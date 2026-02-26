Vaříte na teflonu? Zjistěte, proč byste měli přemýšlet o změně

Petra Kašparová
  4:00
Teflon je v kuchyních běžně používaný materiál, ale stále více lidí hledá alternativy, které jsou šetrnější ke zdraví a životnímu prostředí. Co se uvolňuje z teflonu a jaké jsou možnosti, jak vařit bez něj a přitom si zachovat skvělou chuť i ekologický přístup?

Budete-li používat dlouho teflonovou pánev, zvyšuje se riziko oděru, a tím i pronikání teflonu do jídla. | foto: Shutterstock

Obsah

Teflon byl kuchyňský zázrak 20. století

První teflonová pánvička spatřila světlo světa v jeho polovině. V 60. letech měla takovou pánvičku každá americká domácnost, do Československa se nádobí se zázračně nepřilnavým povrchem dostalo masově v 80. a hlavně poté v 90. letech, kdy už si ho mohla dovolit každá hospodyňka. Kolik nádobí s tímto černým povrchem máte doma? Já se přiznám, že jsou jídla, která bych bez teflonu nedokázala snad ani připravit, například takové bramboráky. Navíc teflon se skvěle čistí.

Kolik máte doma pánviček s teflonovým povrchem?

Jaká jsou zdravotní rizika teflonu

Stále víc z nás zajímá, co obsahují potraviny, které jíme. S tím jde ruku v ruce i zájem o materiály nádob, ve kterých jídlo připravujeme, případně ze kterých jej konzumujeme. Z čeho je vyrobena láhev na pití, kterou dítě nosí do školy, si dnes zjišťuje snad každý rodič. Stejně tak všichni víme, že hliníkový příbor je možná nositelem nostalgických vzpomínek na dětství, potažmo mládí, ale pro naše zdraví je potenciálně škodlivý. Jak je to ale s teflonem? Proč nepoužívat teflon?

V poslední době je teflon jedním z diskutovaných materiálů. Podle některých zdrojů může teflonové nádobí při přehřátí uvolňovat toxické látky, jako je perfluoroktanová kyselina (PFOA), která byla spojena s různými zdravotními problémy. Poškozený povrch pánví zvyšuje riziko uvolnění mikroskopických částic teflonu, což může kontaminovat jídlo. Abychom minimalizovali rizika, je důležité používat teflonové nádobí při středních teplotách a chránit ho před poškrábáním.

Teflonu se také čím dál tím víc vyhýbají lidé, kteří žijí tzv. non-toxic způsobem. S rostoucím zájmem o ekologii a zdravý životní styl je tedy možná čas začít přemýšlet o alternativách tohoto „černého zázraku“.

Uměli byste například palačinky připravit na pánvičce bez teflonu?

3 důvody, proč vařit bez teflonu

Zdraví: Z teflonu se při vysokých teplotách do potravin mohou uvolňovat látky, které do organismu přijímat nechceme. Vařením bez teflonu teoreticky snížíte riziko pozdějších zdravotních problémů.

Ekologie: Teflonové pánve mají omezenou životnost a často končí na skládkách. Materiály, jako jsou nerezová ocel, litina a keramika, jsou trvanlivější a ekologičtější. Je to ten druh nádobí, který když dostanete do výbavy, budete v něm vařit ještě vnoučatům.

Chuť: Mně osobně nepřijde, že by teflon ovlivňoval chuť jídla. Ale je pravda, že ti největší šéfkuchaři, kterým o chuť pokrmu skutečně jde, sahají po jiném nádobí… Vaření bez teflonu může údajně zlepšit chuť jídla, protože materiály jako litina a nerez zachovávají přirozené chutě. Navíc pomáhají vytvářet krásně zlatavou kůrčičku na jídle.

Keramický povrch nádobí je v poslední době hojně vyhledávanou alternativou k teflonu. Také nelepí!

Co používat místo teflonu

Nerez: Klasika, která nikdy nevyjde z módy

Pokud hledáte spolehlivou alternativu, která vydrží, nádobí z nerezu je ideální volbou. Nerezová ocel je odolná vůči vysokým teplotám a co je pro gurmány důležité, neovlivňuje chuť jídla.

