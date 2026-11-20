Kolik kalorií má jeden hrnek?
Když si na trzích poručíte zimní horký nápoj, málokdo přemýšlí nad tím, co přesně drží v ruce. Neexistuje totiž jedna závazná receptura – dva stánky mohou prodávat naprosto odlišně oslazený nápoj. Pro reálnou představu si ale můžeme ukázat modelový propočet pro standardní 200ml porci:
|Nápoj
|Energie (cca)
|Sacharidy (z toho cukry)
|Čistý alkohol
|Srovnání s cukrovím
|Grog
|130 kcal (544 kJ)
|11 g (11 g)
|12,6 g
|Přibližně 2,5 vanilkového rohlíčku
|Svařák
|175 kcal (732 kJ)
|15 g (12 g)
|18,0 g
|Přibližně 3,5 vanilkového rohlíčku
|Punč
|200 kcal (837 kJ)
|19 g (16 g)
|18,9 g
|Přibližně dvě třetiny koblihy
Poznámka: Výpočet vychází z modelových receptur (např. u grogu 40 ml rumu, u svařáku 190 ml vína a 10 g cukru, u punče kombinace vína, rumu a ovocné šťávy).
Z modelového srovnání vychází nejméně kalorický grog, zatímco nejvíc energie skrývá punč, kde ke kalorické náloži přispívají ovocné šťávy a sirupy. Nejde však o železné pravidlo – grog s dvojitou dávkou rumu bez problémů strčí do kapsy i nejsladší punč. Přidání pouhých 40 ml rumu navíc představuje téměř 90 kcal, a to bez ohledu na přidaný cukr.
Velký mýtus o zahřívání. Proč alkohol v mrazu klame tělo?
Venku mrzne, pofukuje studený vítr, vypijeme horký grog a zaplaví nás příjemné teplo... Jenže podle odborných zjištění je to celé chemický klam.
- Rozšíření cév (vazodilatace): Alkohol rozšiřuje cévy a zvyšuje prokrvení kůže. Teplá krev se hrne k povrchu těla, což vyvolává pocit horka a zčervenají tváře.
- Rychlejší chladnutí: Větší průtok krve u povrchu kůže ale znamená, že tělo začne teplo mnohem rychleji ztrácet do okolního mrazu. Člověk se cítí zahřátý, ale jeho vnitřní organismus ve skutečnosti chladne rychleji.
- Co hřeje doopravdy: Z fyzikálního hlediska je rozhodující teplota nápoje, jeho objem a tepelná kapacita. Zázvor, skořice nebo hřebíček sice dodají nápoji skvělou hřejivou chuť a vůni, ale skutečnou ochranu před zimou nenahradí. Termogenní účinky běžného koření na celé tělo jsou totiž vědecky zanedbatelné.
Zajímavosti z historie
Víte, odkud se vzal grog? V srpnu 1740 nařídil britský viceadmirál Edward Vernon ředit námořníkům denní příděl rumu vodou v poměru jedna ku čtyřem, aby omezil opilost na lodích. Do směsi se přidávala také citronová či limetková šťáva a cukr proti kurdějím a na vylepšení chuti zkažené vody. Původně šlo přitom o studený nápoj, horká podoba vznikla až v chladnější Evropě. Vernonovi kvůli jeho nepromokavému kabátu z hrubé látky zvané grogram říkali Old Grog – a název slavného nápoje byl na světě.
Punč zase v první polovině 17. století doputoval do Evropy z Indie díky námořníkům Východoindické společnosti a jeho název pravděpodobně vychází z hindského slova pāñc (pět – původně obsahoval pět složek: alkohol, vodu, cukr, citrus a koření).
A předchůdce svařáku? Ten pili už ve starověkém Římě, kde se víno ohřívalo s medem, pepřem, bobkovým listem či šafránem a říkalo se mu conditum paradoxum. Kromě zahřátí plnilo koření i praktickou funkci – maskovalo chuť vína, které v teplém podnebí rychle kyslo. Zvyk pak s sebou na chladnější sever vozili římští legionáři a rozšířili ho po celé Evropě.
Jak připravit zimní nápoje bez chyb?
Domácí příprava má svá pravidla. Aby nápoj opravdu zahřál, voněl a opravdu se vám povedl, stačí pohlídat několik základních bodů:
Svařák: Víno zahřívat, a ne vyvařit
- Vybírejte běžné suché nebo polosuché víno, které vám chutná i samotné. Drahého přívlastkového vína je škoda a nekvalitní krabicák nezachrání ani kilo cukru.
- Používejte raději celé koření (skořici, hřebíček, badyán) než mleté, abyste neměli v hrnku sedlinu.
- Pozor na var. Čistý alkohol vře při 78,3 °C. Ve víně se sice nevypaří všechen najednou, ale prudkým varem přicházíte o cenné aroma i obsah alkoholu. Víno pouze šetrně zahřejte těsně pod bod varu.
Grog: Správné pořadí ingrediencí
- Základem je 40 ml rumu, 150 ml horké vody, 10 ml citronové šťávy a cukr.
- Rozpusťte cukr v horké vodě, přidejte citron a rum nalijte až na závěr. Díky tomu si zachová svůj nezaměnitelný aromatický charakter.
Punč: Sladký základ pod kontrolou
- Kombinace vína, rumu, čaje a ovocné šťávy svádí k vlastnímu ladění chutí. Místo umělých sirupů vsaďte na kvalitní neslazený černý nebo ovocný čaj a poctivou ovocnou šťávu. Kousky jablek a citrusů nechte louhovat v teplé nealko části a alkohol přidejte až těsně před podáváním.