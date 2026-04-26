„Takový blivajz!” řekl o něm Zdeněk Pohlreich. Jak retro katův šleh udělat jinak a lépe?

Klára Pěnkavová
  4:40
Katův šleh je stálicí českých hospod a z jídelních lístků nikdy úplně nezmizel. Zdeněk Pohlreich ukazuje, jak ho připravit lépe. Bez zbytečných dochucovadel a s důrazem na poctivou chuť masa a zeleniny.
ilustrační snímek | foto: Silva KolevováKulinární studio MAFRA

Proč se katův šleh jmenuje zrovna takhle

Vznikl jako typické hospodské jídlo 80. a 90. let. Název odkazuje na jeho výraznou, pálivou chuť. Směs měla být ostrá jako rána bičem.

Zároveň šlo o jídlo, v němž kuchyně často zpracovávaly zbytky masa a zeleniny. Právě odtud pramení i jeho rozporuplná pověst. Mnohdy jste prostě netušili, co přesně na talíři dostáváte.

Kvalitu takových „kaťáků“ dlouhodobě kritizuje i Zdeněk Pohlreich. „Takový blivajz je možný jen v českých hospodách,“ komentoval nejedenkrát v Ano, šéfe! přebíjení chutí různými dochucovadly i nejasný původ surovin.

Jak udělat dobrý katův šleh a co do něj patří

Katův šleh obsahuje vepřové nebo kuřecí maso, cibuli, papriky a nakládané okurky, které dodají směsi kyselost. A typickou pikantnost pak zajišťuje chilli nebo feferonka.

S čím podávat katův šleh

  • bramboráčky
  • rýže
  • hranolky, americké brambory
  • čerstvý chléb

Základem je kvalitní maso nakrájené na nudličky a rychlé restování na vysoké teplotě. Maso se musí zatáhnout a zůstat šťavnaté, ne se dusit ve vlastní šťávě. Proto je důležité nepřeplnit pánev a maso raději připravovat na vícekrát. Zeleninu přidáváme postupně podle doby přípravy, aby si zachovala svou strukturu.

Výsledkem má být výrazná, pikantní směs a ne rozvařená omáčka. Právě k té ale často sklouzávají mnohé hospody. V takovém „kaťáku“ pak nechybí ani kečup, sójová omáčka a worcester. Ty sice vše zvýrazní, ale zároveň i unifikují a potlačí skutečnou chuť masa a zeleniny.

Maďar ho vymyslel, Čech si ho přivlastil. Nejlépe ho však udělají naše babičky

Čím dochutit katův šleh

Modernější přístup pracuje s menším množstvím dochucovadel a sází na přirozenou chuť surovin. Na to upozorňuje i Zdeněk Pohlreich, který místo polotovarů pracuje s čerstvou zeleninou, rajčaty a správnou technikou restování.

Základem je sůl, pepř a vyvážení chutí pomocí kyselosti a sladkosti. Drcená rajčata vytvoří plnější základ bez nutnosti kečupu, kyselost dodá malé množství octa a sladkost cukr nebo samotná zelenina. Worcester je možné použít, ale podle Pohlreicha není nutný.

Katův šleh z hovězího masa

Recept

Střední

30 min

Katův šleh podle Pohlreicha.

Recept Katův šleh podle Zdeňka Pohlreicha

  • 600 g vepřové kýty
  • 1 zelená paprika
  • 1 červená paprika
  • 1 žlutá paprika
  • 1 velká cibule
  • 2 stroužky česneku
  • 4 nakládané okurky
  • 400 g drcených rajčat
  • 1 feferonka
  • 10 g cukru
  • 15 ml octa
  • 30 ml oleje
  • sůl a pepř dle chuti
  • worcesterová omáčka (volitelně)
  1. Nakrájíme maso na nudličky, osolíme, opepříme a zprudka ho orestujeme na rozpáleném oleji.
  2. Přidáme nakrájenou cibuli a restujeme, dokud nezměkne.
  3. Přisypeme papriky a česnek a krátce restujeme, aby zůstaly lehce křupavé.
  4. Přidáme nakrájené okurky, drcená rajčata a feferonku.
  5. Dochutíme cukrem a octem, případně malým množstvím worcesteru.
  6. Dusíme asi 20–30 minut, dokud se chutě nepropojí.
  7. Podáváme s bramboráčky, rýží nebo čerstvým chlebem.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 55 minut

Katův šleh s bramboráčky

Recept

Lehké

60 min
Nejčtenější

„Diagnostikoval jsem si rakovinu střev, přitom jsem jen snědl řepu,“ přiznal Ricky Gervais. Proč po ní čůráme červeně?

Šťáva z červené řepy: Plná železa, vitamínů. Navíc je výborný.

Červená řepa je nejen chutná a výživná, ale i mocná zbraň v boji za naše zdraví. Tato kořenová zelenina, která se již po staletí využívá v tradiční medicíně, má mnoho prokázaných zdravotních přínosů....

Maďar ho vymyslel, Čech si ho přivlastil. Nejlépe ho však udělají naše babičky

Kupte celé kuře a rozporcujte ho.

Kuře na paprice. Absolutní klasika českých stolů, oblíbené jídlo nás Čechů, i když autorství tohoto pokrmu si připsat nemůžeme. Máte chuť? My vám přinášíme recept na kuře na paprice jako od babičky.

