Tělo bez proteinů strádá. Které zdroje bílkovin zařadit do jídelníčku

Pavla Žáková
  4:00
Bílkoviny patří mezi důležité stavební prvky našeho těla. Dostatečný příjem bílkovin je zásadní pro růst a regeneraci tkání. Bílkoviny jsou nezbytné pro ty, kdo si chtějí vybudovat svalovou hmotu, i pro lidi, kteří se snaží o zhubnutí.
Bílkoviny jsou pro tělo nezbytné. Kde se skrývají přírodní proteiny?

Bílkoviny jsou pro tělo nezbytné. Kde se skrývají přírodní proteiny?

Obsah

Bílkoviny v jídelníčku

Pro fungování organismu jsou nezbytné tuky, cukry i bílkoviny. Zatímco první dvě jmenované složky obsahuje běžná strava v množství víc než dostatečném, zkonzumovat dostatečnou porci bílkovin vyžaduje trochu důkladnější plánování stravy. Jinak se může stát, že proteiny, které do sebe dostanete, budou vykoupené příliš vysokým příjmem tuků, což vašemu zdraví neprospěje.

Nemusíte zrovna držet proteinovou dietu, abyste se mohli zamyslet nad tím, zda máte v jídelníčku bílkovin dost. Pokud si stravu cíleně nehlídáte, odpověď je většinou záporná.

Bez jídla nezhubnete, říká výživová poradkyně Simi Šeligová

Kolik bílkovin by měl člověk sníst

Obvyklá doporučená dávka pro dospělého je 0,8–1 g bílkovin na kg tělesné hmotnosti denně, u sportovců to může být až 2,5 g. Vyšší potřebu bílkovin mají i děti a mladí lidé v období růstu, lidé žijící velmi aktivně a také pacienti po úrazech či operacích, pokud nemají speciální dietní omezení.

Denní dávka bílkovin pro dospělého člověka tak může být v závislosti na životním stylu a hmotnosti od 50 do 150 g. Konzervativnější proudy ve stravování se přiklánějí spíše k nižší hranici, naopak zastánci vysokoproteinových diet stanoví doporučení blížící se hornímu limitu.

V žádném případě si ale nemyslete, že vám potřebné množství bílkovin poskytne třeba jeden propečený steak. Jednak je třeba denní dávku rozložit do více porcí, jednak ani maso není „čistá“ bílkovina. Jaké potraviny tedy vybírat, abyste zkonzumovali požadované množství proteinů? Zapomeňte na proteinové potravinové doplňky, poradíme vám, v jakých darech přírody najdete bílkoviny přirozeně.

Bílkoviny jsou ve výživě důležitější než chutě na sladké. Kde začít?

Ideálním zdrojem bílkoviny je libové a lehce stravitelné maso,

1. Jaké maso má hodně bílkovin

Není maso jako maso. Když vám jde o bílkoviny, vybírejte to libové, bez kůže. Záleží také na úpravě: zatímco dušení nebo pečení s minimem tuku vám zachová příznivý poměr bílkovin a tuků, při smažení se naopak pomyslná ručička přehoupne na nežádoucí stranu.

Největší podíl bílkovin má libové drůbeží maso (zejm. kuřecí a krůtí), dále tuňák a libové hovězí maso. Naopak kachní maso má sice hodně proteinů, ale i vyšší podíl tuku, podobně je na tom vepřové. Pokud se snažíte snížit váhu, nemělo by vaší pozornosti uniknout méně obvyklé pštrosí maso. Obsahuje vysoký podíl bílkovin a jen cca 2 g tuku na 100 g, což z něj dělá skvělého spojence v boji s nadbytečnými kily.

Pštros je ideální zdroj obřích vajec, masa a hlídač v jednom

Průměrný podíl bílkovin ve 100 g masa

V tabulce uvádíme průměrné hodnoty na 100 g syrového masa (s výjimkou šunky, kde jde o hodnoty zpracovaného výrobku). Vycházíme přitom z více zdrojů, jak z webů zaměřených na fitness a životní styl, tak z tabulek nutričních hodnot Národního zdravotnického informačního portálu NZIP. Skutečné hodnoty se zejména u masa mohou lišit podle konkrétní suroviny, berte je proto jako orientační.

