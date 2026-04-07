Svaly nerostou v posilovně, ale v kuchyni! Znáte těchto 6 superpotravin?

Petra Kašparová
  5:00
Pokud se snažíte o to, aby vám narostla svalová hmota, cvičení je pouze jedním z klíčových faktorů. Stejně důležitý je i správný jídelníček. Známý námořník měl svaly po špenátu, ve skutečnosti to ale tak jednoduché není.

Pro růst svalové hmoty je pohyb zásadní. neméně zásadní je ale zdravá strava. | foto: Canva

Obsah

Jak rychle rostou svaly

Růst svalů závisí na mnoha faktorech. Roli v tom hraje i vaše genetická predispozice, se kterou nic neuděláte. Záleží také na tom, jak se stravujete a jaký je váš tréninkový plán. Pokud se rozhodnete a nastavíte režim, první změny můžete na svém těle pozorovat již po několika týdnech pravidelného tréninku.

Co jsou BCAA (Branched-Chain Amino Acids, neboli větvené aminokyseliny)

  • Jde o skupinu tří esenciálních aminokyselin: leucin, izoleucin a valin.
  • Tyto aminokyseliny se nazývají esenciální, protože je tělo nedokáže samo syntetizovat, a proto je musíme přijímat v potravě nebo formou doplňků.

Pro výrazný růst svalové hmoty obvykle musíte počkat několik měsíců. A pozor. Připravte se na to, že zpočátku se růst může zdát rychlý, ale postupně zpomalí, jak se tělo začne adaptovat na novou zátěž.

Po čem rychle rostou svaly

Nejrychleji rostou při dostatečném příjmu bílkovin a sacharidů, které poskytují tělu energii pro cvičení i regeneraci. Kromě toho může přidání doplňků, jako kreatin nebo BCAA může podpořit rychlý růst svalové hmoty a zlepšit výkon při tréninku.

Zeleninový plech s lososem a feta sýrem podle Patrika Pavlíka

Zeleninový plech s lososem a feta sýrem podle @patrikbefit

Recept

Střední

40 min
Míchaná vejce s lívanci z podmáslí

Míchaná vejce s lívanci z podmáslí

Recept

Lehké

45 min

4 tipy, jak zvýšit růst svalů

Nabírání svalů, zejména těch kvalitních, není jednoduchý proces a trvá několik měsíců. Rozhodně to není tak, že stačí se snažit pár dnů a výsledek se dostaví. Připravte se tedy na to, že to bude chvíli trvat.

  1. Silový trénink: Pravidelný trénink zaměřený na růst svalů je klíčový. Svaly je třeba stimulovat k růstu. Je nutné postupně zvyšovat zátěž a intenzitu tréninku.
  2. Vysoký příjem bílkovin: Svaly potřebují dostatek bílkovin pro regeneraci. Proto se snažte mít ve stravě jejich dostatečný příjem.
  3. Spánek a regenerace: Během spánku tělo reguluje růst svalů a opravuje poškozená svalová vlákna. Spát by se skutečně mělo doporučovaných 7–8 hodin denně.
  4. Správný příjem kalorií: Pro nárůst svalů je důležité mít v dietě nadbytek kalorií, což znamená, že byste měli jíst více, než spálíte.
Tvarohový krém s ovocem

Domácí tvarohový krém s ovocem a müsli do krabičky – Zdravý dezert připravený bez pečení

Recept

Lehké

30 min

Není třeba míchat proteinové drinky, protein můžete přijímat přirozeně ve stravě.

6 základních potravin pro růst svalů

Pro podporu růstu svalů je nezbytné jíst potraviny bohaté na bílkoviny, zdravé tuky a sacharidy.

