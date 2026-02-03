Teď už půjde skořápka z vajíčka sama. Tohle dodržujte při vaření vajec

Loupání vajec může být někdy pořádný test trpělivosti. Určitě to znáte – místo hladkého povrchu vám v ruce zůstane potrhané torzo a polovina bílku skončí v koši i se skořápkou. Přitom stačí pochopit, jak tento přírodní obal funguje, a do vody při vaření přidat správnou ingredienci.
Barva skořápky je daná plemenem slepice, neovlivňuje tedy chuť vejce, žloutek má zase barvu podle toho, co zvíře žere. | foto: Shutterstock

Proč se skořápka někdy tak pevně drží a jaké triky zajistí, že vaření vajec už nikdy neskončí fiaskem?

Vejce jako nutriční poklad: co skrývá pod skořápkou?

Než se pustíme do loupání, pojďme se podívat, proč jsou vejce považována za jednu z nejkomplexnějších potravin na světě. Jsou totiž doslova nabitá živinami, které naše tělo potřebuje.

Nutriční profil vejce (velikost M):

  • Bílek: Jak už název napovídá, bílek představuje téměř čistou bílkovinu s vysokou biologickou hodnotou. Obsahuje všechny esenciální aminokyseliny a minimum kalorií.
  • Žloutek: Skrývá většinu tuků, ale také vitamíny (A, D, E, B12), cholin pro zdravý mozek a minerály jako železo, fosfor a zinek.
  • Skořápka: Tvoří ji z 95 % uhličitan vápenatý. Po sterilizaci (uvaření) a rozemletí na jemný prášek se dokonce používá jako přírodní doplněk vápníku pro kosti a zuby.
Každý národ má svůj oblíbený pokrm, v němž vajíčka hrají dominantní...
Tabulka nutričních hodnot vajíček
Hodnota na 100 gHodnota na 1 kus (M)
Energetická hodnota600 kJ / 143 kcalcca 350 kJ / 84 kcal
Bílkoviny12,5 g6,5 g
Tuky9,5 g5,5 g
Sacharidy0,7 g0,4 g

Vejce a hubnutí? Spojenec, nikoliv nepřítel

Dlouhá léta byla vejce nespravedlivě démonizována kvůli obsahu cholesterolu. Moderní věda však tento mýtus vyvrátila. Ukázalo se, že cholesterol v potravě má u většiny zdravých lidí jen minimální vliv na hladinu cholesterolu v krvi. Naopak, vejce obsahují tzv. „hodný“ HDL cholesterol a lecitin, který pomáhá hladinu tuků v těle regulovat.

Proč jsou vejce ideální při dietě?

Vědecké okénko

Podle studií lidé, kteří snídají vejce místo pečiva, pociťují během dne menší hlad a přirozeně přijmou méně kalorií v následujících 24 hodinách.

  • Vysoký index sytosti: Díky kombinaci kvalitních bílkovin a tuků vás jedno vejce zasytí na mnohem delší dobu než například miska cereálií.
  • Termický efekt: Tělo spotřebuje více energie na trávení bílkovin z vajec než na trávení sacharidů.
  • Cholin pro spalování: Žloutek je bohatý na cholin, který hraje klíčovou roli při metabolismu tuků v játrech.
Bílá polévka se slaninou, vejcem a koprem

Bílá polévka se slaninou, vejcem a koprem

Recept

Lehké

50 min

Jak vejce připravit dietně?

Pokud je vaším cílem redukce váhy, hraje roli i způsob přípravy.

  1. Vejce natvrdo či naměkko: Nejlepší volba, nepřidáváte žádný tuk navíc.
  2. Sázená vejce (ztracená): Vařená ve vodě bez tuku, velmi elegantní a dietní.
  3. Míchaná vejce: Zkuste je připravit na kapce ghí nebo nasucho na kvalitní teflonové pánvi.
Zapečená vejce s rajčaty a rýží

Zapečená vejce s rajčaty a rýží

Recept

Lehké

40 min

Proč skořápka nejde snadno dolů?

Hlavním viníkem je vnitřní membrána, která spojuje skořápku s bílkem. U čerstvých vajec je tato vazba velmi silná. Jak vejce stárne, jeho pH se mění a vzduchová bublina na tupém konci se zvětšuje, což loupání usnadňuje. Pokud tedy plánujete připravovat třeba tradiční vajíčkovou pomazánku, sáhněte raději po kouscích, které máte v lednici už týden.

