Co pomáhá na bolest hlavy a migrénu? Potraviny a nápoje pro rychlou úlevu

Co pomáhá na bolesti hlavy?
Bolesti hlavy mohou být velmi omezující, pokud jde přímo o migrénu, absolutně nás paralyzuje. Během studií jsem na migrény poměrně trpěla a postupně jsem vypozorovala, že na jejich vznik i průběh má poměrně významný vliv to, co jím a piju (a také nejím a nepiju).
Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak podpořit organismus, je strava. To se ví! Možná se ale už tolik neví, že právě i v boji proti bolestem hlavy různého druhu mohou některé potraviny významně pomoci. Pojďme se podívat na potraviny, které vám mohou ulevit od bolesti hlavy. Ať vás nebolí hlava!
1. Hořčík Tajemství proti migrénám
Hořčík může být významným spojencem při boji s bolestí hlavy. Tento minerál pomáhá relaxovat cévy, tím snižuje bolest a preventivně podávaný, také zabraňuje vzniku migrénových záchvatů. Magnosolv na migrénu podle všeho skutečně zabírá. Proč hned ale sahat po tabletkách?
Které potraviny jsou bohaté na hořčík?
- mandle
- špenát
- avokádo
- celozrnné produkty
- A také čokoláda!
2. Omega-3 mastné kyseliny Proti zánětu a bolesti
Omega-3 mastné kyseliny mají protizánětlivý účinek a pomáhají zmírnit bolest hlavy. Mnohým z nás asi v hlavě naskočí rybí tuk (nebo rybí olej?). Je to tak. Právě rybí tuk obsahuje velké množství těchto zdraví bezesporu prospěšných látek. Tento druh zdravých tuků najdete v rybách. Jezte lososa, makrelu nebo sardinky například, ale i jiné ryby. Omega najdete také v semínkách lnu, chia semínkách nebo oříšcích. Zahrňte je do své stravy pro lepší prevenci bolestí a pro celkové zdraví. Omega-3 mastné kyseliny, jsou například naprosto nezbytné pro správné fungování imunitního systému.
Menu plné Omege-3 mastné kyseliny:
3. Voda Dehydratace jako spouštěč bolesti
Když mi dcera řekne, že ji bolí hlava, první, co mě napadne, je: „A pila jsi dost? Napij se!“ Je to tak automatické. Dehydratace je jedním z nejběžnějších spouštěčů bolestí hlavy. A doplnění tekutin dokáže velmi často bolest hlavy odehnat. A proč hasit problém, když mu lze předejít? Pijte. Pití dostatečného množství vody je základem. Voda pomáhá při prevenci migrén a napěťových bolestí hlavy.
Co pít?
- Vodu. Vodu. A zase vodu...
- Neochucené minerální vody. Ideálně s hořčíkem.
- Bylinné čaje.
- Ovocné šťávy. Ale pozor: Ty obsahují cukr.
4. Zázvor Přírodní lék na bolest
Zázvor se prý jí k sushi z tradice. Údajně se jedl preventivně, proti otravě, k „dezinfekci“ prostředí žaludku v době, kdy neexistovaly (ani v Japonsku) ledničky a syrová ryba tak mohla být hrozbou otravy. Tohle mě kdysi přesvědčilo o zázračnosti této ostré potraviny. Lidem trpícím migrénou údajně zázvor pomáhá proti bolesti hlavy, a já tomu věřím.
Co si připravit ze zázvoru?
- Udělejte si zázvorový čaj. Kořen oloupejte, nastrouhejte na hrubém struhadle, přidejte med, zalijte vařící vodou, přidejte citron.
- Zkuste zázvor přidat do smoothie.
- Výborně se hodí i do některých krémových zeleninových polévek, výborně se hodí třeba do dýňové, mrkvové, ale i do vývaru...
Kořeny plné síly. Zázvor se postará o imunitu i hubnutí
5. Banány : Přírodní zdroj draslíku
Banány jsou bohaté na draslík, což je minerál, který pomáhá vyrovnávat hladinu tekutin v těle a udržuje nervovou soustavu v rovnováze. Konzumace banánů může pomoci ulevit od bolesti hlavy spojené s dehydratací. Nevěříte? Funguje to, vyzkoušela jsem to.
6. Celozrnné produkty Stabilizace hladiny cukru
Cukr nahoru a dolů. A pak z toho bolí hlava. Když hladina cukru v krvi kolísá, může to způsobit bolest hlavy. Celozrnné produkty, jako jsou ovesné vločky, hnědá rýže nebo quinoa, pomáhají udržovat hladinu cukru v krvi stabilní a tím mohou přispět k prevenci bolestí hlavy.
Co může způsobovat bolest hlavy?
Kofein. Kofein je takový paradox. V rozumné míře vám od bolesti hlavy může pomoci. Jakmile ale tuto míru překročíte, pošle vás naopak do migrénového pekla. Nadměrná konzumace kávy, čaje nebo energetických nápojů může způsobit dehydrataci a vyvolat bolest hlavy, když účinky kofeinu pominou.
Alkohol. Především víno a tvrdý alkohol mohou vyvolat migrény, protože obsahují histaminy a tyraminy, které mohou rozšířit cévy a způsobit bolesti hlavy.
Sýry. Některé zralé sýry, jako je modrý sýr, čedar nebo parmezán, obsahují tyramin, což je látka, která může u citlivějších jedinců spustit migrénu nebo napěťovou bolest hlavy.
Cukrovinky a sladkosti. Potraviny s vysokým obsahem cukru mohou způsobit rychlé výkyvy hladiny cukru v krvi, což vede k bolestem hlavy. Dlouhodobá konzumace sladkostí může také přispět k chronickým bolestem.
Vysoce zpracované potraviny. Fast food, uzeniny a potraviny obsahující umělé konzervanty, glutamát sodný (MSG) nebo vysoký obsah soli mohou zvyšovat zánět v těle, což může vést k bolestem hlavy.
Citrusové plody. I když jsou bohaté na vitamín C, citrusy mohou u některých lidí vyvolat migrénu díky vysokému obsahu kyselin a tyraminu.