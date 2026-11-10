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Těstoviny mám v DNA, říká Ricardo Lucque. Ochutnejte jeho menu do 18. 11.

Petra Burgrová
  4:23
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Riccardo Lucque | foto: Riccardo Lucque

Až do 18. listopadu probíhá populární RestaurantWeek®, jedinečná příležitost objevit skvělá místa na gastronomické mapě. O otevírání dveří novým hostům, italských kořenech i tajnosti dokonalých těstovin jsme si povídali s Ricardem Lucque, zakladatelem restaurací Finestrina a La Bottega Linka, které se podzimního ročníku účastní.

Ricardo, kdy jste si poprvé uvědomil, že se chcete stát kuchařem Inspiroval vás někdo nebo něco k tomu, abyste se vydal touto cestou?

Už jako teenager jsem se staral o dva bratry a vařil jim. Vždycky mě přitahovaly kvalitní suroviny. Moje maminka si toho všimla a k této profesi mě nasměrovala.

Riccardo Lucque

Kde jste získal první profesionální zkušenosti a na co nejraději vzpomínáte z prvních let své kariéry?

Pracoval jsem už od šestnácti let, každé léto i o víkendech. Můj učitel ze školy měl restauraci oceněnou michelinskou hvězdou a většinu volného času jsem věnoval právě práci v ní. Dodnes je to člověk, kterého mám velmi rád a za kterým se vždycky rád zastavím, když mám příležitost. Několikrát také přijel do Prahy a společně jsme vařili. Bylo to pro mě velké zadostiučinění.

V té době bylo vybavení restaurací poměrně základní a práce velmi náročná, s mnoha hodinami strávenými v kuchyni. Vždycky si vzpomenu na oběti a čas, které jsem této profesi věnoval. Tehdy mi to ale přinášelo jen radost a dlouhé směny ani víkendy v práci mi nikdy nevadily.

Chci, aby se hosté při čtení jídelního lístku cítili příjemně a měli jasnou představu o tom, co dostanou.

Jak byste popsal svůj přístup k vaření? Dáváte přednost tradičním receptům a technikám, nebo rád experimentujete s novými chutěmi a nápady?

Rád vařím z kvalitních a sezonních surovin. Považuji se za tradičního kuchaře s nádechem inovace, ale vždy s respektem k tradicím. Moje recepty jsou klasické, ale vždy v sobě mají nějaké malé překvapení.

Riccardo Lucque

Letos se účastníte RestaurantWeek® se speciálním menu. Jak jste k jeho sestavování přistupoval a jaká byla hlavní myšlenka vašeho výběru jídel?

Pokud chcete být během RestaurantWeek® úspěšní, musíte vytvořit zajímavé menu z kvalitních surovin. Chci, aby se hosté při čtení jídelního lístku cítili příjemně a měli jasnou představu o tom, co dostanou.

RestaurantWeek® dává lidem příležitost objevit restaurace, které by jinak možná nenavštívili. Co byste chtěl, aby hosté prostřednictvím tohoto speciálního menu poznali o vaší kuchyni?

Ano, je to tak. Do této akce se s radostí zapojujeme a otevíráme naše dveře. Chtěl bych dát každému příležitost ochutnat naše jídla a objevit, že naše kuchyně není nijak komplikovaná a je dostupná všem. Myslím, že je to pravá Itálie.

Riccardo Lucque

Když zrovna nevaříte profesionálně, co nejraději jíte? Je nějaké jídlo, které se vám nikdy neomrzí, nebo něco, co obzvlášť rád připravujete doma?

Miluji přípravu těstovin. Mám je v DNA. Je to zdánlivě jednoduché jídlo, které se ale dá velmi snadno pokazit. Abyste je dokázali připravit dokonale, musíte být Ital. Jednoduché spaghetti al pomodoro jsou ve skutečnosti náročným jídlem, pokud je chcete připravit naprosto dokonale. A právě ty mám ze všeho nejraději.

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