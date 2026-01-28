Obsah
Co jsou syrniki
Původ syrniků sahá na Ukrajinu a do Běloruska. Jejich název vychází ze slova „syr“, neboli tvaroh. Byla v těchto oblastech snadno dostupnou a běžnou surovinou, a proto se stal základem mnoha pokrmů. Syrniki se připravovaly v domácnostech po generace a jejich recept se často předával s drobnými obměnami podle rodinných zvyklostí.
Recept na sladké Syrniki
Ingredience:
- 250 g tučného tvarohu (nejlépe ne příliš vodnatého)
- 1 vejce
- 2–3 lžíce cukru (dle chuti)
- špetka soli
- 2–3 lžíce hladké mouky (množství dle potřeby)
Postup:
Těsto připravíme z tučného tvarohu, vajec, cukru, špetky soli a malého množství mouky. Množství mouky je klíčové, jejím úkolem není vytvořit hutné těsto, ale pouze spojit suroviny tak, aby šly tvarovat malé placičky. Pokud je tvaroh příliš vodnatý, je dobré ho nechat předem okapat, např. v utěrce, aby se zbavil přebytečné tekutiny. Tím se zabrání přidávání přílišného množství mouky, což by syrniki zbytečně zatížilo a připravilo je o jejich typickou lehkost.
Těsto se lépe zpracovává, pokud ho necháme krátce odležet v lednici (cca 15–30 minut). Poté tvarujeme malé placičky, které obalíme v mouce. Na pánvi rozehřejeme máslo a syrniki smažíme na střední teplotě z obou stran dozlatova. Důležité je smažit je pomalu, aby se povrch nespálil a vnitřek zůstal měkký. Syrniki podáváme ihned.
Nejčastěji se servírují se zakysanou smetanou, medem, ovocem nebo marmeládou. Oblíbené jsou také s ovocnými omáčkami, javorovým sirupem nebo jen lehce poprášené moučkovým cukrem. V moderní gastronomii se objevují i netradiční kombinace, například s karamelizovaným ovocem, oříškovými krémy nebo jogurtovou pěnou.
Syrniki na slano
Syrniki lze však připravovat i naslano. V této variantě se do tvarohového těsta nepřidává cukr, ale naopak sůl a často také bylinky, česnek nebo jemně nasekaná jarní cibulka. Slané syrniki se podávají například se zakysanou smetanou, jogurtovým dipem, uzeným lososem, šunkou nebo zeleninou a představují zajímavou alternativu k tradičním sladkým verzím. Jsou vhodné jako lehký oběd, večeře nebo slaný brunch.
Syriniki bez mouky
Existuje také řada variant, včetně bezlepkových nebo jinak nutričně upravených verzí. Některé recepty nahrazují mouku krupicí, jiné část tvarohu kombinují s ricottou nebo řeckým jogurtem. Stále populárnější jsou pečené syrniki připravované v troubě, které jsou méně tučné, případně bezlepkové verze s rýžovou či ovesnou moukou. Přesto zůstává základní myšlenka stejná – jednoduchý pokrm založený na kvalitním tvarohu.