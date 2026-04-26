Proč se katův šleh jmenuje zrovna takhle
Vznikl jako typické hospodské jídlo 80. a 90. let. Název odkazuje na jeho výraznou, pálivou chuť. Směs měla být ostrá jako rána bičem.
Zároveň šlo o jídlo, v němž kuchyně často zpracovávaly zbytky masa a zeleniny. Právě odtud pramení i jeho rozporuplná pověst. Mnohdy jste prostě netušili, co přesně na talíři dostáváte.
Kvalitu takových „kaťáků“ dlouhodobě kritizuje i Zdeněk Pohlreich. „Takový blivajz je možný jen v českých hospodách,“ komentoval nejedenkrát v Ano, šéfe! přebíjení chutí různými dochucovadly i nejasný původ surovin.
Jak udělat dobrý katův šleh a co do něj patří
Katův šleh obsahuje vepřové nebo kuřecí maso, cibuli, papriky a nakládané okurky, které dodají směsi kyselost. A typickou pikantnost pak zajišťuje chilli nebo feferonka.
S čím podávat katův šleh
Základem je kvalitní maso nakrájené na nudličky a rychlé restování na vysoké teplotě. Maso se musí zatáhnout a zůstat šťavnaté, ne se dusit ve vlastní šťávě. Proto je důležité nepřeplnit pánev a maso raději připravovat na vícekrát. Zeleninu přidáváme postupně podle doby přípravy, aby si zachovala svou strukturu.
Výsledkem má být výrazná, pikantní směs a ne rozvařená omáčka. Právě k té ale často sklouzávají mnohé hospody. V takovém „kaťáku“ pak nechybí ani kečup, sójová omáčka a worcester. Ty sice vše zvýrazní, ale zároveň i unifikují a potlačí skutečnou chuť masa a zeleniny.
Čím dochutit katův šleh
Modernější přístup pracuje s menším množstvím dochucovadel a sází na přirozenou chuť surovin. Na to upozorňuje i Zdeněk Pohlreich, který místo polotovarů pracuje s čerstvou zeleninou, rajčaty a správnou technikou restování.
Základem je sůl, pepř a vyvážení chutí pomocí kyselosti a sladkosti. Drcená rajčata vytvoří plnější základ bez nutnosti kečupu, kyselost dodá malé množství octa a sladkost cukr nebo samotná zelenina. Worcester je možné použít, ale podle Pohlreicha není nutný.
Recept Katův šleh podle Zdeňka Pohlreicha
- 600 g vepřové kýty
- 1 zelená paprika
- 1 červená paprika
- 1 žlutá paprika
- 1 velká cibule
- 2 stroužky česneku
- 4 nakládané okurky
- 400 g drcených rajčat
- 1 feferonka
- 10 g cukru
- 15 ml octa
- 30 ml oleje
- sůl a pepř dle chuti
- worcesterová omáčka (volitelně)
- Nakrájíme maso na nudličky, osolíme, opepříme a zprudka ho orestujeme na rozpáleném oleji.
- Přidáme nakrájenou cibuli a restujeme, dokud nezměkne.
- Přisypeme papriky a česnek a krátce restujeme, aby zůstaly lehce křupavé.
- Přidáme nakrájené okurky, drcená rajčata a feferonku.
- Dochutíme cukrem a octem, případně malým množstvím worcesteru.
- Dusíme asi 20–30 minut, dokud se chutě nepropojí.
- Podáváme s bramboráčky, rýží nebo čerstvým chlebem.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 55 minut