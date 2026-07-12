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Jak zdravé jsou višně
Je bezpečné spolknout pecku z višně?
Pokud omylem spolknete jednu nebo dvě pecky, nic se neděje – tělo je vyloučí v nezměněném stavu. Pecky byste ale nikdy neměli kousat nebo drtit. Obsahují totiž látku amygdalin, která se v těle mění na jedovatý kyanovodík.
Višně jsou bohatým zdrojem antioxidantů, především antokyanů – přírodních barviv, která jim dodávají typickou tmavě červenou barvu. Právě tyto látky pomáhají v těle bojovat proti oxidačnímu stresu a zánětlivým procesům.
Po intenzivním tréninku dochází ve svalech k mikropoškození, které je přirozenou součástí růstu svalové hmoty. Konzumace višní nebo višňové šťávy může pomoci zmírnit svalovou bolest, podpořit regeneraci a snížit pocit únavy po cvičení.
Višně navíc obsahují vlákninu, minerály a bioaktivní látky, které podporují celkové zdraví.
Jaké vitamíny mají višně
Ve višních najdeme především:
- Vitamin C: Zásadní pro imunitu a tvorbu kolagenu v kloubech.
- Vitamíny skupiny B: Podporují energetický metabolismus a nervovou soustavu.
- Vitamín A a beta-karoten: Višně obsahují dokonce podstatně více těchto látek než třešně.
- Minerály: Jsou bohaté na draslík (pomáhá správné činnosti srdce a svalů, což po cvičení oceníte), vápník, hořčík a železo.
- Vlákninu a organické kyseliny: Podporují trávení a čistí organismus.
Na co je dobrá višňová šťáva
Protože višně přirozeně obsahují melatonin (hormon spánku), je ideální vypít sklenici stoprocentní višňové šťávy nebo koncentrátu zhruba 30 až 60 minut před spaním. Pomůže vám to rychleji usnout a zlepší kvalitu hlubokého spánku, během kterého tělo nejvíce regeneruje.
Jaký je rozdíl mezi třešní a višní
|Vlastnost / Kritérium
|Třešně
|Višně
|Chuť a cukr
|Jsou sladké, měkké a obsahují více přírodních cukrů.
|Jsou kyselejší, mají osvěžující až natrpklou chuť způsobenou vyšším podílem ovocných kyselin.
|Využití
|Jíme je nejraději čerstvé (“přímo ze stromu“).
|Jsou díky své kyselosti naprosto geniální pro tepelné zpracování – v dezertech a zavařeninách jejich chuť mnohem lépe vynikne a neztratí se.
Jak uchovat višně
Čerstvě natrhané višně jsou poměrně náchylné ke zkažení a mačkání. Pokud je necháte se stopkami a uložíte do lednice, vydrží čerstvé přibližně 3 až 5 dní. Ideální je omývat je až těsně před konzumací, jinak mohou začít plesnivět.
Pokud jich máte nadbytek, nejlepším způsobem uchování je zamrazení (ideálně už odpeckované) nebo sušení. Sušené višně jsou skvělé k rychlé svačině do batohu na trénink.
Recepty z višní Snídaně
- Palačinky s višňovým džemem
- Pohanková kaše s višňovým rozvarem
- Sklenička s jogurtem, citronovým krémem, ovocem a pusinkami
- Quinová kaše
Recepty z višní Hlavní jídla
- Vepřová žebra s višňovou omáčkou
- Řezy z panenky s višněmi, šalotkou a ořechovými knedlíky
- Šťavnatá kachní prsa na višních s vínem a kořenovou zeleninou
- Tvarohovo-višňová zemlbába
Recepty z višní Dezerty
- Višňovo-čokoládový chia pudink
- Cheesecake New York
- Višňové taštičky
- Višňové bounty tyčinky
- Sladké višňové jednohubky