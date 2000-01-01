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Většinu těchto jídel znáte. Ale ochutnali jste je opravdu? Tiramisu z kelímku, ramen z instantní misky nebo croissant z regálu supermarketu mají s originálem často společný hlavně název. Vybrali jsme speciality, u kterých se vyplatí hledat kvalitu, nejlépe přímo v zemi jejich původu. Kolik z nich už máte odškrtnutých?
Autor: Fabel Friet
Currywurst patří k Berlínu stejně neodmyslitelně jako Braniborská brána. Je to opečená klobása nakrájená na kousky, přelitá rajčatovou omáčkou s kari a nejčastěji podávaná s hranolky. Koupíte ji ve stáncích po celém městě a je to nejrychlejší způsob, jak poznat typické berlínské pouliční jídlo.
Autor: Profimedia.cz
Köttbullar neboli švédské masové kuličky zná mnoho z nás z obchodního domu IKEA. Ve Švédsku se ale tradičně podávají s krémovou omáčkou, bramborovou kaší, brusinkami a někdy i s nakládanou okurkou. Ochutnejte je v klasické švédské restauraci, kde je připravují podle domácích receptů.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Švýcarské fondue je rozpuštěný sýr, do kterého se na dlouhých vidličkách namáčejí kousky chleba. Jednoduché na pohled, ale celé stojí na výběru sýrů, například gruyère, které se rozpouštějí s bílým vínem. Hrnec se staví doprostřed stolu, takže fondue je hlavně společný zážitek. Pokud máte rádi výrazné sýry, poznáte je v úplně jiné podobě než na prkénku.
Autor: Patricie Sudik a Cheyenne Zwengel
Švýcarské rösti na první pohled připomínají bramboráky. Připravují se ale jen ze strouhaných brambor, často předem uvařených, bez mouky, vajec, česneku a majoránky. Na pánvi se opečou do zlatavé, křupavé placky, která uvnitř zůstane měkká. Jedí se jako příloha i samostatné jídlo a vynikne v nich hlavně chuť samotných brambor.
Autor: PS, Kulinární studio MAFRA
Souvlaki jsou řecké kousky masa na špejli, nejčastěji vepřového nebo kuřecího, ochucené oreganem, citronem a olivovým olejem. Grilují se a podávají s pitou, čerstvou zeleninou a omáčkou tzatziki. Pokud máte rádi grilování, ochutnejte jeho středomořskou podobu, ve které hrají hlavní roli citron, bylinky a zelenina.
Autor: www.stockfood.cz
Peka je chorvatský způsob přípravy, při kterém se maso nebo ryby se zeleninou a bramborami pomalu pečou pod těžkou kovovou či hliněnou poklicí zasypanou žhavým popelem. Maso pak bývá měkké, brambory opečené a všechno se propojí ve šťávě. Ochutnat ji můžete hlavně v Dalmácii a na ostrovech, v mnoha restauracích je ale potřeba si ji objednat předem.
Autor: Profimedia.cz
Karelské pirohy (karjalanpiirakka) patří k nejznámějšímu finskému pečivu. Mají tenké žitné těsto se zvlněným okrajem a náplň nejčastěji z rýžové kaše. Tradičně se mažou máslem smíchaným s nasekanými vařenými vejci. Finové je jedí ke snídani, jako svačinu i při slavnostním pohoštění a chutnají jemněji, než by se podle vzhledu zdálo.
Autor: SP, Kulinární studio MAFRA
Pizza Margherita dokazuje, že dobré jídlo nepotřebuje dlouhý seznam surovin. Stačí rajčata, mozzarella, bazalka a dobře upečené těsto. Ochutnejte ji v italské pizzerii, kde má těsto nadýchané okraje a vláčný střed, a uvidíte, jak moc se liší od pizzy z rozvozu.
Autor: Kulinární studio MAFRA
Ramen je japonská polévka z vývaru s pšeničnými nudlemi, masem, vejcem a dalšími přílohami. Jednotlivé druhy se liší hlavně základem: shoyu je sójový, miso má výraznou fermentovanou chuť a tonkotsu se vaří z vepřových kostí do husté, krémové podoby. Je to sytá miska plná chutí, ideální na chladnější dny.
