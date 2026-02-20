Co jedí trosečníci v Survivor? Kultovní kokosový popcorn, červi a rýži stokrát jinak

Klára Pěnkavová
  4:00
Když se soutěžící ocitnou na pustém ostrově v reality show Survivor, bojují nejen o výhru, ale i o jídlo – a to si často musí obstarat sami. Připravili jsme pro vás přehled ikonických ostrovních jídel, od kokosového popcornu až po plody moře, které jejich jídelníček ovládají.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Survivor Wiki

Obsah

Ostrovní kuchyně: hrana mezi přežitím a chutí

Reality show Survivor je synonymem pro extrémní podmínky, tvrdé úkoly a neustálý hlad. Soutěžící nemají k dispozici standardní stravu a často si musí jídlo vybojovat nebo ulovit sami. Zatímco televize ukazuje dramatické boje o imunitu, pro hráče je každodenní výzvou právě jídlo.

Někdy je to vývar z fazolí, jindy jen miska nebo dokonce lžíce rýže a kokosu. Každý pokrm, ať už ovoce nebo čerstvě ulovená ryba, je pak malou hostinou.

Kokos je základ skoro každé řady Survivor.

Ostrovní klasikou je kokos

Jedním z nejčastějších zdrojů potravy na tropických ostrovech jsou kokosy. Soutěžící je sbírají rovnou z palem a zužitkovávají různými způsoby – pijí kokosovou vodu, ze skořápek si dělají mističky a samotný kokos jí syrový nebo z něj připravují popcorn. Kokos dodává energii a dá se kombinovat i s dalšími ingrediencemi, hlavně s rýží.

tastelab.cz @tastelab.cz

Barča @barborazavadilova nám připravila pravý kokosový popcorn ze Survivoru. �� Umíte si představit být 3 měsíce jenom na kokosu? Dejte nám vědět v komentářích. �� #survivor #kokos #tastelabcz

16. února 2026 v 13:42, příspěvek archivován: 16. února 2026 v 13:42

Rýže a fazole – hlavní nutriční základ

Ve všech sériích Survivor, od historicky první série z Bornea, dostávají hned na začátku kmeny sáček rýže a fazolí. Ty jsou hlavním zdrojem sacharidů a tedy energie. U soutěžících je oblíbená hlavně smažená rýže pěkně do křupava (Boston Rob i jiní pak milovali dokonce tu hodně spálenou). A Johanka z ní dokonce připravovala naprosto legendární třípatrový dort.

Kokosová rýže

Kokosová rýže

Recept

Lehké

45 min
Smažená zázvorová rýže

Smažená zázvorová rýže

Recept

Lehké

30 min
Kokosová rýže s okurkou a grepem

Kokosová rýže s okurkou a grepem

Recept

Střední

25 min

Papája a další tropické ovoce

Objev stromu s ovocem je na ostrově malou výhrou. Mezi nejčastější tropický plod, který se v Survivoru objevuje, je papája – měkká, sladká a plná tekutin, což je v horku k nezaplacení. Na Fidži pak soutěžící nacházeli také banány, ananas nebo chlebovník.

V asijských lokalitách, například při natáčení na Filipínách, se objevovalo mango, guava nebo tamarind. Mango dokáže dodat rychlou energii, guava zase překvapí výraznou vůní a vyšším obsahem vitaminu C. V Survivor Česko & Slovensko je pak tropické ovoce oblíbenou odměnou po vyhraných soubojích.

Zdrojem potravy bývají v Survivor také drobní krabi, škeble nebo mořští ježci.

Červi a další zdroje bílkovin

Survivor se také proslavil nechvalně známými gross food challenges, tedy extrémními ochutnávkovými výzvami. Soutěžící v nich jedli smažené larvy, červy, brouky, štíry, rybí oči nebo třeba kuřecí pařáty a balut – kachní vejce s částečně vyvinutým embryem.

Jenže hmyz a larvy nejsou v Survivoru jen pro efekt. V reálných podmínkách ostrova představují dostupný a překvapivě výživný zdroj bílkovin. Soutěžící tak stále častěji kromě různých drobných krabů a dalších korýšů hledají na ostrově i tučné bílé larvy, které se shovávají třeba v trouchnivějícím dřevě a jsou významným zdrojem tuků a proteinů.

Dary moře – ryby, chobotnice a velké úlovky

Ulovení ryby nebo chobotnice patří k nejcennějším momentům v každém kmeni. Úlovek se obvykle vykuchá a opeče a ze zbytků se uvaří vývar. Po dnech na rýži jde o klíčový zdroj bílkovin. Už v první sérii Survivor se pozdější vítěz Richard Hatch proslavil tím, že zajišťoval svému kmeni ryby pomocí improvizovaného oštěpu. A legendární se pak stal jeho úlovek malého žraloka.

Ryby se napříč sériemi loví oštěpy, harpunami, improvizovanými háčky a sítěmi nebo zaháněním do mělkých pastí mezi kameny. Stabilnějším zdrojem potravy pak bývají drobní krabi, mušle, škeble nebo mořští ježci sbíraní při odlivu. Právě pravidelné menší úlovky často rozhodují o tom, kdo má dostatek bílkovin na další souboj.

Linguine s krabím masem

Linguine s krabím masem

Recept

Střední

40 min
Žralok s bylinkovým máslem

Žralok s bylinkovým máslem

Recept

Střední

50 min

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Myslíte, že jíte zdravě? Těchto 12 potravin patří k nejvíc zasaženým pesticidy

Příliš pesticidů. Častý problém dováženého ovoce. Jablka na snímku, které...

