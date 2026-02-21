Zapomeňte na ovesnou kaši. Novou snídaňovou hvězdou je tapiokový pudink

Krémový, lehký a přirozeně bezlepkový dezert, který si zamilujete ke snídani i jako rychlou svačinu. Tapiokový pudink je lehce stravitelný a můžeme si ho připravit i dopředu. Skvěle chutná s ovocem, ořechy, granolou nebo čokoládou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Tapiokový pudink: Co to je a z čeho se připravuje?

Tapiokový pudink je jemný dezert připravovaný z tapiokových perel (tapioca pearls), které se vyrábějí ze škrobu získaného z kořene manioku neboli kasavy. Po uvaření mají perly průsvitnou, lehce želatinovou strukturu a vytvářejí typickou krémovou konzistenci.

Kde tapioku koupit

Tapioka je běžně dostupná v prodejnách zdravé výživy, asijských potravinách i ve větších supermarketech.

Jedná se o přirozeně bezlepkovou surovinu a tapiokový pudink je proto vhodný pro osoby s celiakií i pro ty, kteří lepek omezují. Je přirozeně lehký, dobře stravitelný a velmi variabilní – hodí se ke snídani, na svačinu i jako dezert.

Základ pudinku tvoří tapiokové perly, tekutina a sladidlo. Podle zvolené varianty může jít o tapiokový pudink z kravského mléka, vegan tapiokový pudink z kokosového mléka či mandlového nápoje.

Tapiokové perly se vyrábějí ze škrobu získaného z kořene manioku.

Z jaké země tapiokový pudink pochází?

Tapiokový pudink vs. jiné snídaně

  • Oproti chia pudinku má jemnější strukturu a je lépe stravitelný.
  • Oproti ovesné kaši je přirozeně bezlepkový a krémovější.
  • Oproti klasickému pudinku z prášku má čistší složení a lze ho připravit zcela bez cukru.

Tapioka pochází z Jižní Ameriky, konkrétně z oblasti dnešní Brazílie, kde byl maniok základní potravinou původních obyvatel už před tisíci lety.

Postupně se díky kolonizaci a obchodním cestám rozšířila do Afriky a jihovýchodní Asie. Dnes patří mezi významné producenty tapioky například Thajsko, kde se z ní připravují dezerty i populární bubble tea.

V Evropě a Severní Americe se tapiokový pudink stal populární zejména v 19. století, kdy se tapiokové perly začaly dovážet jako trvanlivá surovina.

Tapiokový pohár s mangem

Tapiokový pohár s mangem

Recept

Střední

30 min

Tradiční tapiokový pudink

Tipy na přípravu tapioky

  • Hotový tapiokový pudink skladujeme v uzavřené nádobě v lednici, kde vydrží přibližně 2–3 dny.
  • Tapiokový pudink není vhodný pro zamrazení.
  • Pokud je hustý až příliš, stačí do něj vmíchat trochu mléka nebo rostlinného nápoje.
  • Pokud naopak nezhoustl, pravděpodobně jsme použili příliš mnoho tekutiny nebo vařili krátce.
  • Počítejte ale s tím, že po vychladnutí pudink ještě výrazně zhoustne.
  • Skvěle se hodí i na meal prep: základ si připravíme večer a ráno jen doplníme ovoce, ořechy nebo jogurt.
  • Tapiokový pudink lze připravit i zcela bez cukru. A díky jemné, hladké konzistenci je navíc vhodný i pro malé děti.
Tapioka, tapiokový pudink, tapiokové perly, tapioca pearls

Jak vybrat tapiokové perly a na co si dát pozor?

Rozlišujeme dvě verze, které potřebují každá trochu jinou přípravu.

  1. Malé perly (cca 1–2 mm) jsou ideální na tapiokový pudink bez namáčení.
  2. Velké perly (známé i z bubble tea) se musí před vařením obvykle několik hodin namáčet. Perly se musí pravidelně míchat, aby se nepřichytily. Nesmí se převařit, jinak se rozpadnou a ztratí svou strukturu.

