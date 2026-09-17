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Syrová, nebo vařená rajčata pro pleť? Postačí vám omáčka, protlak a polévka

Petra Kašparová
  4:00

Na slunci uzrálá rajčata, sladká, šťavnatá, zdravá. Rajčatová sezóna se blíží. | foto: Canva

Rajčata většina z nás bere jako obyčejnou zeleninu do salátu, omáčky nebo polévky. Víte ale, že mohou prospět i vaší pleti? Obsahují totiž lykopen, vitamin C a další látky, které jsou pro pleť blahodárné. Sezóna rajčat je tady, tak proč jim nedat šanci?

Obsah

Na co jsou zdravá rajčata

Když se mluví o potravinách pro krásnější pleť, často se zmiňují avokádo, ořechy, ryby a možná okurka. Přiznejte se, kdo si dává slupky od okurky na obličej? A víte, že jedna z nejzajímavějších surovin, co se pleti týče, leží většinu roku v lednici nebo ve spíži? Rajčata jsou plná vody, mají nízkou energetickou hodnotu a obsahují hojně vitaminu C, draslík i další rostlinné látky, které se dávají do souvislosti s ochranou buněk v těle.

Co také o rajčatech víme, je, že obsahují antioxidanty. Ty pomáhají tělu neutralizovat volné radikály, které vznikají mimo jiné působením UV záření, znečištěného prostředí, kouření, stresu nebo nevyvážené stravy. A právě oxidační stres je jedním z faktorů, které se podílejí na rychlejším stárnutí pleti.

Samotné rajče samozřejmě vrásky nevymaže ani vás neomladí o několik let, ale pokud rajčata nebudete vyřazovat ze svého jídelníčku, mohou být pro vaši pleť příjemným bonusem.

Rajčatové gazpacho

Rajčatové gazpacho

Recept

Lehké

25 min

Vrásky? Jezte rajčata. Opravdu, obsahují mnoho látek prospěšných naší pleti.

Co obsahují rajčata

Vrásky nevznikají ze dne na den. Ovlivňuje je genetika, věk, mimika, hydratace, spánek, hormony, ale také sluneční záření. UV paprsky narušují kolagenová a elastinová vlákna, která pomáhají udržovat pleť pevnou a pružnou. Výsledkem může být ztráta elasticity, sušší pokožka, pigmentové skvrny a jemné linky.

  • Lykopen dává rajčatům jejich typickou červenou barvu a patří mezi karotenoidy, tedy látky s antioxidačním působením. Zkoumán je ve vztahu k ochraně pokožky před fotostárnutím, tedy stárnutím způsobeným slunečním zářením. Studie naznačují, že pravidelná konzumace rajčatových produktů bohatých na lykopen může pomoci zvýšit přirozenou obranyschopnost kůže vůči poškození UV zářením.
  • Rajčata obsahují také vitamin C, který je důležitý pro tvorbu kolagenu. Kolagen je bílkovina, která tvoří významnou část pojivových tkání a v pleti se podílí na její pevnosti a pružnosti. S věkem přirozená tvorba kolagenu klesá. Strava bohatá na kvalitní bílkoviny, vitamin C a další mikroživiny proto může být jedním z faktorů, které pomáhají udržovat pleť v lepší kondici.
Rajčatová polévka se sýrovými tousty

Rajčatová polévka se sýrovými tousty

Recept

Lehké

30 min

Rajčata můžete jíst v jakékoliv podobě, i rajčatová omáčka na těstoviny se počítá.

Syrová, nebo vařená rajčata pro pleť

Lykopen obsažený v rajčatech se zkoumá právě ve vztahu k ochraně pokožky před fotostárnutím, tedy stárnutím způsobeným slunečním zářením. Studie naznačují, že pravidelná konzumace rajčatových produktů bohatých na lykopen může pomoci zvýšit přirozenou obranyschopnost kůže vůči poškození UV zářením.

