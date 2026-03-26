Tajemství dlouhověkosti: Jaké potraviny jsou klíčem ke zdravému stáří?

Petra Kašparová
  3:30
Dožíváme se čím dál vyššího věku. Mládí dávno nekončí ve 30. Jak si uchovat mladistvý vzhled, energii i duši co nejdéle? Prodlužte si aktivní a zdravou část života tím, co jíte.

Zdraví ve stáří není samozřejmostí. Jezte dobře. | foto: Canva

Obsah

Co jíst na dlouhověkost

Dlouhověkost je tématem, které fascinuje lidstvo po staletí. Doba dožití se v posledních dekádách významně prodloužila. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují, jak dlouho budeme žít, a jedním z nejvýznamnějších je bezpochyby naše strava.

Kvalitní a vyvážené jídlo nejenže přispívá k prevenci nemocí, ale také má přímý vliv na naše zdraví a vitalitu v pokročilém věku. Znáte takové ty lidi, u kterých si vždy řeknete: „Ten člověk snad nestárne.“? Zeptali jste se jich někdy na to, co jedí?

Zeleninu jezte každý den.

1. Zelenina

Zelenina je základem každé zdravé stravy a platí to i v případě, že myslíme na dlouhověkost. Zelenina totiž obsahuje antioxidanty, vlákninu a řadu vitamínů. To vše může ochránit naše buňky před poškozením a podpořit náš imunitní systém. Brokolice, špenát, kapusta, nebo rajčata, jsou obzvláště bohaté na antioxidanty, které pomáhají zpomalovat stárnutí buněk.

Tip: Zeleninu je ideální konzumovat ve všech možných podobách – syrovou, vařenou, pečenou nebo grilovanou. Doporučuje se ji zařadit do každého jídla.

Ovoce je dobrý zdroj nejen vitamínů.

2. Ovoce

Ovoce obsahuje vlákninu, vitamíny a minerály, které jsou nezbytné pro zdraví srdce, kůže a také pro trávení. Jablka, borůvky, pomeranče nebo granátová jablka jsou skvělé příklady ovoce, které je bohaté na antioxidanty. A například borůvky obsahují antokyany, které mají protizánětlivé účinky a mohou pomoci zpomalit neurodegenerativní procesy.

Tip: Snažte se jíst ovoce v sezóně. Když zrají v Čechách jahody, jezte je. Když padají ze stromů jablka, je čas je sesbírat. A tak dále.

Semínka a oříšky jsou výborným zdrojem Omega-3 mastných kyselin. Představují zdravou svačinu.

3. Ořechy a semínka

Ořechy a semínka jsou bohaté na zdravé tuky, bílkoviny a vlákninu. Obsahují také vitaminy a minerály, které podporují zdraví mozku, srdce a kosti. Mandle, vlašské ořechy, chia semínka a lněná semínka jsou ideálními potravinami pro zpomalení procesu stárnutí a pro zajištění dlouhověkosti. Ořechy jsou známé také pro svou schopnost zlepšovat kognitivní funkce a chránit před Alzheimerovou chorobou.

Tip: Pár ořechů nebo semínek si můžete přidat do ranního smoothie, jogurtu nebo salátu. Věnujte ale pozornost množství, protože jsou kalorické. V malých porcích ale jejich konzumace přináší velké výhody.

4. Ryby a mořské plody

Ryby, zejména tučné druhy jako jsou losos, sardinky, makrela a pstruh, jsou bohaté na omega-3 mastné kyseliny. Tyto zdravé tuky jsou nezbytné pro zdraví srdce, ale také pro funkci mozku. Omega-3 kyseliny mohou pomoci snížit riziko srdečních onemocnění, zlepšit cholesterol a zmírnit záněty v těle. Ryby jsou také výborným zdrojem bílkovin a minerálů, jako je jód a selen.

Tip: Snažte se jíst ryby alespoň dvakrát týdně. Volte čerstvé nebo kvalitní mražené ryby a přidávejte je do pokrmů jako hlavní složku nebo přílohu.

Luštěniny jsou skvělá volba nejen pro vegetariány.

5. Luštěniny

Luštěniny, jako jsou čočka, fazole, cizrna nebo hrách, jsou skvělým zdrojem rostlinných bílkovin, vlákniny a železa. Pravidelná konzumace luštěnin může pomoci snížit hladinu cholesterolu, zlepšit trávení a stabilizovat hladinu cukru v krvi. Navíc jsou také výbornou volbou pro vegetariány a vegany, kteří hledají alternativní zdroje bílkovin.

Tip: Zařaďte luštěniny do jídelníčku. Uvařte z nich polévku, udělejte si s nimi salát, použijte je do omáčky. Výborné jsou také hummus a falafel.

Celozrnné pečivo je lepší než bílé.

6. Celá zrna

Potraviny z celých zrn, jako jsou oves, quinoa, hnědá rýže nebo celozrnný chléb, jsou skvělým zdrojem vlákniny a pomalu se vstřebávajících sacharidů. Tyto potraviny zajišťují stabilní energii po celý den, pomáhají udržovat zdravou váhu a podporují správnou funkci trávicího systému. Celá zrna jsou také bohatá na antioxidanty a vitamíny B, které podporují metabolismus a energii.

Tip: Místo bílého pečiva si vyberte celozrnný chléb nebo těstoviny. Můžete je také přidat do salátů nebo použít jako přílohu k masu nebo zelenině.

Kimchi. Zázrak z Asie.

7. Fermentované potraviny

Fermentované potraviny, jako jsou kysané zelí, kimchi, jogurt nebo kefír, jsou bohaté na probiotika, která podporují zdraví střevní mikroflóry. Zdravá střeva mají zásadní vliv na imunitní systém, trávení a dokonce i na naši psychiku. Dokonce jsem už slyšela i rčení, že dobrá nálada sídlí ve střevech. Kysané potraviny mohou pomoci snížit záněty, zlepšit trávení a podpořit zdraví srdce.

Tip: Zařaďte fermentované potraviny do své stravy alespoň několikrát týdně. Můžete je přidávat k hlavním jídlům nebo je konzumovat jako snack.