Základní poměr pro tapiokový pudink

Pro malé tapiokové perly platí univerzální poměr: 1 díl tapioky : 6 dílů tekutiny. Například na 80 gramů tapiokových perel dodáme 480–500 mililitrů mléka nebo rostlinného nápoje.

Tento poměr zajistí krémovou, ale ne příliš hustou konzistenci. Tapioka během chladnutí ještě výrazně houstne. Každopádně doba vaření se může lišit podle velikosti perel a výrobce. Vždy je tedy vhodné řídit se pokyny na obalu konkrétní tapioky.

Tapiokový pohár s ananasem

Tapiokový pohár s ananasem

Recept

Střední

30 min

Tapiokový pudink s mangem

1. recept Tapiokový pudink bez namáčení

  • 80 g malých tapiokových perel
  • 480 ml mléka
  • 1–2 lžíce medu
  1. Do hrnce dáme mléko i tapioku současně.
  2. Zahříváme na mírném plameni a pravidelně mícháme.
  3. Jakmile začne směs houstnout, vaříme ještě asi 10–12 minut do změknutí perel.
  4. Osladíme medem až na závěr.

Doba přípravy: 20 minut
Počet porcí: 4

Tapiokový pudink s mangem

2. recept Tapiokový pudink z mléka

  • 80 g malých tapiokových perel
  • 500 ml plnotučného kravského mléka
  • 2 lžíce cukru
  • 1 lžička vanilkového extraktu
  • špetka soli
  1. Nejprve si propláchneme tapiokové perly studenou vodou.
  2. V hrnci zahřejeme mléko se solí a cukrem.
  3. Vsypeme tapioku a za stálého míchání vaříme asi 15 minut, dokud perly nezprůsvitní a směs nezhoustne.
  4. Nakonec přidáme vanilku a necháme alespoň 10 minut odstát.

Doba přípravy: 25 minut
Počet porcí: 4

Tapiokový pudink z kokosového mléka s mangem

3. recept Vegan tapiokový pudink z kokosového a mandlového mléka

  • 80 g tapiokových perel
  • 300 ml kokosového mléka
  • 200 ml mandlového nápoje
  • 2 lžíce javorového sirupu
  1. Tapioku propláchneme vodou.
  2. V hrnci zahřejeme kokosové mléko s mandlovým nápojem.
  3. Přidáme tapioku a vaříme asi 15 minut do změknutí.
  4. Osladíme javorovým sirupem a necháme vychladnout.

Doba přípravy: 25 minut
Počet porcí: 4

Tapiokový pudink s proteinem

4. recept Tapiokový pudink s proteinem

  • 80 g tapiokových perel
  • 500 ml kravského mléka
  • 1 odměrka vanilkového proteinu
  • 1 lžíce čekankového sirupu
  1. Uvaříme tapiokový pudink z kravského mléka podle základního postupu.
  2. Necháme jej lehce vychladnout a vmícháme proteinový prášek. Dobře promícháme, aby nevznikly hrudky.
  3. Nakonec osladíme sirupem.

Doba přípravy: 25 minut
Počet porcí: 4

Tapiokový pudink s jahodami

5. recept Tapiokový pudink s jahodami

  • 1 dávka základního tapiokového pudinku
  • 150 g čerstvých jahod
  • 1 lžíce medu
  • pár lístků máty

Další varianty

  • mango + kokos
  • borůvky + citronová kůra
  • arašídové máslo + granola + čokoláda
  • jablka + skořice
  • pistácie + med
  • banán + vlašské ořechy + řecký jogurt
  1. Připravíme si základní tapiokový pudink recept.
  2. Omyté a očištěné jahody nakrájíme na malé kousky a promícháme s medem.
  3. Do skleniček vrstvíme pudink a jahody.
  4. Nakonec ozdobíme mátou.

Doba přípravy: 5 min
Počet porcí: 4

Tapiokový pudink s kiwi a ananasem

Tapiokový pudink s kiwi a ananasem

Recept

Střední

30 min
Kokosový tapiokový pudink s ostružinovým přelivem

Kokosový tapiokový pudink s ostružinovým přelivem

Recept

Střední

30 min
