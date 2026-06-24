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Světová kuchyně z MS ve fotbale 2026: Tacos nejsou všechno. Poznejte skutečné chutě Mexika

Klára Pěnkavová
  4:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Českou fotbalovou reprezentaci čeká na mistrovství světa 2026 zápas s Mexikem. Připravte se na něj po gastronomické stránce a objevte tradiční jídla, která tvoří základ jedné z nejslavnějších světových kuchyní.

Obsah

Kukuřice, fazole a chilli: Tři pilíře mexické kuchyně

Pod mexickou kuchyní si většina lidí představí hodně pálivá jídla. Ve skutečnosti je ale mnohem pestřejší. Základem jsou kukuřičné tortilly, fazole, rajčata, avokádo, chilli papričky, limetky, koriandr a kvalitní maso. Mnoho receptů vzniklo už za doby starých Aztéků a Mayů. Později ji ovlivnila španělská kuchyně, která přinesla například hovězí, vepřové maso nebo sýry.

Typické je pro ni kombinování čerstvých surovin s pomalu připravovanými masy a omáčkami. Jednotlivé regiony se od sebe výrazně liší – na pobřeží převládají ryby a mořské plody, ve vnitrozemí hovězí nebo vepřové maso. Nechybí ani překvapivě velké množství vegetariánských receptů založených na fazolích, zelenině a sýrech.

Zapečené nachos s hovězím masem

Zapečené nachos s hovězím masem

Recept

Lehké

25 min
Melounová Margarita

Melounová Margarita

Recept

Lehké

15 min

Tacos jsou symbolem mexické kuchyně.

Tacos

Jsou symbolem mexické kuchyně. Kukuřičná tortilla se plní masem, rybou, mořskými plody nebo zeleninou a doplňuje se červenou cibulí, koriandrem, salsou či limetkou. Existují desítky regionálních variant a právě jednoduchost dělá z tacos jedno z nejoblíbenějších jídel na světě.

Inspirace iDNES Recepty:

Tacos s trhaným krůtím masem

Mexické hovězí tacos s domácím guacamole a ananasem – Exotický recept s koriandrem a limetkou

Recept

Lehké

35 min

Guacamole patří k nejznámnějším dipům.

Guacamole

Krém z vyzrálého avokáda, limetové šťávy, rajčat, cibule a koriandru patří k nejznámějším mexickým dipům. Podává se s tortillovými chipsy, do tacos i burrita, nebo jako příloha ke grilovanému masu.

Inspirace iDNES Recepty:

Guacamole a domácí nachos

Domácí kukuřičné nachos s guacamole: Recept na nejlepší mexický dip z avokáda

Recept

Lehké

40 min

Quesadilla jsou plněná tortilla se sýrem a další různorodou náplní.

Quesadilla

Plněná tortilla se sýrem, který se při opečení krásně rozpustí. Často se doplňuje hovězím nebo kuřecím masem, houbami, fazolemi nebo zeleninou a podává se se salsou, guacamole a zakysanou smetanou.

Inspirace iDNES Recepty:

Chimichurri quesadilla s hovězím masem

Hovězí quesadilla s chimichurri: Recept na mexickou tortillu s avokádem a sýrem

Recept

Lehké

25 min

Burrito je zatočená pšeničná tortilla a naplněná směsí masa, fazolí a rýže.

Burrito

Velká pšeničná tortilla zabalená kolem náplně z masa, rýže, fazolí, sýra a zeleniny. Přestože si ho mnoho lidí spojuje s celým Mexikem, největší oblibě se těší především na severu země a v příhraničních oblastech.

Inspirace iDNES Recepty:

Mexické burrito s jackfruitem

Mexické burrito s jackfruitem

Recept

Lehké

40 min

Chilli con carne je s mexickou kuchyní neodmyslitelně spjato.

Chilli con carne

Přestože se vede debata o jeho původu, chilli con carne je s mexickou kuchyní neodmyslitelně spojováno. Kombinace mletého hovězího masa, rajčat, fazolí a chilli vytváří syté jídlo, které se podává s rýží nebo tortillami.

Inspirace iDNES Recepty:

Chili con carne

Chilli con Carne s čokoládou – Pravý mexický recept s koriandrem

Recept

Lehké

70 min

Enchilada jsou zapečené tortilly.

Enchiladas

Tortilly plněné nejčastěji kuřecím nebo hovězím masem, přelité omáčkou a zapečené se sýrem. Právě omáčka určuje jejich výslednou chuť – může být rajčatová, chilli nebo například zelená ze zelených rajčat tomatillos.

Inspirace iDNES Recepty:

Enchiladas s hovězím masem + stepy

Enchiladas s hovězím masem

Recept

Střední

60 min

Kromě churros je v Mexiku oblíbený také dortík pastel de tres leches.

Pastel de tres leches

Neboli „dort tří mlék“ patří k nejoblíbenějším dezertům v Mexiku. Nadýchaný piškot se po upečení prolévá směsí kondenzovaného, slazeného a plnotučného mléka, díky čemuž získá mimořádně vláčnou strukturu. Nejčastěji se zdobí šlehačkou a čerstvým ovocem nebo skořicí.

Světová kuchyně z MS ve fotbale 2026: Na čem si pochutnávají Korejci, naši soupeři z prvního zápasu?

Na iDNES Recepty najdete i další dezerty inspirované Latinskou Amerikou a Evropou:

Světová kuchyně z MS ve fotbale 2026: Co se jí v Jihoafrické republice?
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Témata: taco

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