Autor: Milan Eisenhammer
Smørrebrød je dánský obložený krajíc žitného chleba, na kterém může být ryba, maso, vejce, zelenina nebo různé omáčky. Nejde ale o obyčejný sendvič: záleží na kombinaci surovin, jejich uspořádání i kontrastu chutí a textur. Jí se příborem a ukáže vám, kolik podob může mít jeden krajíc chleba.
Autor: Petr Sudik
Pastéis de nata, malé košíčky z listového těsta s jemným vaječným krémem, patří k portugalským cukrářským klasikám. Na povrchu mají tmavé karamelizované skvrnky a nejlépe chutnají ještě teplé, kdy se křehké těsto spojuje s vláčnou náplní. Pokud máte rádi krémové zákusky, ale ne těžké máslové krémy, tenhle dezert je pro vás.
Autor: Student Agency
Baklava je sladkost, kterou znají v Turecku, Řecku i na Blízkém východě. Tenké pláty těsta filo se prokládají nasekanými ořechy, nejčastěji pistáciemi nebo vlašskými ořechy, upečou dozlatova a polijí sirupem nebo medem. Je sladká a vydatná, proto se krájí na malé kousky. Kupte si ji čerstvou v cukrárně, kde těsto ještě křupe.
Autor: Profimedia.cz
Tiramisu se skládá z cukrářských piškotů namočených v kávě a krému z mascarpone a žloutků, povrch se posypává kakaem. Aby se vrstvy spojily, musí dezert několik hodin odpočívat v lednici. Pokud ho znáte jen z hotových kelímků, dejte si ho v italské restauraci nebo cukrárně. Káva, jemný krém a hořké kakao se v něm doplňují a výsledek není přeslazený.
Autor: Galbani
Kaiserschmarrn neboli císařský trhanec je rakouská klasika, kterou podávají ve vídeňských kavárnách i na horských chatách v Alpách. Nadýchané těsto podobné silnější palačince se při přípravě natrhá na kousky a opeče na másle dozlatova. Podává se s moučkovým cukrem a švestkovými povidly nebo ovocným kompotem. Po túře nebo lyžování ho ocení každý.
Autor: Andy Kocher, Claudia Weaver
Crème brûlée je francouzský dezert z vanilkového krému s tenkou krustou zkaramelizovaného cukru. Při servírování se do krusty klepne lžičkou, aby popraskala, a pod ní se objeví hladký krém. Právě kvůli tomu okamžiku a kontrastu křupavého cukru s jemnou náplní si ho objednejte.
Autor: Kulinární studio MAFRA
Churros jsou podlouhlé kousky těsta, které se smaží dozlatova v oleji a obalují v cukru se skořicí. Ve Španělsku se jedí ke snídani i pozdě v noci a namáčejí se do husté horké čokolády. Nejlépe chutnají čerstvě usmažené, proto si je dejte ve stánku nebo v churrerii.
Autor: Petra Stěhulová
Italské gelato se od běžné zmrzliny může lišit složením i teplotou, při které se podává. Obvykle má hutnější konzistenci a výraznou chuť, ať už si vyberete pistácii, čokoládu, lískové oříšky nebo ovocnou variantu. Ochutnejte ho v gelaterii, která používá kvalitní suroviny, a zkuste jednu či dvě příchutě místo velkého poháru. U dobrého gelata vynikne především chuť hlavní ingredience.
Autor: Profimedia.cz
Sachertorte je vídeňský čokoládový dort z hutného korpusu, tenké vrstvy meruňkové marmelády a čokoládové polevy. Tradičně se podává s neslazenou šlehačkou, která vyvažuje jeho sladkost. Pokud chcete poznat klasiku vídeňských kaváren, začněte právě tímhle dortem.
Autor: Sacher.com
Ratatouille pochází z Provence na jihu Francie a připravuje se z letní zeleniny: lilku, cukety, rajčat, papriky a cibule. Zelenina se dusí nebo peče s olivovým olejem a bylinkami, takže každá surovina zůstane rozpoznatelná, ale chutě se propojí. Pokud máte rádi zeleninová jídla, poznáte, jak jinak mohou chutnat suroviny, které znáte z leča.
