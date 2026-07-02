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Jak dlouho může trvat kocovina
Většina běžných kocovin odezní během 24 hodin. Někdy se ale může protáhnout i déle, zvlášť pokud člověk pil hodně, málo spal, nepil vodu, míchal alkohol nebo jedl těžká jídla.
Kdy je kocovina nejhorší? Typicky ráno a dopoledne, tedy zhruba ve chvíli, kdy hladina alkoholu v krvi klesá a tělo se naplno potýká s následky večera. Právě proto je první jídlo důležité. Ne proto, že by kocovinu „vyléčilo“, ale protože může pomoct s hydratací, energií a podrážděným žaludkem.
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Co si dát k snídani při kocovině
Zapomeňte na představu, že kocovinu zachrání mastný hamburger, smažená slanina nebo hranolky. Těžké a tučné jídlo sice může znít lákavě, ale podrážděnému žaludku často spíš přitíží. Lepší je snídaně, která doplní tekutiny, sacharidy, trochu bílkovin a minerály.
Ideální kocovinová snídaně by měla být jednoduchá, výživná a dobře stravitelná.
- Voda jako předkrm. Ještě před jídlem vypijte sklenici vody. Ne ledové, spíš pokojové teploty. Pokud je vám hodně špatně od žaludku, pijte po malých doušcích. Dobře funguje i minerálka, slabý čaj nebo vývar.
- Banán, toast nebo kaše. Když žaludek protestuje, začněte něčím jednoduchým. Banán, suchý toast, ovesná kaše, piškoty nebo kousek pečiva jsou snesitelnější než talíř plný tuku. Banán navíc dodá draslík, který se po alkoholu hodí doplnit. Ovesná kaše je dobrá volba, pokud zvládnete něco teplého. Přidejte med, banán, trochu jogurtu nebo skořici. Získáte jídlo, které dodá energii, ale nezatíží žaludek tolik jako smažená snídaně.
- Vejce ano, ale bez mastné nálože. Vejce jsou při kocovině dobrá volba, ale záleží na úpravě. Míchaná vejce na troše másla, vejce natvrdo nebo ztracené vejce s toastem jsou lepší než vajíčka utopená v oleji se slaninou a párkem. Kombinace vejce, celozrnného toastu a zeleniny dodá bílkoviny, sacharidy i trochu vlákniny. Pokud vám zelenina ráno nejde přes krk, dejte si k tomu alespoň pár plátků okurky nebo rajčete.
- Vývar je podceňovaná záchrana. Silný vývar je jedna z nejlepších možností, pokud se ráno necítíte na klasickou snídani. Dodá tekutiny, sůl, trochu energie a žaludek ho většinou snáší lépe než těžká jídla. Kuřecí, hovězí nebo zeleninový vývar můžete doplnit nudlemi, rýží nebo vejcem. Vznikne jednoduché jídlo, které se hodí i ve chvíli, kdy je vám při představě sladké snídaně takzvaně šoufl.
- Zázvor pomůže hlavně při nevolnosti. Pokud je hlavní problém žaludek a chce se vám vyloženě zvracet, zkuste zázvorový čaj. Stačí pár plátků čerstvého zázvoru zalít horkou vodou a nechat louhovat. Můžete přidat med a citron, ale s citronem opatrně, pokud vás pálí žáha. Zázvor se ale hodí i například do smoothie. U kocoviny ale platí: čím jednodušší, tím lepší. Překombinované nápoje s mlékem, kyselým ovocem a spoustou cukru nemusí být pro žaludek ideální.
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Co je nejlepší na kocovinu
akhle, nejlepší je se alkoholu zcela vyhnout, to je bez debat. Ale pokud už se tak stane a kocovina přijde, nejlepší je kombinace času, vody, lehkého jídla a odpočinku. Žádná snídaně neurychlí odbourávání alkoholu tak, aby zázračně vymazala předchozí večer. Může ale zmírnit následky.
Dobrou volbou může být například:
- banán a voda,
- ovesná kaše s medem,
- toast s vejcem,
- silný vývar s nudlemi,
- bílý jogurt s vločkami a ovocem,
- zázvorový čaj při nevolnosti.
Naopak opatrně s velmi tučným jídlem, dalším alkoholem (fakt nefunguje tzv. vyprošťovák aneb „Chlast na chlast“), velkým množstvím kávy, sladkými limonádami a ostrým kořením. To všechno může podrážděný žaludek ještě víc rozhodit.
Káva při kocovině? Ta sice může působit jako rychlá záchrana, ale nalačno a při podrážděném žaludku nemusí být nejlepší volbou. Pokud si ji nechcete odpustit, dejte si ji až po jídle a zároveň doplňte vodu.
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Co si dát, když nemůžete při kocovině vůbec jíst
Někdy je kocovina tak silná, že představa snídaně nepřipadá v úvahu. V takovém případě začněte tekutinami. Voda, minerálka, slabý čaj nebo vývar po lžících jsou lepší než hladovění bez pití. Jakmile se žaludek trochu uklidní, zkuste banán, suchý toast nebo pár lžic rýže.
Pokud zvracíte, jste zmatení, trápí vás silná bolest hlavy, máte poruchy vědomí nebo jiné vážné příznaky, které neustupují, nejde už o běžnou kocovinu a je namístě vyhledat lékařskou pomoc.
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