Světová kuchyně z MS ve fotbale 2026: Tacos nejsou všechno. Poznejte skutečné chutě Mexika

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Kukuřice, fazole a chilli: Tři pilíře mexické kuchyně
Pod mexickou kuchyní si většina lidí představí hodně pálivá jídla. Ve skutečnosti je ale mnohem pestřejší. Základem jsou kukuřičné tortilly, fazole, rajčata, avokádo, chilli papričky, limetky, koriandr a kvalitní maso. Mnoho receptů vzniklo už za doby starých Aztéků a Mayů. Později ji ovlivnila španělská kuchyně, která přinesla například hovězí, vepřové maso nebo sýry.
Typické je pro ni kombinování čerstvých surovin s pomalu připravovanými masy a omáčkami. Jednotlivé regiony se od sebe výrazně liší – na pobřeží převládají ryby a mořské plody, ve vnitrozemí hovězí nebo vepřové maso. Nechybí ani překvapivě velké množství vegetariánských receptů založených na fazolích, zelenině a sýrech.
Tacos
Jsou symbolem mexické kuchyně. Kukuřičná tortilla se plní masem, rybou, mořskými plody nebo zeleninou a doplňuje se červenou cibulí, koriandrem, salsou či limetkou. Existují desítky regionálních variant a právě jednoduchost dělá z tacos jedno z nejoblíbenějších jídel na světě.
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- Tacos s mořskými plody a kuřecím masem na grilu
- Hovězí tacos s domácím guacamole a čedarem
- Birria tacos
- Tacos trhaným hovězím masem
- Hovězí tacos s Chimichurri a čerstvým salátem
- Květákové tacos s fazolemi
Mexické hovězí tacos s domácím guacamole a ananasem – Exotický recept s koriandrem a limetkou
Lehké
35 min
Guacamole
Krém z vyzrálého avokáda, limetové šťávy, rajčat, cibule a koriandru patří k nejznámějším mexickým dipům. Podává se s tortillovými chipsy, do tacos i burrita, nebo jako příloha ke grilovanému masu.
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- Recept na avokádové guacamole
- Vajíčková pomazánka s avokádem
- Salsa pico de gallo, salsa guacamole a koriandrová cibule
Quesadilla
Plněná tortilla se sýrem, který se při opečení krásně rozpustí. Často se doplňuje hovězím nebo kuřecím masem, houbami, fazolemi nebo zeleninou a podává se se salsou, guacamole a zakysanou smetanou.
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Burrito
Velká pšeničná tortilla zabalená kolem náplně z masa, rýže, fazolí, sýra a zeleniny. Přestože si ho mnoho lidí spojuje s celým Mexikem, největší oblibě se těší především na severu země a v příhraničních oblastech.
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Chilli con carne
Přestože se vede debata o jeho původu, chilli con carne je s mexickou kuchyní neodmyslitelně spojováno. Kombinace mletého hovězího masa, rajčat, fazolí a chilli vytváří syté jídlo, které se podává s rýží nebo tortillami.
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Enchiladas
Tortilly plněné nejčastěji kuřecím nebo hovězím masem, přelité omáčkou a zapečené se sýrem. Právě omáčka určuje jejich výslednou chuť – může být rajčatová, chilli nebo například zelená ze zelených rajčat tomatillos.
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Pastel de tres leches
Neboli „dort tří mlék“ patří k nejoblíbenějším dezertům v Mexiku. Nadýchaný piškot se po upečení prolévá směsí kondenzovaného, slazeného a plnotučného mléka, díky čemuž získá mimořádně vláčnou strukturu. Nejčastěji se zdobí šlehačkou a čerstvým ovocem nebo skořicí.
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Na iDNES Recepty najdete i další dezerty inspirované Latinskou Amerikou a Evropou:
- Flan napolitano – mexický karamelový pudink pečený ve vodní lázni.
- Pastel de nata – portugalské koláčky se žloutkovo-smetanovou náplní.
- A nejoblíbenější křupavý moučník původem ze Španělska, ale v Mexiku na něj také nedají dopustit – Churros s čokoládou nebo Churros se skořivoým cukrem.
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