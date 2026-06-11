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Světová kuchyně z MS ve fotbale 2026: Na čem si pochutnávají Korejci, naši soupeři z prvního zápasu?

Klára Pěnkavová
  15:00
Korejská kuchyně patří mezi ty nejvýraznější v Asii a stojí na fermentaci, chilli a rýži. Jaké další chutě budou reprezentovat soupeři českého týmu v úvodním zápase mistrovství světa 2026?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Korejská kuchyně: Fermentace, chilli a umami

Jižní Korea má kuchyni postavenou na rovnováze chutí, kde se vedle pálivosti objevuje i kyselost, sladkost a výrazná umami složka. Typickým základem je rýže doplněná o desítky malých příloh, tzv. banchan, které se obměňují podle sezóny i regionu.

Zásadní roli hraje fermentace. Kimchi, pasty gochujang a miso se používají jako příloha i základ omáček a polévek. Korejská kuchyně je díky tomu chuťově výrazná, ale zároveň praktická – mnoho surovin se připravuje dopředu a vydrží dlouhé týdny.

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Smažená rýže s kimchi

Smažená rýže s kimchi

Recept

Lehké

35 min

Korejská kuchyně je známá hlavně díky kimchi.

Kimchi 김치

Kimchi, nebo také kimči je fermentované pekingské zelí s chilli, česnekem a zázvorem. V Koreji se připravuje ve velkých dávkách a nechává kvasit, což mu dává kyselost i hloubku chuti. Používá se jako příloha, ale i do polévek nebo smažených jídel.

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Kimchi z čínského zelí

Kimchi z čínského zelí

Recept

Lehké

30 min

Bibimbap se skládá z různých složek.

Bibimbap 비빔밥

Bibimbap je rýžová mísa doplněná zeleninou, masem a vejcem, která se před jídlem promíchá s chilli pastou. Každá složka se připravuje zvlášť, což dává výsledku vyváženou chuť i strukturu.

Smažená rýže s vejcem

Smažená rýže s vejcem

Recept

Lehké

45 min
Restovaná rýže s kimchi

Restovaná rýže s kimchi

Recept

Lehké

30 min

Bulgogi je jedno z nejznámnějších korejských jídel.

Bulgogi 불고기

Bulgogi je marinované hovězí maso v sójové omáčce, česneku a cukru, které se rychle restuje nebo griluje. Maso je jemné, sladko-slané a často se podává s rýží a zeleninou.

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Populární rýžové válečky Tteokbokki.

Tteokbokki 떡볶이

Tteokbokki jsou rýžové válečky vařené v pikantní omáčce z gochujangu. Typické pouliční jídlo kombinuje sladkost a pálivost a často se doplňuje rybími plackami nebo vejcem.

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Rybí placičky

Rybí placičky

Recept

Lehké

50 min

Tradiční příloha ze sklených nudlí Japchae.

Japchae 잡채

Japchae jsou tradiční korejské nudle smíchané s jemně nakrájenou zeleninou, špenátem, hovězím masem, sójovou omáčkou a cukrem, někdy také s houbami. Japchae je známé pro svou nasládlou a rozmanitou chuť.

Skleněné nudle s výhonky

Skleněné nudle s výhonky

Recept

Lehké

35 min

Samgyeopsal z vepřového bůčku.

Samgyeopsal 삼겹살

Jedno z nejpopulárnějších jídel v Jižní Koreji. Samgyeopsal je grilovaný vepřový bůček, který se na stole opéká bez marinády a následně balí do listů salátu. Doprovází ho omáčky, česnek a kimchi.

Pečený vepřový bůček s BBQ omáčkou

Pečený vepřový bůček s BBQ omáčkou

Recept

Střední

130 min

Pálivá polévka Sundubu-jjigae.

Sundubu-jjigae 순두부찌개

Pálivá polévka, která se dělá obvykle s tofu, zeleninou, houbami, mořskými plody, vepřovým nebo hovězím masem a chilli pastou a je servírovaná v kamenné misce.

Kimchi ramen

Kimchi ramen

Recept

Lehké

45 min
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