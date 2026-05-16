Termix slaví 50 let: Pamatujete na hliníkovou vaničku za 2 Kčs? Jak se změnila legenda

Petra Burgrová
  2:14
Termix patří k výrobkům, které si mnoho lidí spojuje s dětstvím. Na českém trhu je už půl století. Původně šlo o jednoduchý kakaový dezert v hliníkové vaničce, dnes se prodává v několika příchutích a modernějším balení.

Dobová reklama na Termix. | foto: Canva

Obsah

Zrození legendy v Poděbradech

Příběh Termixu se začal psát v roce 1976 v Polabských mlékárnách v Poděbradech. Možná si ještě pamatujete na hliníkové vaničky, které později nahradil plast s tenkou hliníkovou fólií.

Na rozdíl od dnešních krémových verzí byl původní Termix o poznání tužší. Držel tvar a jeho textura byla dokonale hladká díky procesu termizace.

Zatímco v 70. a 80. letech jste za 150 gramové balení zaplatili přibližně 2 Kčs, dnes se cena v akcích pohybuje kolem 10–13 Kč, běžně pak do 18 Kč.

Zapečený tvarohový dezert s mraženým ovocem

Zapečený tvarohový dezert s mraženým ovocem

Recept

Lehké

30 min

Milko Termix originál.

Co obsahuje Termix

Základ tvoří tvaroh, mléko, smetana a cukr. Právě tato kombinace dala vzniknout dezertu, který se následně termizoval, tedy prošel tepelnou úpravou (zahřátím), která prodlužuje jeho trvanlivost bez nutnosti nadmíry konzervantů.

Současné varianty mají složení rozšířené i o škrob, aromata nebo stabilizátory. Podle příchutě se přidává kakao, vanilka nebo ovocné složky. Přesto zůstává tím hlavním tvaroh, který výrobku dodává typickou chuť.

Gratinovaný tvaroh s jahodami

Tvarohové mističky s jahodami a mandlemi – Jemný pečený pudink se škrobem

Recept

Střední

30 min

Oblíbená snídaně v nemocnici.

Kolik tuku má Termix

Obsah tuku záleží na konkrétní příchuti a receptuře. Nejčastěji se pohybuje přibližně mezi 2 až 6 gramy tuku na 100 gramů výrobku.

Protože dnešní kelímek mívá nejčastěji 90 gramů, znamená to zhruba 2 až 5 gramů tuku na porci. Starší receptury byly zpravidla o něco tučnější, protože obsahovaly vyšší podíl smetany.

Honí tě mlsná? Tělo tím vysílá signály, jaké vitamíny a minerály ti chybí

Banánové palačinky s kakaovým termixem.

Co udělat z Termixu

Termix nemusíte jen jíst lžičkou přímo z kelímku. Je to i skvělá surovina pro rychlé dezerty:

  1. Náplň do palačinek: Namažte jím palačinky místo marmelády. Je hustý a nestéká.
  2. Nepečený dort: Prokládejte piškoty, ovoce a vrstvy vanilkového a kakaového Termixu. Po ztuhnutí v lednici chutná fantasticky.
  3. Rychlý pohár: Na dno sklenice dejte drcené sušenky, na to Termix a ozdobte šlehačkou.
Tvarohový pohár

Tvarohový pohár

Recept

Střední

40 min

Tvarohový termix s kakaem

Recept Jak si udělat domácí Termix

Postup je snadný. Smetanu zahřejte, rozmíchejte v ní kakao nebo čokoládu, nechte lehce vychladnout a vmíchejte tvaroh. Poté směs uložte do lednice, kde ztuhne. Výsledkem je hustý krémový dezert podobný klasickému Termixu.

Tvarohový termix s kakaem

Tvarohový termix s kakaem

Recept

Lehké

10 min
Kolik cukru ve skutečnosti sníte v jednom banánu? Odpověď mnohé z vás nepotěší

Ovoce je dobrý zdroj nejen vitamínů.

Když se řekne cukr, většina lidí, kteří si hlídají váhu nebo dbají na zdravý životní styl, ihned zbystří. Cukry jsou ale obsažené i v potravinách, které se objevují v doporučeních o zdravé výživě....

Nezávislý test českých másel (2026). Jaké máslo si namazalo konkurenci na chleba?

Test másla

Najít v regálech skutečně poctivé máslo se zdá být čím dál těžší. Abychom zjistili, které máslo váš ranní toast skutečně pozvedne na novou úroveň a které vás naopak zklame svou nevýrazností,...