Pravdou rozhodně je, že nerezová ocel není tak „nenáročná“ na údržbu jako teflon. Správná péče vám zajistí, že s ní budete vařit i několik desítek let. Nerezové pánve skvěle distribuují teplo, což je ideální pro přípravu pokrmů, jako jsou steaky nebo pečená zelenina. S trochou oleje a správně nahřátou pánví budete mít vždy skvělý výsledek.

Orientální pálivý hrnec

Orientální pálivý hrnec

Recept

Střední

70 min

Litina: Královna kuchyně, která vydrží věčně

Pokud jste ochotni investovat do kvalitního nádobí, těžké litinové hrnce jsou tou správnou volbou. Litina má jedinečné vlastnosti – udržuje teplo a rovnoměrně ho distribuuje, což je ideální pro dlouhé vaření při nižších teplotách. Navíc je skvělá pro pečení v troubě, což ji činí velmi univerzální.

Ačkoliv si budete muset dát pozor na její správnou údržbu (například pravidelně ji mazat tukem, aby se nezničil povrch), litina je prakticky nezničitelná a vydrží celé generace. A co víc, pokrmy připravené na litině mají skvělou chuť, která je skutečně jedinečná.

Baby dutch palačinky zapečené v pánvičce

Baby dutch palačinky zapečené v pánvičce

Recept

Střední

30 min

Keramika: Moderní a snadná na údržbu

Na rozdíl od teflonu neobsahuje keramické nádobí škodlivé chemikálie a při správné péči je vysoce odolné proti poškrábání. Kromě toho keramický povrch poskytuje výborné nepřilnavé vlastnosti. Tím je velmi podobné teflonovému nádobí. Stačí minimum tuku, snadno tak připravíte jídlo zdravě.

Titan: Nový trend v kuchyni

Pokud hledáte něco opravdu inovativního a jste fanouškem nových technologií, titanové nádobí by vás mohlo zaujmout. Tento materiál je známý svou odolností a dlouhou životností, podobně jako litina, jen s tím rozdílem, že není tak těžký. Titanové pánve mají skvělé nepřilnavé vlastnosti, jsou odolné vůči poškrábání a snadno se čistí. Je to skvělá volba pro ty, kteří nechtějí mít ve své kuchyni teflon, ale přesto hledají pánve, které budou odolné vůči vysokým teplotám a dlouho vydrží.

Pestrá směs na pánvi

Pestrá směs na pánvi

Recept

Střední

45 min

Tipy na smažení bez teflonu

  1. Pánev správně zahřívejte. Nebude se to lepit. Ani se to nepřipálí. Celý trik spočívá v tom, že před vařením musíte pánev dobře zahřát.
  2. Přidejte dostatek tuku. Právě dostatečná vrstva tuku zajistí, že se potraviny k povrchu pánve nepřilepí. Na sucho, zdravě a bez tuku to s alternativou teflonu bohužel spíš nepůjde.
  3. Nechte pánev pomalu vychladnout. Tím, že necháte pánev vychladnout předtím, než ji budete mýt, prodlužujete životnost materiálů. Není prostě dobré vařící pánev dát rovnou do vody.

Přehledná tabulka bezpečnosti materiálů nádobí

Materiál nádobíMíra rizikaZdravotní rizika / Poznámka
Litinové (surové)Nulové/MinimálníNejbezpečnější, uvolňuje zdraví prospěšné železo.
Nerezová ocel (18/10)Velmi nízkáVelmi odolná, neuvolňuje chemikálie. Pozor na nikl při alergii.
Keramika (čistá)NízkáZdravotně nezávadná, přírodní materiál.
TitanNízkáOdolné, bezpečné, často kombinované s keramickým povrchem.
Hliník (neanodizovaný)Střední/vysokáHliník se může uvolňovat, zejména do kyselých jídel. Spojován s riziky pro mozek.
Teflon (PTFE/PFAS)Střední/vysokáNebezpečný při přehřátí (nad 260 °C) nebo poškrábání. PFAS látky.
Bambusové/MelaminVysoká (plasty)Bambusové kelímky/talíře často obsahují melamin a formaldehyd (zakázáno v EU).
