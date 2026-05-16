Zrození legendy v Poděbradech
Příběh Termixu se začal psát v roce 1976 v Polabských mlékárnách v Poděbradech. Možná si ještě pamatujete na hliníkové vaničky, které později nahradil plast s tenkou hliníkovou fólií.
Na rozdíl od dnešních krémových verzí byl původní Termix o poznání tužší. Držel tvar a jeho textura byla dokonale hladká díky procesu termizace.
Zatímco v 70. a 80. letech jste za 150 gramové balení zaplatili přibližně 2 Kčs, dnes se cena v akcích pohybuje kolem 10–13 Kč, běžně pak do 18 Kč.
Co obsahuje Termix
Základ tvoří tvaroh, mléko, smetana a cukr. Právě tato kombinace dala vzniknout dezertu, který se následně termizoval, tedy prošel tepelnou úpravou (zahřátím), která prodlužuje jeho trvanlivost bez nutnosti nadmíry konzervantů.
Současné varianty mají složení rozšířené i o škrob, aromata nebo stabilizátory. Podle příchutě se přidává kakao, vanilka nebo ovocné složky. Přesto zůstává tím hlavním tvaroh, který výrobku dodává typickou chuť.
Kolik tuku má Termix
Obsah tuku záleží na konkrétní příchuti a receptuře. Nejčastěji se pohybuje přibližně mezi 2 až 6 gramy tuku na 100 gramů výrobku.
Protože dnešní kelímek mívá nejčastěji 90 gramů, znamená to zhruba 2 až 5 gramů tuku na porci. Starší receptury byly zpravidla o něco tučnější, protože obsahovaly vyšší podíl smetany.
Co udělat z Termixu
Termix nemusíte jen jíst lžičkou přímo z kelímku. Je to i skvělá surovina pro rychlé dezerty:
- Náplň do palačinek: Namažte jím palačinky místo marmelády. Je hustý a nestéká.
- Nepečený dort: Prokládejte piškoty, ovoce a vrstvy vanilkového a kakaového Termixu. Po ztuhnutí v lednici chutná fantasticky.
- Rychlý pohár: Na dno sklenice dejte drcené sušenky, na to Termix a ozdobte šlehačkou.
Recept Jak si udělat domácí Termix
Postup je snadný. Smetanu zahřejte, rozmíchejte v ní kakao nebo čokoládu, nechte lehce vychladnout a vmíchejte tvaroh. Poté směs uložte do lednice, kde ztuhne. Výsledkem je hustý krémový dezert podobný klasickému Termixu.