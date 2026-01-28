Nadýchané palačinky jako z kavárny? Seznamte se se Syrniki

Petra Burgrová
  17:35
Syrniki jsou tvarohové lívanečky, které patří k tradiční kuchyni východní Evropy. Na první pohled připomínají sladké placičky, jejich chuť i struktura jsou však zcela specifické. Uvnitř jsou vláčné, na povrchu lehce opečené dozlatova. Nejčastěji se podávají k snídani nebo jako sladký hlavní chod, a dodnes patří mezi oblíbená domácí jídla.

Sladké syrníky | foto: SPKulinární studio MAFRA

Co jsou syrniki

Původ syrniků sahá na Ukrajinu a do Běloruska. Jejich název vychází ze slova „syr“, neboli tvaroh. Byla v těchto oblastech snadno dostupnou a běžnou surovinou, a proto se stal základem mnoha pokrmů. Syrniki se připravovaly v domácnostech po generace a jejich recept se často předával s drobnými obměnami podle rodinných zvyklostí.

Sladké syrníky

Sladké syrniki

Recept

Lehké

30 min

Připravte si syrniki doma

Recept na sladké Syrniki

Ingredience:

  • 250 g tučného tvarohu (nejlépe ne příliš vodnatého)
  • 1 vejce
  • 2–3 lžíce cukru (dle chuti)
  • špetka soli
  • 2–3 lžíce hladké mouky (množství dle potřeby)

Postup:

Těsto připravíme z tučného tvarohu, vajec, cukru, špetky soli a malého množství mouky. Množství mouky je klíčové, jejím úkolem není vytvořit hutné těsto, ale pouze spojit suroviny tak, aby šly tvarovat malé placičky. Pokud je tvaroh příliš vodnatý, je dobré ho nechat předem okapat, např. v utěrce, aby se zbavil přebytečné tekutiny. Tím se zabrání přidávání přílišného množství mouky, což by syrniki zbytečně zatížilo a připravilo je o jejich typickou lehkost.

Těsto se lépe zpracovává, pokud ho necháme krátce odležet v lednici (cca 15–30 minut). Poté tvarujeme malé placičky, které obalíme v mouce. Na pánvi rozehřejeme máslo a syrniki smažíme na střední teplotě z obou stran dozlatova. Důležité je smažit je pomalu, aby se povrch nespálil a vnitřek zůstal měkký. Syrniki podáváme ihned.

Nejčastěji se servírují se zakysanou smetanou, medem, ovocem nebo marmeládou. Oblíbené jsou také s ovocnými omáčkami, javorovým sirupem nebo jen lehce poprášené moučkovým cukrem. V moderní gastronomii se objevují i netradiční kombinace, například s karamelizovaným ovocem, oříškovými krémy nebo jogurtovou pěnou.

Tvarohové lívanečky/syrniky s omáčkou z lesních plodů podle Simony Nemeškalové

Tvarohové lívanečky/syrniky s omáčkou z lesních plodů podle Simony Nemeškalové

Recept

Lehké

6 min

Syrniki na slano

Syrniki lze však připravovat i naslano. V této variantě se do tvarohového těsta nepřidává cukr, ale naopak sůl a často také bylinky, česnek nebo jemně nasekaná jarní cibulka. Slané syrniki se podávají například se zakysanou smetanou, jogurtovým dipem, uzeným lososem, šunkou nebo zeleninou a představují zajímavou alternativu k tradičním sladkým verzím. Jsou vhodné jako lehký oběd, večeře nebo slaný brunch.

Syriniki bez mouky

Existuje také řada variant, včetně bezlepkových nebo jinak nutričně upravených verzí. Některé recepty nahrazují mouku krupicí, jiné část tvarohu kombinují s ricottou nebo řeckým jogurtem. Stále populárnější jsou pečené syrniki připravované v troubě, které jsou méně tučné, případně bezlepkové verze s rýžovou či ovesnou moukou. Přesto zůstává základní myšlenka stejná – jednoduchý pokrm založený na kvalitním tvarohu.

Syrníky z tvarůžků

Syrníky z tvarůžků

Recept

Lehké

60 min
Peče celá země: 3 nejlepší recepty na Pull Apart Bread (trhací chléb)

Peče celá země, 3. díl

Třetí díl oblíbené show Peče celá země voněl po chlebu a až na technickou výzvu, kdy soutěžící připravovali čokoládové kornoutky, byl o slaném pečivu.

21. ledna 2026

Holandský řízek podle Mojmíra Maděriče. Recept, který dělal jinak než ostatní

Herec a moderátor Mojmír Maděrič

Mojmír Maděrič dokázal jídlo popsat s neskonalou vášní a zároveň s osobitým humorem. Zavzpomínejme na jeho nejslavnější televizní období a jeho oblíbené recepty.

20. ledna 2026  17:06

