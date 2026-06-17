Světová kuchyně z MS ve fotbale 2026: Co se jí v Jihoafrické republice?

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Jihoafrická kuchyně: Země grilování, kari a kukuřičné kaše
Jihoafrické republice (JAR) se přezdívá „duhový národ“ a stejná pestrost se odráží i na talíři. Vedle tradiční farmářské kuchyně afrikánských osadníků zde vznikla také kuchyně Cape Malay, která přinesla do země skořici, kardamom, koriandr nebo kurkumu. Silný vliv mají i indické komunity, zejména v okolí Durbanu, odkud pochází řada kari specialit.
Nejdůležitější společenskou událostí v JAR je „braai“, tedy grilování na otevřeném ohni. Na roštu končí klobásy boerewors, špízy sosaties, steaky i ryby. Typickou přílohou bývá kukuřičná kaše pap nebo pikantní zeleninová směs chakalaka. Vedle masa jsou pro zemi charakteristické také sušené maso biltong, sladké dezerty a červený čaj rooibos, který se pěstuje výhradně v oblasti Západního Kapska.
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Bobotie
Bobotie bývá označováno za národní specialitu Jihoafrické republiky. Základem je mleté maso ochucené kari kořením, česnekem, zázvorem a sušeným ovocem, které se zapéká pod vrstvou vaječné směsi. Výsledkem je kombinace sladkých a kořeněných chutí typická pro kuchyni Cape Malay.
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Potjiekos
Potjiekos znamená v překladu „jídlo z kotlíku“. Připravuje se v litinovém hrnci nad otevřeným ohněm, kde se několik hodin pomalu dusí vrstvy masa, zeleniny a brambor. Na rozdíl od gulášů se během vaření tradičně nemíchá, aby jednotlivé suroviny zůstaly oddělené. Dodnes jde o oblíbené víkendové jídlo při rodinných setkáních.
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Střední
120 min
Sosaties
Sosaties jsou špízy z jehněčího nebo hovězího masa marinovaného v kořeněné sladkokyselé směsi. Mezi kousky masa se často napichují sušené meruňky, cibule nebo papriky. Právě spojení masa, ovoce a orientálního koření je pro kuchyni Cape Malay typické.
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Střední
30 min
Bunny Chow
Jedno z nejslavnějších pouličních jídel vzniklo v Durbanu pod vlivem početné indické komunity. Vydlabaný bochník chleba se plní hustým kari z kuřecího, jehněčího nebo zeleniny. Původně šlo o praktický oběd pro dělníky, dnes patří Bunny Chow k symbolům jihoafrického street foodu.
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Biltong
Biltong je jihoafrická obdoba sušeného masa. Hovězí nebo zvěřina se nakládá do octa a koření, nejčastěji s koriandrem a pepřem, a následně se několik dní suší na vzduchu. Podává se jako svačina, ale často se přidává i do salátů nebo polévek.
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Malva Pudding
Malva Pudding je jeden z nejoblíbenějších jihoafrických dezertů. Nadýchaný moučník s meruňkovým džemem se po upečení prolévá teplou smetanovou omáčkou, díky čemuž zůstává mimořádně vláčný. Nejčastěji se podává se zmrzlinou nebo vanilkovým krémem.
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Melktert
Melktert neboli mléčný koláč patří k nejznámějším sladkostem afrikánské kuchyně. Křehký korpus se plní jemným mléčným krémem z vajec, mléka a cukru a na závěr se posype skořicí. Recept přinesli do Jižní Afriky nizozemští osadníci a dodnes se objevuje na rodinných oslavách i v kavárnách.
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Lehké
110 min
Rooibos
Rooibos není klasický čaj, ale nálev z čajovce kapského. Pěstuje se pouze v Jihoafrické republice, konkrétně v oblasti Cederberg v Západním Kapsku. Má jemnou nasládlou chuť, neobsahuje kofein a pije se horký i ledový, samotný nebo s medem, citronem či mlékem.
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Střední
30 min