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Svaly v plameni a v noci koukáte do stropu? Zkuste višňový trik

Petra Burgrová
  4:00

Letos prý třešní není tolik, nicméně dozrávají už i višně. | foto: iDNES TViDNES.cz

Višně patří mezi ovoce, které si většina lidí spojuje hlavně s létem, buchtami nebo domácí višňovkou. Tyto drobné kyselé plody ale nabízejí mnohem víc než jen výraznou chuť. V posledních letech si získaly pozornost odborníků na výživu i sportovců, protože mohou přispívat k rychlejší regeneraci svalů po fyzické zátěži.

Obsah

Jak zdravé jsou višně

Je bezpečné spolknout pecku z višně?

Pokud omylem spolknete jednu nebo dvě pecky, nic se neděje – tělo je vyloučí v nezměněném stavu. Pecky byste ale nikdy neměli kousat nebo drtit. Obsahují totiž látku amygdalin, která se v těle mění na jedovatý kyanovodík.

Višně jsou bohatým zdrojem antioxidantů, především antokyanů – přírodních barviv, která jim dodávají typickou tmavě červenou barvu. Právě tyto látky pomáhají v těle bojovat proti oxidačnímu stresu a zánětlivým procesům.

Po intenzivním tréninku dochází ve svalech k mikropoškození, které je přirozenou součástí růstu svalové hmoty. Konzumace višní nebo višňové šťávy může pomoci zmírnit svalovou bolest, podpořit regeneraci a snížit pocit únavy po cvičení.

Višně navíc obsahují vlákninu, minerály a bioaktivní látky, které podporují celkové zdraví.

Mon cherry dezert ve skleničce

Mon cheri dezert ve skleničce

Recept

Střední

50 min

Jejich osvěžující, kyselkavá chuť je jasným znamením vysokého obsahu organických kyselin, které nastartují vaše trávení a pročistí organismus.

Jaké vitamíny mají višně

Ve višních najdeme především:

  • Vitamin C: Zásadní pro imunitu a tvorbu kolagenu v kloubech.
  • Vitamíny skupiny B: Podporují energetický metabolismus a nervovou soustavu.
  • Vitamín A a beta-karoten: Višně obsahují dokonce podstatně více těchto látek než třešně.
  • Minerály: Jsou bohaté na draslík (pomáhá správné činnosti srdce a svalů, což po cvičení oceníte), vápník, hořčík a železo.
  • Vlákninu a organické kyseliny: Podporují trávení a čistí organismus.
Višňový koláč

Višňový koláč

Recept

Střední

70 min

Jediná sklenice čisté višňové šťávy dodá unavenému tělu masivní dávku antioxidantů a draslíku, které okamžitě povzbudí činnost srdce a svalů.

Na co je dobrá višňová šťáva

Protože višně přirozeně obsahují melatonin (hormon spánku), je ideální vypít sklenici stoprocentní višňové šťávy nebo koncentrátu zhruba 30 až 60 minut před spaním. Pomůže vám to rychleji usnout a zlepší kvalitu hlubokého spánku, během kterého tělo nejvíce regeneruje.

Makové palačinky s višňovým džemem

Makové palačinky s višňovým džemem

Recept

Střední

15 min

Třešně vám dodají rychlou energii a sladké osvěžení, zatímco višně se postarají o hloubkovou regeneraci a doplnění důležitých minerálů.

Jaký je rozdíl mezi třešní a višní

Vlastnost / KritériumTřešněVišně
Chuť a cukrJsou sladké, měkké a obsahují více přírodních cukrů.Jsou kyselejší, mají osvěžující až natrpklou chuť způsobenou vyšším podílem ovocných kyselin.
VyužitíJíme je nejraději čerstvé (“přímo ze stromu“).Jsou díky své kyselosti naprosto geniální pro tepelné zpracování – v dezertech a zavařeninách jejich chuť mnohem lépe vynikne a neztratí se.

Jak uchovat višně

Čerstvě natrhané višně jsou poměrně náchylné ke zkažení a mačkání. Pokud je necháte se stopkami a uložíte do lednice, vydrží čerstvé přibližně 3 až 5 dní. Ideální je omývat je až těsně před konzumací, jinak mohou začít plesnivět.

Pokud jich máte nadbytek, nejlepším způsobem uchování je zamrazení (ideálně už odpeckované) nebo sušení. Sušené višně jsou skvělé k rychlé svačině do batohu na trénink.

Višňový džem s karamelem a skořicí

Višňový džem s karamelem a skořicí

Recept

Střední

40 min

Palačinky s višňovým džemem

Recepty z višní Snídaně

Řezy z panenky s višněmi, šalotkou a ořechovými knedlíky

Recepty z višní Hlavní jídla

Višňové taštičky

Recepty z višní Dezerty

Kořeněné višně s rozmarýnem

Recepty z višní Kompoty a zavařování

Višňový sirup

Recepty z višní Nápoje

Smažená zmrzlina s višněmi

Smažená zmrzlina s višněmi

Recept

Střední

45 min
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