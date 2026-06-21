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Taky kupujete bazalku v květináči a za pár dní je po ní? Naučíme vás, které bylinky sušit a které dát do mrazáku

Petra Burgrová
  4:44
Koupíte si v obchodě nádherný svazek voňavého petrželky nebo máty, hodíte ho do lednice a za tři dny zbyde jen nevzhledná, zvadlá rostlinka. Znáte to? Čerstvé bylinky jsou v kuchyni poklad, ale málokterá surovina podléhá zkáze tak rychle.

Ideální pozice pro vaření: jenom sáhnete a můžete dochucovat. | foto: Profimedia.cz

Dlouhodobé uchování

Pokud víte, že bylinky nestihnete spotřebovat ani za dva týdny, přichází čas na další plán, uchovat jejich trvanlivost. Máte několik možností, jak bylinky odložit na pozdější použití, a ukážeme si, kterým bylinkám svědčí jaký typ.

  • Zmrazení: Omyté a důkladně osušené bylinky nasekejte najemno, vložte do sáčku a zamrazte. Pozor ale například na bazalku, která je extrémně citlivá na chlad. Nízké teploty poškozují její buněčnou strukturu, listy ztmavnou a ztratí chuť.
  • Sušení: Rozmarýn, tymián, oregano nebo šalvěj si své esenciální oleje udrží i po usušení.
recepty.idnescz

Jak rychle oddělit lístky od stonku? ✨
Hromada bylinek, ale otrhávat je lístek po lístku nikoho nebaví. Zkuste si vzít na pomoc cedník. Protáhněte stonek dírkou v cedníku a voilà, lístky zůstanou uvnitř. Bez zdlouhavého otrhávání a bez nepořádku na lince.

Jednoduchý trik, který se hodí pokaždé, když pracujete s petrželí, mátou nebo koriandrem.

#bylinky #kuchynsketriky #tipydokuchyne #idnes

13. dubna 2026 v 15:01, příspěvek archivován: 19. června 2026 v 11:33
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Rozmarýn nedávejte do lednice, ale usušte ho. Právě sušením zintenzivní svou typickou pryskyřičnou vůni.

Čerstvý tymián můžete zamrazit nebo vysušit. Mrazit lze celé snítky, ale sušení je snazší a bude chutnat stále výborně.

Pokud bazalku vysušíte bude jinak výborná bylinka chutnat jako seno. Nejlepší je ji rozmixovat s olejem a připravit si bazalkové pesto. Pokud nestíháte, můžete ji také zmrazit.

Ať je jedná o hladkolistou petrželku nebo petžel kadeřavou sušená ztrácí barvu i chuť. Mražená v krabičce vydrží jako čerstvá.

Oregano neboli Dobromysl má sušené mnohem výraznější chuť než čerstvé. Právě sušené se bude skvěle hodit na pizzu nebo do těstovin.

Šlavěj skvěle schne. Pokud ji tedy nezvládnete zpracovat čerstvou, usušte ji. Skvěle se pak hodí jak do vaření, tak do čaje. Při mrazení má tendenci šednout a ztrácet aroma.

Koriandr naopak nasekejte a zmrazte. Sušením ztráčí veškeré své specifické aroma a vůni. Připravte se ale, že mrazením vydrží déle, ale ztrácí svou typickou chuť. Vyberte jen ty nejzelenější rostliny, jemně nasekejte nožem, vložte to sáčku a následně do mrazničky.

Pažitka sušením ztrácí svůj „říz“. Nakrájejte ji nadrobno a zmrazte „nasucho“ v krabičce.

Bude to makačka, ale kopr je ideální nasekat najemno a zmrazit v sáčku nebo krabičce, jedině tak si zachová svou typickou sílu. Můžete ho dát do mrazáku celý, ale na bylině se vytvoří krystalky ledu a nepůjde s ní pak lehce pracovat. Sušený kopr zase zašedne a vyčichne.

Máta, ale vlastně i meduňka jsou skvělé jak sušené, tak mražené. Sušené bylinky se hodí do čaje (i když čerstvé jsou úplně nejlepší), mražené jsou ideální do kostek ledu, kdy je můžete využít třeba do letních drinků.

Tip na konec: Pokud nechcete bylinky ani sušit, ani mrazit, vyrobte si domácí bylinkové máslo.

Výroba bylinkového másla: Smíchejte změklé máslo s nasekanými bylinkami, trochou soli a česneku. Zabalte do potravinářské fólie, vytvarujte váleček a dejte ztuhnout do lednice nebo mrazáku. Skvěle tím povýšíte jakýkoli steak nebo pečené brambory.

recepty.idnescz

Neplýtváme
Zbyly vám bylinky a nevíte, co zrovna s nimi? Zkuste si z nich vyrobit ochucené kostky na vaření.
Bylinky nakrájejte, nasypte do tvořítka na led a zalijte kvalitním olivovým olejem. Dejte na pár hodin zatuhnout do mrazáku a je hotovo.
Chuť čerstvých bylinek tak budete mít kdykoli po ruce. Skvěle se hodí do těstovin, na ochucení brambor, zeleniny či masa.

Dejte nám vědět, jestli tenhle trik znáte

#bylinky #kuchynsketriky #tipydokuchyne #vareni #idnes

6. dubna 2026 v 15:01, příspěvek archivován: 19. června 2026 v 11:33
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Řezané bylinky je potřeba spotřebovat ideálně hned nebo do pár dní.

Jak uchovat čerstvé řezané bylinky

Pokud si domů přinesete řezané bylinky, máte dvě možnosti, jak je doma uchovat:

  • Odřízněte kousek konců stonků (stejně jako u květin). Dejte bylinky do sklenice s trochou čisté vody a nechte je na kuchyňské lince.
  • Bylinky omyjte a v utěrce osušte. Další papírovou utěrku navlhčete tak, aby byla jen sotva vlhká, ne mokrá. Bylinky do ní jemně zabalte a vložte do uzavíratelné krabičky. Následně je uložte do lednice. Utěrka udrží ideální mikroklima.

Důležitá pravidla před uložením

  1. Vlhkost je dobrý sluha, ale zlý pán: Před uložením do lednice bylinky nikdy nemyjte do zásoby. Voda zachycená mezi listy spustí hnilobný proces během několika hodin.
  2. Pryč se zkaženými listy: Než svazek uložíte, proberte ho. Jeden nahnilý nebo zažloutlý lístek dokáže „nakazit“ zbytek celého svazku.
  3. Volnost: Pokud bylinky ukládáte do sáčků, nemačkejte je. Potřebují kolem sebe trochu vzduchu, jinak začnou hnít.

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Zelené bylinky v květináči slouží také jako krásná dekorace.

Jak správně skladovat bylinky v květináči

Tyto bylinky jsou pěstované v rychlených podmínkách a v jednom malém květináči je jich často příliš mnoho. Aby vám vydržely:

  • potřebují pravidelnou zálivku,
  • pokud je to možné, rozsaďte je do většího truhlíku, aby měly kořeny prostor a vzduch,
  • ostříhejte je zvenku (starší listy), aby střed mohl dál růst.
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