Obsah proteinů na 100 g
Hovězí maso – libové25 g
Vepřové maso (libová kotleta)20 g
Vepřový bůček 13 g
Kuřecí prsa 23 g
Kuřecí stehno s kůží16 g
Kachní maso (libové)25 g
Skopové maso20 g
Pštrosí maso25 g
Žraločí maso 20 g
Tuňák 25 g
Losos22 g
Kapr18 g
Libová šunka (vepřová, kuřecí)16 g

Dalším zdrojem bílkovin jsou neslazené mléčné výrobky.

2. Jaké mléčné výrobky mají hodně proteinů

Pokud jste vegetariáni a maso vám nevoní, můžete najít velmi hodnotné zdroje bílkovin v dalších živočišných produktech, zejména ve vejcích a mléčných výrobcích. Zvlášť u sýrů si všímejte vždy i údajů o obsahu tuku a také soli, se kterou je dobré to nepřehánět.

U jogurtů sledujte i obsah skrytého cukru

Spojencem s nízkým obsahem tuku vám mohou být nejen sýry typu cottage, ale také olomoucké tvarůžky či nízkotučné tvarohy. Pokud dáváte přednost jogurtům, sáhněte spíše po řeckých nebo islandských (skyr). Existují i jogurty, mléčné dezerty či pudinky obohacené o proteiny, v našem přehledu ale najdete jen ty s přirozeným obsahem bílkovin. U ochucených mléčných výrobků doporučujeme sledovat i obsah cukru – v těch s ovocnými příchutěmi ho může být překvapivě velké množství.

Průměrný obsah bílkovin v mléčných výrobcích

Obsah proteinů na 100 g výrobku
Mozzarella22 g
Cottage12 g
Skyr10 g
Řecký jogurt8 g
Olomoucké tvarůžky26 g
Tvrdé sýry typy parmazán30 g
Eidam 30 %29 g
Tvaroh (méně tučný)12 g

Zejména vaječné bílky obsahují dostatek bílkovin.

3. Vejce jako zdroj proteinů

V ptačích vejcích najdete nejen hodně bílkovin, ale důležitá je také jejich skladba: jsou velmi snadno biologicky využitelné pro lidský organismus, což z nich dělá neopominutelnou potravinu pro sportovce, rekonvalescenty i všechny, kdo hodlají přidat do svého jídelníčku přírodní proteiny.

Míchaná vejce dělám už roky úplně bez tuku. Přesto jsou krémová a chutnají líp než kdy dřív

Průměrný obsah bílkovin ve vejcích

Obsah proteinů na 100 g
Slepičí vejce12 g
Křepelčí vejce13 g
Kachní vejce13 g

Rostlinné zdroje bílkovin? Sáhněte po luštěninách.

4. Rostlinné zdroje bílkovin

Mezi největší rostlinné zdroje bílkovin patří luštěniny, semena a ořechy. Rekordní množství proteinu pak najdete v řasách, jako je spirulina či chlorella, a dále v droždí a kvasnicích. Také sója nebo obiloviny by měly tvořit součást vašeho jídelníčku, pokud chcete zvýšit příjem proteinů a obejít se přitom bez potravin živočišného původu.

Nenápadná potravina ze spíže, která obsahuje víc bílkovin než vejce. Uvařte si s námi čočku

A jak je to s využitelností rostlinných bílkovin? Oproti těm živočišným mají jiné a zpravidla méně bohaté složení aminokyselin, o to důležitější je jejich kombinování nebo doplnění o vejce či mléčné produkty. Na druhé straně obsahují pestrou paletu minerálů a také vlákninu, která je pro zdravé zažívání nezbytná a příznivě ovlivňuje i hladinu cholesterolu.

Naopak ovoce a zelenina jsou sice pro zdraví rozhodně prospěšné, proteinovou bombu ale nepředstavují. Pro srovnání – i brokolice či avokádo, které se někdy v souvislosti s bílkovinami zmiňují, mají na 100 g jen zhruba 3 g bílkovin.