Česko je plné klíšťat. Tyto potraviny a bylinky vám pomohou se chránit

ilustrační snímek

Česko patří k zemím s vysokým výskytem klíšťat a klíšťové encefalitidy v Evropě. Jak se proti nim účinně chránit? Kromě klasických repelentů se často mluví i o tom, že klíšťata mohou odpuzovat...

Zkoušeli jste už doma halabajky? Jsou prosté, ale zamiluje si je celá rodina

Nové brambory s tvarohem a jarní cibulkou

Zní to skoro jako pohádka, ale ve skutečnosti jde o jedno z nejjednodušších jídel české kuchyně. Žádná velká věda, žádné složité postupy. Prostě brambory, tvaroh a trocha fantazie. Ideální ukázka...

Tekuté zlato z louky: Vyrobte si poctivý domácí pampeliškový med

Pampeliškový med je výborný hustý sirup z pampelišek. Není skutečným medem, ale...

„Po všeckém h.vno, jen po včelách med,“ je zlidovělý bonmot z nejmenované české komedie. Med si ale můžeme vyrobit i my sami, i když jen pampeliškový, a je to med jen „jako“. Je výborný a zdraví...

"Takový blivajz!" řekl o něm Zdeněk Pohlreich. Jak retro katův šleh udělat jinak a lépe?

Katův šleh

Katův šleh je stálicí českých hospod a z jídelních lístků nikdy úplně nezmizel. Zdeněk Pohlreich ukazuje, jak ho připravit lépe. Bez zbytečných dochucovadel a s důrazem na poctivou chuť masa a...

26. dubna 2026  4:40

Šťavnatý steak z grilu. 10 triků, jak maso nevysušit a trefit propečení

Na první pohled by nikdo neodhadl, že toto maso není pravé.

Jak na grilu připravit steak, aby nebyl tuhý a zůstal šťavnatý? Přehledný návod, na co si dát při grilování pozor, jak poznat správné propečení a na jakou teplotu gril rozpálit.

26. dubna 2026

Rebarborový koláč s jogurtem a zázvorem: Svěží jarní dezert

Koláč s jogurtem a rebarborou
Recept

Střední

75 min

Tento recept na křehký koláč spojuje nakyslou chuť čerstvé rebarbory s jemností jogurtové náplně....

Čočka s rajským protlakem: Sytý a rychlý oběd

Čočka s rajským protlakem
Recept

Lehké

50 min

Tento recept přináší netradiční obměnu klasické čočky na kyselo. Spojení vařené čočky, voňavého...

Chřestové taštičky z listového těsta: Luxusní slané pohoštění

Chřestové taštičky
Recept

Lehké

45 min

Tyto elegantní listové taštičky plněné čerstvým chřestem, mrkví a slanou parmskou šunkou jsou...

Kam v Praze zajít na nejlepší bezlepkové dezerty? 3 místa, která stojí za návštěvu

gluten free, bezlepkové dezerty

Moje kamarádka až v dospělosti zjistila, že má celiakii. A bohužel dlouhá léta poté jsme na kafíčko spíš než do kavárny chodily k sobě navzájem domů. Pro jistotu, protože v kavárnách byly všechny...

25. dubna 2026  4:40

Bílý, zelený, a co fialový? Rozdíly mezi druhy chřestu a recepty, kam se používají

Ilustrační snímek

Chřest patří mezi nejoblíbenější jarní suroviny. Jeho sezóna je poměrně krátká, trvá jen od dubna do června. I proto se každoročně vrací na talíře jako vyhledávaná delikatesa.

25. dubna 2026

Bác: Zapomenutá lahůdka z pekáče, o které se v moderních kuchařkách nedočtete

Báč

Jde o tradiční pokrm české venkovské kuchyně, který spojuje jednoduché suroviny a sytou chuť. Tento bramborový koláč pečený v pekáči býval běžnou součástí jídelníčku na vesnicích a dodnes si získává...

25. dubna 2026  3:40

Jogurtová panna cotta s granátovým jablkem: Lehký dezert, který okouzlí každou návštěvu

Jogurtová panna cotta
Recept

Střední

30 min

Tato jogurtová panna cotta je dokonalou alternativou k tradiční tučné verzi ze smetany. Díky...

Pečený losos na citrónech s restovaným květákem: Zdravý a rychlý oběd do 30 minut

Losos s citróny a květákem
Recept

Střední

25 min

Toužíte po lehkém, výživném a přitom neuvěřitelně chutném obědě? Tento recept na lososa pečeného na...

Kefírové vdolky z trouby: Vláčný recept jako od babičky bez smažení

Kefírové vdolky z trouby
Recept

Střední

60 min

Zapomeňte na mastné vdolky ze pánve! Naše kefírové vdolky pečené v troubě jsou krásně nadýchané,...

Necudná zelenina, která nesměla kvůli svému tvaru do ženských klášterů, teď míří i na váš talíř. Její sezona je tady

Chřest: Zelenina zelenin.

Moje máma mu říká „špargl“, ale vy ho znáte spíš jako chřest. Nejlepší jarní zelenina na světě. Zkuste mu přijít na chuť, jeho příprava není složitá. A jeho konzumace prý vzbuzuje touhu, to se na...

24. dubna 2026