Přílohy po padesátce: Nenápadná chyba, kvůli které ručička na váze stojí

Hubnutí po 50? Nejde tak jako dřív. Jakým přílohám se vyhnout?

Po padesátce se při hubnutí často řeší cukr, pečivo nebo večerní mlsání. Také alkohol... Méně pozornosti se ale věnuje přílohám, přitom právě ty umí nenápadně rozhodit celý jídelníček.

Jak na domácí ghí: Zapomeňte na to kupované a udělejte si domácí

Zlaté, voňavé, ideální nejen na smažení: Ghí, ghee, přepuštěné máslo.

Přepuštěné máslo, často označované i jako ghí nebo ghee, patří mezi suroviny, které se rozhodně vyplatí mít v kuchyni po ruce. Proč? Vydrží déle než běžné máslo, má vyšší kouřový bod a díky jemné...

Velký test jahod (2026). Přemýšlejte hlavou a ne žaludkem, na dobré jahody je ještě brzy

Test jahody

Slunce svítí a většina z nás dostává chuť na ovoce, které přes zimu chybělo na stole. Jahody, maliny a borůvky lákají z regálů i stánků svou barvou, ale ruku na srdce, je už opravdu jejich čas? Česká...

Šťavnatá telecí kotleta na tymiánu s omáčkou z Cabernet Sauvignon: Recept jako z restaurace

Telecí kotleta na tymiánu s cabernetovou omáčkou
Recept

Střední

45 min

Chcete oslnit luxusní večeří, která přitom nestojí hodiny u plotny? Telecí kotleta na tymiánu s...

Krémová ovesná kaše s kokosem a citrusy: Zdravá snídaně plná energie

Snídaňová kaše s citrusy
Recept

Lehké

20 min

Nastartujte své ráno barvami a vitamíny! Tato ovesná kaše s citrusy a kokosem je důkazem, že zdravá...

Skořice a hubnutí: Zázrak nečekejte, přesto ji vědci kvůli účinku na metabolismus nepřehlížejí

Skořice

Jedno z těch koření, které máme doma všichni. Spojujeme si ji se sladkým, a zároveň se o ní mluví jako o pomocníkovi při hubnutí. Pravda je méně bombastická, kila skořice neodčaruje. Jasno mají ale i...

15. května 2026  4:20

Víkendové pečení se SweetBurg: Kdo říká, že jsou knedlíky dřina, ten lže

Tvarohové jahodové knedlíky

Tvarohové knedlíky patří mezi nejoblíbenější letní klasiky české kuchyně. Jsou rychlé na přípravu, krásně nadýchané a skvěle chutnají s čerstvým sezónním ovocem a já mám pro vás recept, ke kterému se...

15. května 2026

Křupavé špenátové šátečky s ricottou a slaninou: Rychlá slaná pochoutka

Slané šátečky se špenátem a slaninou
Recept

Střední

45 min

Tyto slané šátečky kombinují jemnost italské ricotty, svěžest čerstvého špenátu a výraznou chuť...

Ube latte: filipínská fialová káva z batátů dobývá kavárny v Česku i ve světě

Nápoj, který vypadá spíš jako dezert než káva. Ube latte si získává kavárny...

Otevřete menu v kavárně a čekáte cappuccino nebo klasické latte. Místo toho na vás kouká fialový nápoj připravený z brambor. Ube latte se postupně objevuje i v českých kavárnách a člověka u něj...

14. května 2026  15:25

Vepřová panenka s brandy omáčkou a mačkanými bramborami: Recept jako z restaurace

Vepřová panenka s pepřovou omáčkou
Recept

Střední

90 min

Základem úspěchu je dokonale připravená vepřová panenka – díky krátkému odpočinku v alobalu zůstane...

Čokoládový banana bread s cheesecakem uvnitř: Skvělý recept na vláčný dezert

Plněný čokoládový banánový chlebíček
Recept

Střední

100 min

Posuňte klasický banánový chlebíček na královskou úroveň. Tento recept v sobě ukrývá hříšně dobré...

Skladujete okurku v lednici vedle rajčat? Odsuzujete ji k trestu smrti a ještě navíc ohrožujete své zdraví

Okurková limonáda

Když se řekne hydratace, většina lidí si představí obyčejnou sklenici vody. Existuje ale zelenina, která dokáže tělo osvěžit ještě efektivněji a zároveň dodá vitamíny, minerály i vlákninu. Řeč je o...

14. května 2026  1:30

