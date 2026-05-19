Test jahod (2026). Kde nekupovat farmářské jahody? Tyhle jahody dopadly bezkonkurenčně nejhůř

Obsah
Co jsme testovali
- Jahody z farmářského trhu na Andělu
- Nature’s Promise Jahody – privátní značka Albertu
- Jahody Albert Excellent
Jak jsme testovali
Jahody jsme dali do mističek a nechali je otestovat v redakci. Testující předem nevěděli, které jahody jsou které, a po odhalení výsledků byli hodně překvapení. Soustředili jsme se na vůni, konzistenci a především chuť a sladkost jahod.
Vítěz Jahody Albert Excellent
Chuť: Všechny jahody v tomto balíčku byly dobré, ale mezi nimi jsou stále chuťové rozdíly. Někdy sáhnete po jahodě, která chutí připomíná tu, kterou si utrhnete doma na zahradě – chutná jako koncentrované léto. Jiné jahody byly sladké, ale nebyly tak výrazné. Celkově se ale testující shodli, že tahle miska jahod jim chutnala nejvíce.
Cena za kilo: 124,75 Kč
Celkový pocit: Pokud se nemůžete dočkat na samosběr jahod a nevydržíte ještě pár týdnů nebo měsíců, je tohle skvělá startovací čára. Jahody jsou dobré a navíc nejsou předražené.
Druhé místo Nature’s Promise Jahody
Chuť: Jahody byly o chlup menší než ty v balíčku Albert Excellent. V čem skutečně vybočovaly, byla jejich intenzivní jahodová vůně. Pokud bychom hodnotili pouze vůni, vyhrály by na plné čáře. Jinak byly všechny jahody v balíčku sladké, žádná ale nedosáhla tak výrazných tónů jako ty z Albert Excellent. Sáhli bychom po nich v případě pečení nebo třeba smoothie.
Cena za kilo: 239,60 Kč
Celkový pocit: Tento balíček se vyplatí, pokud plánujete jahody použít na pečení, do rozvaru, smoothie, zdravé snídaně nebo třeba do bublaniny. Mají trochu tlumenější chuť než letní jahody. Pokud nejste tak nároční, klidně je jen opláchněte a dejte si je samotné. Neurazí, ale zároveň vyloženě nenadchnou.
Třetí místo Jahody z farmářského trhu
Chuť: Tyhle jahody dopadly u všech testujících nejhůře. Jsou „vyhnané vodou“, takže ve vaničce vypadají jako ty největší a nejzdravější, ale nemají téměř žádnou chuť. Chutnají zkrátka jako voda s dužinou. Žádné sladké tóny ani jahodové aroma.
Cena za kilo: 199,80 Kč. Jako problematické vnímáme také to, že po zaplacení nedostanete účtenku. Po platbě v hotovosti a požádání o stvrzenku jsme namísto paragonu dostali cenu a gramáž napsané na papíře.
Celkový pocit: Zklamání. Tyhle jahody dopadly bezkonkurenčně nejhůř. Farmářské jahody, které možná nejsou farmářské. Na fotkách slovo „farmářské“ ani „české“ nenajdete, prodejci chytře zvolili označení „sladké polní jahody“. Konkrétně se jedná o jahody ExtraBerry, které pocházejí z Polska. Nechceme házet všechny farmáře do jednoho pytle, ale na pravé farmářské jahody ještě nenadešel ten správný čas.
Tip: Počkejte si na dobu samosběrů, a pokud nutně jahody potřebujete, sáhněte po těch sladších ze supermarketu.
Celkové hodnocení
- Jahody Albert Excellent
- Nature’s Promise Jahody
- Jahody z farmářského trhu
Tento test je nezávislý a nejedná se o placenou spolupráci. Výsledky a hodnocení vycházejí ze subjektivního názoru testujícího, který produkty poctivě vyzkoušel v reálných podmínkách. Cílem testu je poskytnout osobní zkušenost, která se však může lišit v závislosti na individuálních preferencích.