Průměrný obsah bílkovin v rostlinné stravě

Obsah proteinů na 100 g
LUŠTĚNINY
Červená čočka25 g
Klasická čočka23 g
Bílé fazole24 g
Hrách22 g
Cizrna20 g
Vlčí bob36 g
SÓJA A NÁHRAŽKY MASA
Sójové boby35 g
Tempeh19 g
Tofu14 g
MOŘSKÉ ŘASY (v sušeném stavu)
Spirulina57 g
Nori40 g
Chlorella 57 g
SEMÍNKA
Dýňová 32 g
Sezamová18 g
Slunečnicová25 g
Chia21 g
OBILOVINY A PSEUDOOBILOVINY
Pšenice 12 g
Kukuřice 10 g
Žito 9 g
Rýže7 g
Pohanka10 g
Amarant14 g
Quinoa15 g
OŘECHY
Pistácie20 g
Kešu 18 g
Vlašské ořechy 16 g
Lískové ořechy 14 g
Mandle 21 g
DALŠÍ POTRAVINY
Arašídy 25 g
Droždí44 g

Losos je na nervy, žito na srdce, česnek na oči. 50 nejzdravějších potravin

Kdo by si měl dát pozor na příliš mnoho bílkovin

Dieta založená na vysokém příjmu proteinů není vhodná pro lidi s poruchami ledvin, s dnou či s některými nemocemi jater, jako je cirhóza.

Případný nadbytek bílkovin tělo neumí uložit do zásoby, jako například cukry a tuky, ale musí ho vyloučit, což je pro organismus značně náročné. „Tělo se zbavuje bílkovin pomocí látek jako je močovina, kyselina močová a amoniak. Vysokým příjmem bílkovin jsou zatíženy nejen játra (přeměna bílkovin na odpadní látky), ale i ledviny a cévní systém, který dopravuje odpadní látky do ledvin,“ varují odborníci z Krajské hygienické stanice v Ostravě, kteří zpracovali doporučení pro sportovce.

Když vám jídlo nesedne. Jak poznat potravinovou intoleranci a alergii

Česká superpotravina za pár korun: Zasytí lépe než rýže, ale většina lidí ji neumí správně uvařit
Stop marnému boji s kily: Takhle se musíte najíst po 50, abyste konečně zhubli

Co po 50. narozeninách k večeři?

Po padesátce je důležité jíst více bílkovin a zdravých tuků a naopak se vyhýbat cukrům a alkoholu. Co jíst, abyste nepřibírali? A jakým potravinám je na čase se vyhnout?

Svaly nerostou v posilovně, ale v kuchyni! Znáte těchto 6 superpotravin?

Pro růst svalové hmoty je pohyb zásadní. neméně zásadní je ale zdravá strava.

Pokud se snažíte o to, aby vám narostla svalová hmota, cvičení je pouze jedním z klíčových faktorů. Stejně důležitý je i správný jídelníček. Známý námořník měl svaly po špenátu, ve skutečnosti to ale...

Tváří se jako těstovina, ale těstovina to není, jasný pane. O jakou surovinu jde?

Kuskus, výborná lehká příloha nebo plnohodnotné jídlo. Umíte jej správně udělat?

Kuskus je potravina vyrobená z pšeničné krupice, známé také jako semolina. Tento proces zahrnuje zvlhčení, formování do drobných kuliček a následné napaření a sušení. I když není klasickou...

Superpotravina, která je ideální pro bezlepkovou dietu. Není to rýže, ani kuskus

Quinoa, merlík. Výborná potravina bez lepku. Zkuste ji.

Quinoa, zní to velmi hravě. A tato semínka jsou přesně taková, jak zní jejich název. Čím dál tím víc z nás zařazuje quinou do svého jídelníčku. A není divu. Je dobrá, zdravá, všestranně použitelná a...

Konec gumových hranolek. Jak připravit křupavé domácí hranolky v horkovzdušné fritéze?

Rybí prsty s domácími hranolky + stepy

Horkovzdušná fritéza je v kuchyni naprostý zázrak. Milujeme na ní to, že dokáže z obyčejných brambor vykouzlit dokonalou křupavou přílohu za pár minut, a ještě k tomu bez litrů zbytečného oleje....

