

Pojem „cereální“ je v obchodech asi tím největším chytákem, který nás dokáže snadno zmást. Znamená totiž jen to, že je výrobek vyrobený z obilovin, tedy z cereálií. To nám ale vůbec neříká, jestli byla použitá mouka celozrnná, nebo ta klasická bílá.

V praxi se tak za tímto názvem často schovává úplně obyčejné pečivo z rafinované mouky, které má v sobě minimum vlákniny a pro naše tělo nemá žádný velký přínos. Je to zkrátka jen slovíčko, které zní dobře na obalu, ale o skutečné kvalitě nebo zdraví nevypovídá vůbec nic.

High protein mánie: Nekupujete náhodou potraviny, které vůbec nepotřebujete?
Chcete-li zhubnout, radí výživoví poradci i lékaři kromě pohybu upravit také...

3 tipy, jak se správně rozhodnout

Teď už víte, že barva ani lákavý název nejsou zárukou zdraví. Pokud chcete pro své tělo skutečně to nejlepší a nehodláte se nechat opít rohlíkem (doslova), stačí se držet těchto pár jednoduchých pravidel:

  • Obal sice snese všechno, ale seznam surovin nelže. U nebaleného pečiva ho sice nemáte přímo v ruce, ale prodejce má povinnost ho mít u regálu vystavený. Nejčastěji ho najdete na štítku přímo u cenovky nebo v blízkém šanonu, do kterého můžete kdykoliv nahlédnout.
  • Složky jsou v seznamu řazeny podle toho, kolik jich v pečivu je. Pokud je celozrnná mouka hned na začátku, máte vyhráno.
  • Pamatujte, že tmavý neznamená automaticky zdravý. Tmavá barva je často jen otázkou sladu nebo karamelu, ne kvality zrna.
Celozrnný koláč s červenou čočkou

Celozrnný koláč s červenou čočkou

Recept

Střední

90 min

Superpotravina, která je ideální pro bezlepkovou dietu. Není to rýže, ani kuskus
Nejčtenější

Stop marnému boji s kily: Takhle se musíte najíst po 50, abyste konečně zhubli

Co po 50. narozeninách k večeři?

Po padesátce je důležité jíst více bílkovin a zdravých tuků a naopak se vyhýbat cukrům a alkoholu. Co jíst, abyste nepřibírali? A jakým potravinám je na čase se vyhnout?

Svaly nerostou v posilovně, ale v kuchyni! Znáte těchto 6 superpotravin?

Pro růst svalové hmoty je pohyb zásadní. neméně zásadní je ale zdravá strava.

Pokud se snažíte o to, aby vám narostla svalová hmota, cvičení je pouze jedním z klíčových faktorů. Stejně důležitý je i správný jídelníček. Známý námořník měl svaly po špenátu, ve skutečnosti to ale...

Superpotravina, která je ideální pro bezlepkovou dietu. Není to rýže, ani kuskus

Quinoa, merlík. Výborná potravina bez lepku. Zkuste ji.

Quinoa, zní to velmi hravě. A tato semínka jsou přesně taková, jak zní jejich název. Čím dál tím víc z nás zařazuje quinou do svého jídelníčku. A není divu. Je dobrá, zdravá, všestranně použitelná a...

Tváří se jako těstovina, ale těstovina to není, jasný pane. O jakou surovinu jde?

Kuskus, výborná lehká příloha nebo plnohodnotné jídlo. Umíte jej správně udělat?

Kuskus je potravina vyrobená z pšeničné krupice, známé také jako semolina. Tento proces zahrnuje zvlhčení, formování do drobných kuliček a následné napaření a sušení. I když není klasickou...

Fotky nepovedených beránků plní instagram. Jak se vyhnout velikonoční katastrofě?

Mandlový beránek

Josef Maršálek peče mramorového beránka s olivovým olejem, jogurtem a kávou. Žádná suchá buchta ve tvaru beránka letos nehrozí. Upečte si beránka jako slavný cukrář.

Tmavé pečivo může být z bílé mouky. Výrobci se nezdráhají přidat do něj karamel

Celozrnné pečivo je lepší než bílé.