Autor: MF DNES
Belgické vafle nejsou jen jeden druh pečiva. Bruselské jsou lehké, obdélníkové a křupavé, lutyšské hutnější a obsahují perlový cukr, který při pečení karamelizuje. Dobrá vafle nepotřebuje hromadu polev, už samotné těsto ukáže, proč jsou v Belgii tak vyhlášené.
Autor: Canva
Francouzská cibulačka se vaří z cibule, která se pomalu opéká dohněda, zalije vývarem a podává se s opečeným chlebem a zapečeným sýrem. Její chuť nestojí na koření, ale na trpělivém karamelizování, které cibuli dodá sladkost a hloubku.
Autor: MAFRA
Croissant patří k nejznámějším francouzským snídaňovým klasikám. Dobrý croissant má zlatavý, křupavý povrch, voní máslem a uvnitř má vzdušné, viditelné vrstvy. Dejte si ho čerstvý v pekárně, která peče z poctivého laminovaného těsta, a rozdíl oproti pečivu, které croissant jen připomíná tvarem, poznáte hned.
Autor: Canva
Crêpes Suzette jsou slavné francouzské palačinky s omáčkou z másla, cukru, pomerančové šťávy a pomerančového likéru. Omáčka se často flambuje přímo před hosty, takže dezert je i efektním zakončením slavnostní večeře. Pokud máte rádi citrusy, ochutnejte, jak se jejich svěžest snoubí s karamelovou chutí másla a cukru.
Autor: archiv Grand Marnier
Pavlova je dezert z pečeného sněhového korpusu, který je na povrchu křupavý a uvnitř měkký. Podává se se šlehačkou a čerstvým ovocem, často s kiwi, jahodami nebo marakujou. O to, kdo ji vymyslel, se dodnes přou Austrálie s Novým Zélandem. Ochutnejte ji, pokud hledáte sladký, a přitom lehký dezert.
Autor: Profimedia.cz
Tarte Tatin je francouzský obrácený jablečný koláč. Jablka se nejprve zkaramelizují s máslem a cukrem, teprve potom se přikryjí těstem a po upečení se koláč vyklopí, takže ovoce skončí nahoře. Lákadlem jsou jablka nasáklá karamelem a kontrast měkkého ovoce s křehkým těstem.
Autor: Shutterstock
Barevné mandlové skořápky spojené krémovou náplní patří k nejznámějším francouzským cukrářským výrobkům. Makronky se připravují z mandlové mouky, bílků a cukru a jejich povrch má být hladký, zatímco uvnitř zůstávají jemné a lehce vláčné. Ochutnejte je v dobré cukrárně, kde vynikne nejen jejich vzhled, ale hlavně rozdíl mezi křehkou skořápkou a náplní, která může mít chuť pistácií, malin, čokolády nebo karamelu.
Autor: Archiv Radky Luňákové
Cannoli jsou sicilské trubičky z křehkého smaženého těsta plněné sladkým krémem z ricotty. Do náplně se přidává čokoláda, kandované ovoce nebo pistácie a konce trubiček se často zdobí nasekanými ořechy. Nejlepší jsou plněné těsně před podáváním, aby těsto zůstalo křupavé a od krému nezvlhlo.
Autor: Kulinární studio MAFRA
Panna cotta znamená v překladu vařená smetana. Tento italský dezert se připravuje ze smetany, cukru a želatiny, často se dochucuje vanilkou a podává s ovocnou omáčkou. Je jemnější a lehčí než cheesecake a správně připravená drží tvar, ale na lžičce se lehce chvěje.
Autor: Profimedia.cz
Banoffee pie je anglický dezert z banánů, karamelové náplně a šlehačky na sušenkovém korpusu. Název vznikl spojením slov banana a toffee. Každá vrstva má jinou strukturu a nejlepší je koláč dobře vychlazený, aby se při krájení nerozpadal. Jasná volba pro všechny, kdo milují karamel.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Mille-feuille, v překladu tisíc listů, je francouzský zákusek z vrstev listového těsta a cukrářského krému, někdy označovaný jako Napoleon. Vrch se zdobí fondánem nebo moučkovým cukrem. O kvalitě rozhoduje hlavně těsto: má být křupavé a krém by ho neměl rozmáčet.
Autor: Unilever