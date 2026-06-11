Světová kuchyně z MS ve fotbale 2026: Na čem si pochutnávají Korejci, naši soupeři z prvního zápasu?

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Korejská kuchyně: Fermentace, chilli a umami
Jižní Korea má kuchyni postavenou na rovnováze chutí, kde se vedle pálivosti objevuje i kyselost, sladkost a výrazná umami složka. Typickým základem je rýže doplněná o desítky malých příloh, tzv. banchan, které se obměňují podle sezóny i regionu.
Zásadní roli hraje fermentace. Kimchi, pasty gochujang a miso se používají jako příloha i základ omáček a polévek. Korejská kuchyně je díky tomu chuťově výrazná, ale zároveň praktická – mnoho surovin se připravuje dopředu a vydrží dlouhé týdny.
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Kimchi 김치
Kimchi, nebo také kimči je fermentované pekingské zelí s chilli, česnekem a zázvorem. V Koreji se připravuje ve velkých dávkách a nechává kvasit, což mu dává kyselost i hloubku chuti. Používá se jako příloha, ale i do polévek nebo smažených jídel.
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Bibimbap 비빔밥
Bibimbap je rýžová mísa doplněná zeleninou, masem a vejcem, která se před jídlem promíchá s chilli pastou. Každá složka se připravuje zvlášť, což dává výsledku vyváženou chuť i strukturu.
Bulgogi 불고기
Bulgogi je marinované hovězí maso v sójové omáčce, česneku a cukru, které se rychle restuje nebo griluje. Maso je jemné, sladko-slané a často se podává s rýží a zeleninou.
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Tteokbokki 떡볶이
Tteokbokki jsou rýžové válečky vařené v pikantní omáčce z gochujangu. Typické pouliční jídlo kombinuje sladkost a pálivost a často se doplňuje rybími plackami nebo vejcem.
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Japchae 잡채
Japchae jsou tradiční korejské nudle smíchané s jemně nakrájenou zeleninou, špenátem, hovězím masem, sójovou omáčkou a cukrem, někdy také s houbami. Japchae je známé pro svou nasládlou a rozmanitou chuť.
Samgyeopsal 삼겹살
Jedno z nejpopulárnějších jídel v Jižní Koreji. Samgyeopsal je grilovaný vepřový bůček, který se na stole opéká bez marinády a následně balí do listů salátu. Doprovází ho omáčky, česnek a kimchi.
Sundubu-jjigae 순두부찌개
Pálivá polévka, která se dělá obvykle s tofu, zeleninou, houbami, mořskými plody, vepřovým nebo hovězím masem a chilli pastou a je servírovaná v kamenné misce.