Pesticidy se stále častěji objevují i v ovoci a zelenině, které běžně konzumujeme. Přehled nejvíce zatížených potravin za rok 2025 ukazuje, kde se hromadí nejvíce, jaký mohou mít vliv na zdraví a jak...

Upéct bábovku už vás nikdy nenapadne. Vyzkoušejte recept na lahodný savarin

Savarin

Na první pohled může působit jako obyčejná bábovka. Ve skutečnosti je savarin jednou z velkých legend francouzské cukrařiny – kynutý moučník, který se důkladně prolívá sladkým sirupem. Jeho příběh...

Čokoládový dort s mascarpone: Jediný dort, který na Valentýna potřebujete

Valentýnský čokoládový dort

Hledáte ten nejlepší dort na Valentýna? Mám pro vás recept na extra čokoládový dort s nadýchaným mascarpone krémem. Chutná luxusně, ale zvládnete ho připravit i během jednoho večera. Přesně takový...

Jak upéct maso, aby bylo šťavnaté? Stačí se vyhnout této drobné chybě

Pečené kuře s meruňkami

Druhý díl seriálu o pomalém víkendovém vaření patří vůni pečeného masa. Víkend má totiž úplně jiný rytmus než pracovní týden – rána jsou pomalejší, nikam se nespěchá a v kuchyni je konečně čas dopřát...

Jednoduchý banánový chlebíček bez cukru podle Josefa Maršálka

Banana bread můžete lehce modifikovat, stačí do těsta přidat třeba kousky...

Banánový chléb je skvělý způsob, jak využít přezrálé banány, které už se vám nechce jíst. Tento vláčný moučník si můžete snadno připravit, a to i bez přidaného cukru, podle receptu Josefa Maršálka....

Co jedí trosečníci v Survivor? Kultovní kokosový popcorn, červi a rýži stokrát jinak

Survivor vaření

Když se soutěžící ocitnou na pustém ostrově v reality show Survivor, bojují nejen o výhru, ale i o jídlo – a to si často musí obstarat sami. Připravili jsme pro vás přehled ikonických ostrovních...

20. února 2026

Sněhový pohár s pomerančem - dezert plný citrusové chuti

Sněhový pohár s pomerančem
Recept

Lehké

100 min

I v zimě si můžete dopřát ovocný pohár. Tento spojuje křupavé pusinky se smetanovým krémem a...

Polévka s tortellinami - italská polévka plná těstovin a zeleniny

Polévka s tortellinami
Recept

Lehké

20 min

Polévka s tortellinami připravená z čerstvé zeleniny, rajčat a vývaru je hotová do 30 minut....

Smažené nudle na thajský způsob

Smažené nudle na thajský způsob
Recept

Lehké

40 min

Díky jednoduchému postupu si připravíte doma chutné a pikantní nudle za krátkou dobu. Podávejte...

Co je to galgán? Tahle surovina vás postaví na nohy po chřipce i kocovině

Thajská polévka (Tom Yum)

Nejikoničtější polévka thajské kuchyně. Představíme vám, odkud polévka pochází, jak vznikla, proč je tolik milovaná, a poradíme tipy a triky, jak si ji doma připravit, aby byla autentická a dokonale...

19. února 2026  5:20

Konkrétní kroky, jak nahradit maso a nemít hlad. Získejte potřebné bílkoviny bez masa

Bez masa? Nejste odsouzeni k salátům. Bez masa můžete vařit i výborná teplá...

Chcete omezit maso, ale nejste si jistí, čím ho na talíři nahradit, aby jídlo zůstalo syté a chutné? Přechod na bezmasý jídelníček nemusí znamenat hlad ani složité vaření. Stačí znát pár praktických...

19. února 2026  4:40

Jaký je rozdíl mezi paštikou a terinou? Rozhoduje textura i tvar pokrmu

Kachní paštika

Paštika a terina patří mezi klasické chlazené speciality, které se podávají jako předkrm nebo součást sýrových a uzeninových talířů. A přestože se na první pohled mohou zdát podobné, mezi nimi...

19. února 2026

Lískooříškové tiramisu – krémový dezert plný čokolády, kávy a oříškových chutí

Lískooříškové tiramisu
Recept

Střední

50 min

Toto tiramisu kombinuje mascarpone, víno, kávu a med s karamelovými oříšky. Podle receptu si...

Vejce jako záchrana večeře? Pravda, kterou většina lidí nezná

Zeleninové lečo se sázeným vejcem

Jsou dny, kdy otevřeme lednici, povzdechneme si a jediné, na co máme energii, je „něco rychlého“. Právě tehdy přichází na scénu jedna nenápadná, ale naprosto dokonalá surovina: vejce. Má je doma...

18. února 2026  15:10

Pečená kuřecí stehna s česnekovou omáčkou – šťavnaté maso plné chuti, ideální na oběd či večeři

Pečená kuřecí stehna s česnekovou omáčkou
Recept

Střední

80 min

Šťavnatá pečená kuřecí stehna s česnekem ideálně podávejte s bramborami, opečenou slaninou a...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Plněná vejce na salátu - jednoduchý salát s nádechem jara

Plněná vejce na salátu
Recept

Lehké

20 min

Pro pestřejší variantu můžete do náplně přidat nasekané bylinky, kapary nebo jemně nakrájenou...

Jak nejlépe připravit růžičkovou kapustu? Pohlreich vám neporadí, zato my ano

Růžičková kapusta je cenným zdrojem čerstvých vitaminů, cenných minerálů i...

Růžičková kapusta je plná vitamínu C, vlákniny a látek s antioxidačními účinky. Navíc má málo kalorií a dobře zasytí, takže je ideální i ve chvíli, kdy chcete jíst lehce, ale smysluplně.

18. února 2026  5:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.