  1. Kuřecí prsa: Libové maso bohaté na bílkoviny a nízké na tuky. Tento druh masa je ideální po tréninku.
  2. Tvaroh: Obsahuje kasein, pomalu stravitelný protein, který je ideální pro regeneraci během noci. Tvaroh s nízkým obsahem tuku vám dodá potřebné bílkoviny a živiny. Pro růst svalů je nejlepší jíst tvaroh s vyšším obsahem bílkovin a nižším obsahem tuku. Ideální je například tvaroh s 5–10 % tuku nebo skyr.
  3. Vejce: Vejce jsou plná kvalitních bílkovin, zdravých tuků a vitamínů. Obsahují všechny esenciální aminokyseliny potřebné pro růst svalů. Vajíčko k snídani je pro sportovce ideální start dne, a nejen pro ně.
  4. Quinoa: Rostlinný zdroj bílkovin, který obsahuje všechny esenciální aminokyseliny. Kromě toho je bohatá na vlákninu, vitaminy a minerály. Dejte si ji třeba k obědu – jako přílohu k masu nebo do salátu.
  5. Sladké brambory, tedy batáty: Skvělý zdroj komplexních sacharidů, které vám dodají energii pro intenzivní trénink a podpoří růst svalů. Ideální jsou jako příloha k masu, například ve formě kaše nebo hranolků (v troubě pečených, samozřejmě).
  6. Ořechy a semínka: Nabízejí zdravé tuky a bílkoviny, které pomáhají tělu udržet stabilní hladinu hormonů a poskytují dlouhodobou energii. Na svačinu jako dělané.

Kolik bílkovin je v běžném mase

  • Kuřecí prsa: přibližně 30 gramů bílkovin na 100 gramů masa.
  • Hovězí maso: přibližně 25 gramů bílkovin na 100 gramů masa.
  • Vepřové maso: přibližně 22 gramů bílkovin na 100 gramů masa.

Hrst těchto ořechů denně vám zlepší soustředění i výkon mozku. Víte, po kterých sáhnout?

Vajíčka a avokádu. Výborně se spolu snoubí a přitom jde o tak zdravou kombinaci!

Čokoládovo-ovesná kaše

Čokoládovo-ovesná kaše s proteinem a mandlovým mlékem

Recept

Lehké

15 min

Co ničí svaly

Růst svalů může být zpomalen nebo narušen několika faktory:

  • Nedostatečný příjem bílkovin: Bez bílkovin není možné budovat svaly, takže jejich nedostatek může zpomalit růst svalové hmoty. To znamená: nezapomínejte na maso!
  • Příliš mnoho stresu a přetížení: Nadměrné cvičení bez dostatečné regenerace může vést k přetížení svalů a jejich zranění. Odpočívejte!
  • Nedostatečný spánek: Svaly rostou během spánku, takže pokud se nevyspíte, nedojde k jejich optimální regeneraci. Dopřejte si dostatek spánku!
Proteinové pralinky

Proteinové pralinky

Recept

Lehké

30 min

Protein, protein a zase protein. Pro růst svalů alfa a omega.

Ukázkový jídelníček pro růst svalů

Nenápadná potravina ze spíže, která obsahuje víc bílkovin než vejce. Uvařte si s námi čočku

Pastinák se vrací na scénu. Naučte se využít tuhle levnou surovinu naplno
Nejčtenější

Zapomeňte na tuhé a suché těsto. Upečte si letos nadýchaný mazanec podle Josefa Maršálka

Mazanec

Zapomeňte na drobivý bochánek bez života. Mazanec podle známého cukráře je jemný, lehce nasládlý a díky máslu a ovoci zůstává vláčný i druhý den. Klíčem je práce s těstem a trpělivost.

Kolik vajec můžu sníst během Velikonoc, aby mi cholesterol nevystřelil do nebes?

Vařená vejce

Vejce jsou v kuchyni absolutní nezbytnost. Jsou levná, plná kvalitních bílkovin, zdravých tuků, vitamínů a minerálů. Přesto se kolem nich po desetiletí vznáší oblak pochybností kvůli cholesterolu....

Tradiční triky našich babiček: Jak správně barvit vejce v cibulových slupkách a kurkumě

Barvení vajec cibulí

Barvení vajíček patří k jedné z nejhezčích velikonočních tradic. Kromě kupovaných barev se stále více lidí vrací k přírodním metodám, které jsou šetrné k přírodě, zdraví i samotným vajíčkům. Mezi...

Superpotravina, která je ideální pro bezlepkovou dietu. Není to rýže, ani kuskus

Quinoa, merlík. Výborná potravina bez lepku. Zkuste ji.

Quinoa, zní to velmi hravě. A tato semínka jsou přesně taková, jak zní jejich název. Čím dál tím víc z nás zařazuje quinou do svého jídelníčku. A není divu. Je dobrá, zdravá, všestranně použitelná a...

Milujete velikonoční nádivku, ale je vám po ní těžko? Zkuste letos těchto 5 jednoduchých změn

Velikonoční nádivka

Většina z nás si Velikonoce bez nádivky neumí představit, i když je to většinou jen hromada bílého pečiva a tuku. Jde to ale i jinak. Stačí pár drobností a uděláte ji tak, aby byla výživnější, lehčí...

