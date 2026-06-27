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Tajemství čerstvého chleba odhaleno: Stačí jedna věc, kterou máte v kuchyni, a vydrží týden

Petra Burgrová
  6:00

Měli byste chuť, čas a odvahu pustit se doma do pečení chleba či jiného pečiva? | foto: Shutterstock

Není nic lepšího než čerstvě upečený nebo právě koupený chléb s křupavou kůrkou a měkkou střídkou. Jenže už druhý den bývá tvrdý, vyschlý nebo naopak začne ve špatných podmínkách plesnivět. Dobrou zprávou je, že správným skladováním můžete jeho čerstvost prodloužit o několik dní.

Obsah

Proč chléb tvrdne

Mnoho lidí si myslí, že chléb jednoduše vysychá. Ve skutečnosti za jeho tvrdnutí může hlavně proces zvaný retrogradace škrobu. Škrob obsažený v pečivu postupně mění svou strukturu, a proto střídka ztrácí vláčnost.

Škvarkový chleba

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Střední

80 min

Chléb nedávejte do igelitového sáčku, ale sáhněte po látkové utěrce.

Jak uchovat čerstvý chléb

Nepoužívejte igelitové sáčky ze supermarketu. Igelit je pro chléb hotové vězení. Drží v sobě vlhkost, která se z teplého pečiva odpařuje, kůrka okamžitě změkne a vytvoří se ideální mikroklima pro růst plísní.

Zabalte čerstvý (ale vychladlý!) chléb do čisté lněné nebo bavlněné utěrky a teprve poté ho vložte do dřevěného či hliněného chlebníku. Látka dovoluje chlebu „dýchat“. Přebytečnou vlhkost absorbuje, ale zároveň nepustí vzduch natolik, aby střídka vyschla. Chléb si tak zachová svou vláčnost a kůrka neztvrdne.

Ořechový chléb se sýrovou pomazánkou

Ořechový chléb se sýrovou pomazánkou

Recept

Střední

90 min

Ořechový chléb se sýrovou pomazánkou

3 tipy, jak prodloužit trvanlivost chleba

Kromě triku s látkou se držte těchto dalších osvědčených pravidel:

  1. Krájejte ho odprostřed: Místo toho, abyste ukrajovali skrojky z jednoho konce, rozkrojte bochník napůl. Ukrajujte krajíce ze středu a po odříznutí obě půlky chleba přitlačte k sobě. Řezná plocha nebude osychat.
  2. Pozor na chlebník: Chlebník by měl mít větrací otvory a neměl by stát na přímém slunci ani blízko rychlovarné konvice či sporáku, kde je vysoká vlhkost.
  3. Zapomeňte na lednici: Tohle je nejčastější mýtus. V chladu lednice (při teplotách kolem 0–7 °C) dochází k takzvané retrogradaci škrobů. Zjednodušeně řečeno: chléb v lednici tvrdne a stárne až šestkrát rychleji než při pokojové teplotě.
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70 min

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Plesnivění se dá snadno zabránit.

Jak zabránit plesnivění chleba

Plísně vznikají především kvůli nadměrné vlhkosti. Proto je důležité:

  • pravidelně čistit chlebník,
  • skladovat chléb na suchém a dobře větraném místě,
  • nevkládat do chlebníku ještě teplý chléb, nejprve musí zcela vychladnout,
  • nekombinovat starý a čerstvý chléb v jednom obalu.
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Bezlepkový chleba z ovesných vloček, semínek, ořechů a medu

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45 min

Chléb můžete uchovat také v mrazáku.

Jak správně zamrazit chléb

V mrazáku chléb bez problému vydrží 3 až 4 měsíce. Pak už začíná pomalu vysychat a ztrácet kvalitu. A i při této metodě je doporučeno držet se pár rad:

  • Zamrazujte ho co nejčerstvější: Nečekejte, až chléb začne tvrdnout. Zamrazte ho v den nákupu nebo pečení, jakmile úplně vychladne. Zachová si tak maximum vlhkosti a chuti.
  • Dvojitá ochrana: Chléb zabalte do mikroténového sáčku nebo speciálního sáčku do mrazáku a vymáčkněte z něj maximum vzduchu. Vzduch v sáčku totiž způsobuje suchá a bílá místa na pečivu, kvůli kterým chléb ztrácí chuť.

Jak oživit tvrdý chléb

Pokud už chléb ztvrdl, nemusíte ho vyhazovat. Lehce ho pokropte vodou a vložte na 5 až 10 minut do trouby předehřáté na 180 °C. Kůrka bude znovu křupavá a střídka změkne. Tvrdý chléb se navíc skvěle hodí na topinky, krutony nebo domácí strouhanku.

Domácí chléb

Domácí chléb

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