Při výběru pečiva se mnoho lidí snaží sáhnout po „zdravější“ variantě. Regály obchodů ale zaplavují pojmy jako celozrnné, vícezrnné nebo cereální, které však ne vždy znamenají to, co si myslíme....

10. dubna 2026  4:50

Co opravdu jíte v šunce a možná to jíst nechcete? Jak vybrat tu nejlepší šunku na váš rohlík?

Víte, jak poznat kvalitní šunku?

Plátek růžového masa na křupavém čerstvém rohlíku. Vlastně delikatesa. Není ale šunka jako šunka. Jak nesáhnout v regálu vedle?

10. dubna 2026  4:20

Víkendové pečení se SweetBurg: 3 skvělé recepty na dezerty do skleničky pro každou příležitost

Nepečený jahodový cheesecake do skleničky

Dezerty ve skleničkách jsou už dlouhou dobu hitem a není se čemu divit. Vypadají naprosto božsky, a přitom jsou neuvěřitelně jednoduché na přípravu. Nejlepší na nich je, že vám odpadne veškerý stres...

10. dubna 2026

Kakaová jarní roláda se Salkem a jahodami: Recept na nadýchaný dezert

Jarní roláda
Recept

Střední

50 min

Tato nadýchaná kakaová roláda plněná sametovým krémem ze smetany a karamelového Salka je dokonalým...

Šťavnatá kuřecí roláda se špenátem a vajíčkem: Recept který skvěle vypadá i chutná

Kuřecí roláda se špenátem
Recept

Střední

80 min

Kuřecí roláda plněná čerstvým špenátem, krémovými vajíčky a nasládlou mrkví je sázkou na jistotu....

Fit špenátové palačinky s avokádovým salátem a tvarohem: Zdravý recept na sytý brunch

Špenátové palačinky
Recept

Lehké

25 min

Chcete začít den snídaní, která vás nabije energií a zároveň vypadá jako z nejlepšího bistra ve...

Tváří se jako těstovina, ale těstovina to není, jasný pane. O jakou surovinu jde?

Kuskus, výborná lehká příloha nebo plnohodnotné jídlo. Umíte jej správně udělat?

Kuskus je potravina vyrobená z pšeničné krupice, známé také jako semolina. Tento proces zahrnuje zvlhčení, formování do drobných kuliček a následné napaření a sušení. I když není klasickou...

9. dubna 2026

Domácí karamel jako od profíka: Stačí znát tento jednoduchý trik

Karamel se smetanou se hodí i na plnění různých moučníků.

Karamel je skoro synonymem pro slovo „sladký“. Kdo by neměl tuto voňavou, sladkou, lahodnou a univerzální ingredienci, použitelnou i jako samostatné mlsání, rád? Připravit si domácí karamel nemusí...

9. dubna 2026  4:30

Fungicidy jsou navržené tak, aby likvidovaly houby. Bohužel likvidují i náš mikrobiom

Herbicidy řešíme roky, ale nové výzkumy ukazují, že problém může být úplně někde jinde. Některé chemikálie, zejména fungicidy, dokážou narušit střevní mikrobiom víc, než se dosud myslelo.

9. dubna 2026

Nejlepší vajíčková pomazánka s citronovou kůrou a pažitkou: Recept na křupavém chlebu

Vajíčková pomazánka na kváskovém chlebu
Recept

Lehké

20 min

Domácí vajíčková pomazánka s osvěžujícím dotekem citronu a čerstvou pažitkou je ideální volbou pro...

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Křupavá kachna na pomerančích: Recept na delikatesu s ořechovou vůní badyánu

Kachna na pomerančích
Recept

Střední

140 min

Chcete ovládnout umění přípravy dokonalé kachny, která se rozplývá na jazyku? Kachna na pomerančích...

Vláčná čokoládová bábovka s řeckým jogurtem a polevou: Recept na nejlepší rodinný dezert

Čokoládová bábovka
Recept

Střední

70 min

Tajemství této čokoládové delikatesy tkví v kombinaci řeckého jogurtu a poctivého kakaa, které...

