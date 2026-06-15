Také děláte tyto chyby při vaření těstovin? Ital by vám za to dal políček!

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Kdy dát těstoviny do vody
Těstoviny nikdy nedávejte do vody příliš brzy. Rozhodně je nevkládejte do vody studené. Nejprve nechte vodu pořádně vařit a teprve potom vsypte těstoviny. Pokud je dáte do studené nebo jen mírně horké vody, budou se slepovat a mohou ztratit strukturu. A zkazíte si chuť.
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Těstoviny jsou dědictví, které rádi ochutnáváme dodnes. Vyrobit je není těžké
Jak uvařit těstoviny v hrnci a jak bez hrnce
- Jste majitelem hrnce? Nejjednodušší způsob je klasický hrnec s dostatečným množstvím vody. Přiveďte vodu k varu, přidejte sůl (cca 1 lžička na litr vody) a poté vsypte těstoviny. Během vaření je pravidelně míchejte, aby se nepřilepily ke dnu. Po uvaření je sceďte a můžete ihned podávat.
- Nevlastníte hrnec? Můžete použít jakoukoli kuchyňskou nádobu, která snese var (tedy ne plastovou): rendlík, pánev nebo třeba mikrovlnnou troubu. Princip je stejný jako u hrnce, těstoviny neuvaříte bez vody, musí být ponořené a vařit se při vysoké teplotě, dokud nejsou měkké, ale stále pevné.
Kolik vody na 100 g těstovin
Obecné pravidlo je asi 1 litr vody na 100 g suchých těstovin. Tím zajistíte, že se těstoviny budou volně pohybovat a nebudou slepené. Příliš málo vody vede k nerovnoměrnému vaření a lepivosti těstovin.
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Tváří se jako těstovina, ale těstovina to není, jasný pane. O jakou surovinu jde?
Dává se při vaření těstovin do vody olej
Při vaření těstovin olej do vody nepřidávejte. Tento zvyk je zbytečný. Olej plave na hladině a k těstovinám se vůbec nedostane. Naše maminky a babičky to sice dělávaly, ale ustupte od toho, z tohoto zvyku si železnou košili nedělejte. Olej vlastně znehodnotí vodu a navíc způsobí, že se na těstoviny následně špatně přichytí omáčka.
Co znamená těstoviny al dente
„Al dente“ znamená „na zub“ nebo také „na skus“. Těstoviny jsou uvařené tak, aby byly pevné při kousnutí, ne příliš měkké, ale zároveň ne nedovařené. Machři jsou na to v Itálii. Tento způsob vaření zachovává jejich strukturu a lepší chuť. A těstoviny al dente také lépe drží omáčku.
Jak dlouho vařit těstoviny al dente
Doba vaření závisí na typu těstovin. Obvykle se pohybuje mezi 8–12 minutami. Doporučujeme začít kontrolovat po dvou třetinách doporučené doby uvedené na obalu. Ochutnejte, těstoviny musí být měkké, ale stále mírně pevné. No jo, také znám ten „super trik“, kdy se špageta hodí na lednici a když tam zůstane, je uvařená. Ale… buďme dospělí a spíš ochutnávejme.
6 základních chyb při vaření těstovin
- Málo vody v hrnci. Těstoviny potřebují prostor „v lázni“. Když se vaří v malém množství vody, rychle se slepí, začnou se lepit ke dnu a uvolněný škrob vytvoří hutnou, lepkavou konzistenci.
- Nedostatečně osolená voda. Sůl není jen „dochucení až na konci“. Voda by měla být výrazně slaná, přibližně jako mořská. Nesolené těstoviny chutnají ploše a i omáčka je pak méně výrazná.
- Přidání oleje do vody. Častý mýtus. Olej sice možná sníží slepování, ale zároveň vytvoří na povrchu těstovin film, kvůli kterému na nich pak špatně drží omáčka.
- Nedodržení času vaření. Každá minuta navíc znamená ztrátu struktury. Převařené těstoviny jsou měkké, rozbředlé a bez „zkousnutí“. Ideální je ochutnávat už minutu před časem uvedeným na obalu.
- Špatné scezení (nebo úplné oplachování). Těstoviny se nemají proplachovat studenou vodou! Jestli tohle děláte, skutečně s tím přestaňte, zbytečně si kazíte chuť pasty. Smyjete tím škrob, který pomáhá omáčce přilnout. Správně se jen scedí a hned smíchají s omáčkou.
- Odkládání bez omáčky. Těstoviny po scezení rychle schnou a slepují se. Pokud čekají příliš dlouho, ztrácejí pružnost i chuť. Ideální je servírovat je okamžitě po uvaření, rovnou propojené s omáčkou. Na míchání až na talíři zapomeňte.
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