7. dubna 2026

Zbyla vám vejce po koledě? 3 nejlepší recepty na vajíčkovou pomazánku

Vajíčková pomazánka.

Vajíčková pomazánka je stálicí českých kuchyní, která se dědí z generace na generaci a pokaždé chutná trochu jinak. Pro někoho je symbolem dětství a rodinných oslav, pro jiného rychlou záchranou na...

7. dubna 2026  4:30

Rozlučte se s hrncem vody. 5 způsobů, jak připravit vejce v horkovzdušné fritéze

Horkovzdušná fritéza není jen na smažení. Připravíte v ní výborná vajíčka.

Horkovzdušná fritéza je nový hrnec s vodou. Chcete vařit vejce? Zapomeňte na vodu. Je to nuda a zbytečně složité. Existuje jednodušší a efektivnější způsob, jak připravit perfektní vajíčka.

7. dubna 2026  4:20

Večeříte příliš pozdě? Vědci prozradili ideální čas pro poslední jídlo dne

Když si uvaříte sami, výrazně v Chorvatsku ušetříte. Tato večeře nás stála...

Mnoho lidí řeší, co si dát k večeři. Méně už přemýšlí nad tím, kdy ji sníst. Podle odborníků ale právě načasování posledního jídla dne hraje důležitou roli pro metabolismus, kvalitu spánku i...

7. dubna 2026

Svěží jarní špenátová polévka s řeřichou a vejcem: Recept na vitamínovou bombu v talíři

Jarní špenátová polévka
Recept

Střední

40 min

Jarní špenátová polévka s řeřichou je ideální volbou pro lehké a přitom výživné jídlo, které vás...

Domácí sekaná pečená ve slanině se žampiony: Recept na extra šťavnatou masovou klasiku

Sekaná pečená ve slanině
Recept

Střední

90 min

Sekaná pečená v křupavé slanině je ideální volbou pro všechny milovníky tradiční české kuchyně,...

Domácí malinové sušenky s kousky čokolády: Recept na vláčné a voňavé pečivo

Malinové sušenky
Recept

Střední

50 min

Hledáte tip na neodolatelnou sladkost, která provoní celý dům vanilkou a čerstvým ovocem? Malinové...

Konec gumových hranolek. Jak připravit křupavé domácí hranolky v horkovzdušné fritéze?

Rybí prsty s domácími hranolky + stepy

Horkovzdušná fritéza je v kuchyni naprostý zázrak. Milujeme na ní to, že dokáže z obyčejných brambor vykouzlit dokonalou křupavou přílohu za pár minut, a ještě k tomu bez litrů zbytečného oleje....

6. dubna 2026

Jak dlouho vydrží vajíčková pomazánka v lednici? Skutečná trvanlivost závisí na jedné věci

Vajíčková pomazánka: Symbol velikonoc. Jak dlouho vydrží v lednici?

Vajíčková pomazánka vládne jaru, i když si ji rádi dáme i jindy než jen na Velikonoce. Jak skladovat vajíčkovou pomazánku? Co ovlivňuje její trvanlivost? A jak dlouho vlastně taková domácí vajíčková...

6. dubna 2026  4:40

Superpotravina, která je ideální pro bezlepkovou dietu. Není to rýže, ani kuskus

Quinoa, merlík. Výborná potravina bez lepku. Zkuste ji.

Quinoa, zní to velmi hravě. A tato semínka jsou přesně taková, jak zní jejich název. Čím dál tím víc z nás zařazuje quinou do svého jídelníčku. A není divu. Je dobrá, zdravá, všestranně použitelná a...

6. dubna 2026  4:40

Rozkrojíte vejce a žloutek je šedý. Za nevzhlednou barvu může chyba při vaření

Každý národ má svůj oblíbený pokrm, v němž vajíčka hrají dominantní...

Rozkrojíte uvařené vejce napůl a čeká vás nemilé překvapení: místo aby ve sněhově bílém bílku zářil žlutý žloutek, rýsuje se kolem hmoty uprostřed šedá nebo šedozelená kružnice. Tato nevítaná ozdoba...

6. dubna 2026

Vláčný velikonoční mazanec s tvarohovou náplní: Tradiční recept vylepšený o kandované ovoce

Mazanec plněný tvarohem a kandovaným ovocem
Recept

Střední

80 min

Mazanec plněný bohatou tvarohovou náplní a kandovaným ovocem je odpovědí pro všechny, kteří milují...

