Proč se skořápka někdy tak pevně drží a jaké triky zajistí, že vaření vajec už nikdy neskončí fiaskem?
Vejce jako nutriční poklad: co skrývá pod skořápkou?
Než se pustíme do loupání, pojďme se podívat, proč jsou vejce považována za jednu z nejkomplexnějších potravin na světě. Jsou totiž doslova nabitá živinami, které naše tělo potřebuje.
Nutriční profil vejce (velikost M):
- Bílek: Jak už název napovídá, bílek představuje téměř čistou bílkovinu s vysokou biologickou hodnotou. Obsahuje všechny esenciální aminokyseliny a minimum kalorií.
- Žloutek: Skrývá většinu tuků, ale také vitamíny (A, D, E, B12), cholin pro zdravý mozek a minerály jako železo, fosfor a zinek.
- Skořápka: Tvoří ji z 95 % uhličitan vápenatý. Po sterilizaci (uvaření) a rozemletí na jemný prášek se dokonce používá jako přírodní doplněk vápníku pro kosti a zuby.
|Hodnota na 100 g
|Hodnota na 1 kus (M)
|Energetická hodnota
|600 kJ / 143 kcal
|cca 350 kJ / 84 kcal
|Bílkoviny
|12,5 g
|6,5 g
|Tuky
|9,5 g
|5,5 g
|Sacharidy
|0,7 g
|0,4 g
Vejce a hubnutí? Spojenec, nikoliv nepřítel
Dlouhá léta byla vejce nespravedlivě démonizována kvůli obsahu cholesterolu. Moderní věda však tento mýtus vyvrátila. Ukázalo se, že cholesterol v potravě má u většiny zdravých lidí jen minimální vliv na hladinu cholesterolu v krvi. Naopak, vejce obsahují tzv. „hodný“ HDL cholesterol a lecitin, který pomáhá hladinu tuků v těle regulovat.
Proč jsou vejce ideální při dietě?
Vědecké okénko
Podle studií lidé, kteří snídají vejce místo pečiva, pociťují během dne menší hlad a přirozeně přijmou méně kalorií v následujících 24 hodinách.
- Vysoký index sytosti: Díky kombinaci kvalitních bílkovin a tuků vás jedno vejce zasytí na mnohem delší dobu než například miska cereálií.
- Termický efekt: Tělo spotřebuje více energie na trávení bílkovin z vajec než na trávení sacharidů.
- Cholin pro spalování: Žloutek je bohatý na cholin, který hraje klíčovou roli při metabolismu tuků v játrech.
Jak vejce připravit dietně?
Pokud je vaším cílem redukce váhy, hraje roli i způsob přípravy.
- Vejce natvrdo či naměkko: Nejlepší volba, nepřidáváte žádný tuk navíc.
- Sázená vejce (ztracená): Vařená ve vodě bez tuku, velmi elegantní a dietní.
- Míchaná vejce: Zkuste je připravit na kapce ghí nebo nasucho na kvalitní teflonové pánvi.
Proč skořápka nejde snadno dolů?
Hlavním viníkem je vnitřní membrána, která spojuje skořápku s bílkem. U čerstvých vajec je tato vazba velmi silná. Jak vejce stárne, jeho pH se mění a vzduchová bublina na tupém konci se zvětšuje, což loupání usnadňuje. Pokud tedy plánujete připravovat třeba tradiční vajíčkovou pomazánku, sáhněte raději po kouscích, které máte v lednici už týden.
Jednoduchý test čerstvosti
Nemůžete si vzpomenout, jak dlouho už máte vajíčka v lednici? Stačí vám obyčejná sklenice s vodou:
3 nejlepší triky, jak snadno oloupat vejce
Existuje několik osvědčených postupů, které oddělí bílek od skořápky bez poskvrnky. Základem je, aby vejce mělo pokojovou teplotu. Vyndejte ho tedy aspoň 20 minut před vařením z lednice. Voda by měla vajíčka zcela zakrývat, aby se vařila rovnoměrně.
1. Kouzlo v hrnci
Při vaření vajec přidejte do vody jednu z těchto surovin:
- Jedlá soda: Zvyšuje pH vody, což způsobí, že membrána přestane k bílku tolik lepit.
- Ocet: Kyselina mírně naruší vápencovou strukturu skořápky, která pak snadněji praskne a povolí.
2. Šup do vroucí vody
Během pomalého vaření se blanka více přilepí k vejci a to jde hůře loupat. Vložte vajíčko rovnou do vroucí vody.
3. Ledová lázeň
Tip redakce: Loupejte vejce pod tekoucí studenou vodou. Voda se dostane pod membránu a pomůže ji hladce oddělit od bílku.
Tohle je absolutní základ. Jakmile vejce dovaříte, ihned je přesuňte do mísy s ledovou vodou. Prudké ochlazení způsobí, že se obsah vejce mírně smrští a odlepí se od vnitřní membrány. Po 5 minutách ve studené vodě půjde skořápka dolů téměř sama.
Jak dlouho vařit vejce?
Čas počítejte od okamžiku, kdy voda začne vřít (při vkládání vajec do horké vody):
Pokud vejce vaříte déle než 12 minut, kolem žloutku se vytvoří nevzhledný šedozelený kroužek. Je to výsledek chemické reakce síry a železa. Vejce je stále jedlé, ale už není tak chutné a žloutek je příliš suchý.
Před loupáním vejce jemně poválejte po lince, aby skořápka rovnoměrně popraskala.
Až budete mít vajíčka perfektně oloupaná, můžete je využít v mnoha skvělých pokrmech. Zkuste například lehký vajíčkový salát nebo je přidejte jako ozdobu na poctivou koprovou omáčku.