Skandinávská vajíčková pomazánka

Skandinávská vajíčková pomazánka

Recept

Střední

30 min
Vajíčková pomazánka s avokádem

Vajíčková pomazánka s avokádem

Recept

Lehké

15 min
Vajíčková pomazánka

Vajíčková pomazánka

Recept

Střední

20 min

Jednoduchý test čerstvosti

Nemůžete si vzpomenout, jak dlouho už máte vajíčka v lednici? Stačí vám obyčejná sklenice s vodou:

  • Čerstvé vejce: Zůstane ležet na dně na boku. Má totiž velmi malou vzduchovou kapsu.
  • Týden staré vejce: Leží na dně, ale jeho širší konec se začíná mírně zvedat směrem nahoru.
  • Starší vejce (cca 3 týdny): Stojí na dně svisle, špičkou dolů. Právě tato vejce jsou ideální pro snadné loupání!
  • Zkažené vejce: Plave na hladině. Vzduchová kapsa je už tak velká, že vejce nadnáší. Takový kousek raději rovnou vyhoďte.
Ilustrační fotografie

3 nejlepší triky, jak snadno oloupat vejce

Existuje několik osvědčených postupů, které oddělí bílek od skořápky bez poskvrnky. Základem je, aby vejce mělo pokojovou teplotu. Vyndejte ho tedy aspoň 20 minut před vařením z lednice. Voda by měla vajíčka zcela zakrývat, aby se vařila rovnoměrně.

1. Kouzlo v hrnci

Při vaření vajec přidejte do vody jednu z těchto surovin:

  • Jedlá soda: Zvyšuje pH vody, což způsobí, že membrána přestane k bílku tolik lepit.
  • Ocet: Kyselina mírně naruší vápencovou strukturu skořápky, která pak snadněji praskne a povolí.

2. Šup do vroucí vody

Během pomalého vaření se blanka více přilepí k vejci a to jde hůře loupat. Vložte vajíčko rovnou do vroucí vody.

3. Ledová lázeň

Tip redakce: Loupejte vejce pod tekoucí studenou vodou. Voda se dostane pod membránu a pomůže ji hladce oddělit od bílku.

Tohle je absolutní základ. Jakmile vejce dovaříte, ihned je přesuňte do mísy s ledovou vodou. Prudké ochlazení způsobí, že se obsah vejce mírně smrští a odlepí se od vnitřní membrány. Po 5 minutách ve studené vodě půjde skořápka dolů téměř sama.

OVUS Čerstvá vejce (27. března 2023)

Jak dlouho vařit vejce?

Čas počítejte od okamžiku, kdy voda začne vřít (při vkládání vajec do horké vody):

  • 4 minuty: Naměkko – Bílek je tuhý, ale žloutek zcela tekutý. Ideální do kalíšku k snídani.
  • 6 minut: „Na hniličku“ – Bílek je pevný, žloutek krásně krémový a uprostřed ještě vláčný.
  • 8 minut: Téměř natvrdo – Žloutek je pevný, ale stále sytě žlutý a mírně vlhký.
  • 10 minut: Natvrdo – Žloutek je zcela tuhý a světlejší. Ideální pro pomazánky a loupání.

Pokud vejce vaříte déle než 12 minut, kolem žloutku se vytvoří nevzhledný šedozelený kroužek. Je to výsledek chemické reakce síry a železa. Vejce je stále jedlé, ale už není tak chutné a žloutek je příliš suchý.

Před loupáním vejce jemně poválejte po lince, aby skořápka rovnoměrně popraskala.

Až budete mít vajíčka perfektně oloupaná, můžete je využít v mnoha skvělých pokrmech. Zkuste například lehký vajíčkový salát nebo je přidejte jako ozdobu na poctivou koprovou omáčku.

Vajíčkový salát

Vajíčkový salát

Recept

Střední

25 min
Koprová omáčka s vejcem

Koprová omáčka s vejcem

Recept

Střední

60 min
Horká čokoláda s chilli

Horká čokoláda s chilli
Recept

Lehké

20 min

Poslední den v lednu je dnem horké čokolády. Připravte si tento pikantní nápoj pro chuť i na...

Vejce Benedikt

Vejce Benedikt
Recept

Střední

30 min

Začněte víkend pomalu a vydatnou snídaní.