Levná, tradiční a neuvěřitelně zdravá: Objevte zapomenutou surovinu, která vám změní jídelníček

Z pohanky se dělá také pohanková mouka.

Pohanka je bezlepková obilovina s bohatým obsahem vlákniny, vitamínů a minerálů. Je skvělým zdrojem rostlinných bílkovin a ideální pro diabetiky. Vraťme ji na naše talíře!

11. dubna 2026

Krémový ramen z instantních nudlí? Stačí přidat dvě běžné suroviny a nebudete věřit vlastním chuťovým buňkám

Restaurace BON Ramen

Instantní nudle jsou pro většinu z nás taková ta klasická záchrana, když absolutně nestíháme. Rychlá nouzovka, která sice hlad zažene, ale žádný velký kulinářský zážitek to obvykle není. Co kdybych...

11. dubna 2026  4:20

Tělo bez proteinů strádá. Které zdroje bílkovin zařadit do jídelníčku

ilustrační snímek

Bílkoviny patří mezi důležité stavební prvky našeho těla. Dostatečný příjem bílkovin je zásadní pro růst a regeneraci tkání. Bílkoviny jsou nezbytné pro ty, kdo si chtějí vybudovat svalovou hmotu, i...

11. dubna 2026

Kapustové závitky s tofu a medvědím česnekem: Zdravý jarní recept s nádechem Asie

Kapustové závitky s tofu a medvědím česnekem
Recept

Lehké

45 min

Využijte sezónu medvědího česneku na maximum a vyzkoušejte tyto netradiční kapustové závitky! Tato...

Tradiční německé červené zelí s jablky: Recept na dokonalou přílohu

Německé červené zelí
Recept

Lehké

75 min

Hledáte recept na přílohu, která povýší i obyčejnou klobásu na sváteční zážitek? Německé červené...

Nepečené dvoubarevné řezy ze sušenek: Luxusní dezert s tvarohovým krémem

Dvoubarevné nepečené řezy
Recept

Lehké

45 min

Máte chuť na něco sladkého, ale nechce se vám zapínat trouba? Tyto nepečené dvoubarevné řezy jsou...

Tmavé pečivo může být z bílé mouky. Výrobci se nezdráhají přidat do něj karamel

Celozrnné pečivo je lepší než bílé.

Při výběru pečiva se mnoho lidí snaží sáhnout po „zdravější“ variantě. Regály obchodů ale zaplavují pojmy jako celozrnné, vícezrnné nebo cereální, které však ne vždy znamenají to, co si myslíme....

10. dubna 2026  4:50

Co opravdu jíte v šunce a možná to jíst nechcete? Jak vybrat tu nejlepší šunku na váš rohlík?

Víte, jak poznat kvalitní šunku?

Plátek růžového masa na křupavém čerstvém rohlíku. Vlastně delikatesa. Není ale šunka jako šunka. Jak nesáhnout v regálu vedle?

10. dubna 2026  4:20

Víkendové pečení se SweetBurg: 3 skvělé recepty na dezerty do skleničky pro každou příležitost

Nepečený jahodový cheesecake do skleničky

Dezerty ve skleničkách jsou už dlouhou dobu hitem a není se čemu divit. Vypadají naprosto božsky, a přitom jsou neuvěřitelně jednoduché na přípravu. Nejlepší na nich je, že vám odpadne veškerý stres...

10. dubna 2026

Kakaová jarní roláda se Salkem a jahodami: Recept na nadýchaný dezert

Jarní roláda
Recept

Střední

50 min

Tato nadýchaná kakaová roláda plněná sametovým krémem ze smetany a karamelového Salka je dokonalým...

Šťavnatá kuřecí roláda se špenátem a vajíčkem: Recept který skvěle vypadá i chutná

Kuřecí roláda se špenátem
Recept

Střední

80 min

Kuřecí roláda plněná čerstvým špenátem, krémovými vajíčky a nasládlou mrkví je sázkou na jistotu....

Fit špenátové palačinky s avokádovým salátem a tvarohem: Zdravý recept na sytý brunch

Špenátové palačinky
Recept

Lehké

25 min

Chcete začít den snídaní, která vás nabije energií a zároveň vypadá jako z nejlepšího bistra ve...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.