U řady druhů zeleniny platí, že čerstvá podoba je nutričně nejvýhodnější. U rajčat je to ale trochu jinak. Lykopen se totiž z tepelně upravených rajčat vstřebává lépe než ze syrových. Proto mohou být pro tělo zajímavé nejen čerstvé plody, ale také rajčatová omáčka, protlak, pyré nebo pečená rajčata.

Důležitý je přitom ale i tuk. Lykopen je totiž rozpustný v tucích, takže jeho vstřebávání podpoří například olivový olej, avokádo, ořechy, semínka nebo kvalitní sýr. Jednoduché těstoviny s rajčatovou omáčkou a kapkou olivového oleje tak nemusí být jen rychlá večeře, ale i jídlo, které dává smysl z pohledu výživy a může přispět ke zdravější pleti.

Jezte rajčata ve formě:

Rajská omáčka s masovými kuličkami

Tradiční rajská omáčka s masovými kuličkami: Recept jako od babičky

Recept

Střední

40 min
Rajský lomcovák

Rajský lomcovák

Recept

Lehké

15 min

Jezte rajčata proti vráskám. Zdá se vám to divné? Jenže to je pravda, rajčata jsou dobrá na pleť.

Proč je dobré jíst rajčata

Prakticky to může vypadat tak, že si několikrát týdně dopřejete jídlo, ve kterém hrají rajčata výraznější roli. Třeba rajčatovou polévku, zeleninové lečo, pečenou zeleninu, omáčku na těstoviny nebo pomazánku ze sušených rajčat.

Výhodou rajčat je, že se dají snadno spojit s dalšími potravinami, které pleti prospívají. S olivovým olejem získáte zdravé tuky, s luštěninami bílkoviny a vlákninu, s rybami omega-3 mastné kyseliny a s celozrnnými těstovinami nebo pečivem zase komplexnější a sytější jídlo.

Domácí kečup

Domácí rajčatový kečup: Recept s hořčičným semínkem bez zbytečné chemie

Recept

Střední

180 min

Rajčata uzrálá na keři jsou nejlepší. Se zimními, zelenými, tvrdými rajčaty se to nedá srovnat.

Jak z rajčat vytěžit maximum

Nejjednodušší trik? Rajčata tepelně upravit a přidat k nim tuk. Domácí rajčatová omáčka s olivovým olejem, pečená rajčata s bylinkami nebo hustá rajčatová polévka jsou výborné způsoby, jak lykopen dostat do jídelníčku ve formě, kterou tělo dobře využije.

A pokud máte rádi čerstvá rajčata, není důvod se jim vyhýbat. Jen je zkuste doplnit třeba mozzarellou, olivovým olejem, pestem, avokádem nebo semínky. Z obyčejného salátu tak uděláte jídlo, které bude pro tělo výživnější a zároveň zajímavější.

Smažená rajčata se slaninou a bramborovou kaší

Smažená rajčata se slaninou a bramborovou kaší

Recept

Lehké

40 min

Zlato na pleť? Proč ne? Ale stačí rajčata.

Kolik rajčat jíst

Není nutné počítat každé rajče ani se nutit do rajčatové šťávy každý den. Mnohem důležitější je pravidelnost. V sezóně se vyplatí používat čerstvá rajčata, mimo sezónu zase kvalitní konzervovaná rajčata, protlak nebo klidně kečup, ideálně kvalitní a bez přemíry cukru.

Co se stane, když sníme hodně rajčat? U většiny zdravých lidí pravděpodobně nic dramatického, ale velké množství rajčat může u citlivějších osob podráždit žaludek, zhoršit pálení žáhy nebo způsobit nadýmání. Stejně jako u jiných potravin proto platí: pestrost je lepší než jednostrannost.

Rajská omáčka z čerstvých rajčat

Rajská omáčka z čerstvých rajčat

Recept

Lehké

80 min

Skladujete okurku v lednici vedle rajčat? Odsuzujete ji k trestu smrti a ještě navíc ohrožujete své zdraví
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