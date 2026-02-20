Co jedí trosečníci v Survivor? Kultovní kokosový popcorn, červi a rýži stokrát jinak

Obsah
Ostrovní kuchyně: hrana mezi přežitím a chutí
Reality show Survivor je synonymem pro extrémní podmínky, tvrdé úkoly a neustálý hlad. Soutěžící nemají k dispozici standardní stravu a často si musí jídlo vybojovat nebo ulovit sami. Zatímco televize ukazuje dramatické boje o imunitu, pro hráče je každodenní výzvou právě jídlo.
Někdy je to vývar z fazolí, jindy jen miska nebo dokonce lžíce rýže a kokosu. Každý pokrm, ať už ovoce nebo čerstvě ulovená ryba, je pak malou hostinou.
Ostrovní klasikou je kokos
Jedním z nejčastějších zdrojů potravy na tropických ostrovech jsou kokosy. Soutěžící je sbírají rovnou z palem a zužitkovávají různými způsoby – pijí kokosovou vodu, ze skořápek si dělají mističky a samotný kokos jí syrový nebo z něj připravují popcorn. Kokos dodává energii a dá se kombinovat i s dalšími ingrediencemi, hlavně s rýží.
Rýže a fazole – hlavní nutriční základ
Ve všech sériích Survivor, od historicky první série z Bornea, dostávají hned na začátku kmeny sáček rýže a fazolí. Ty jsou hlavním zdrojem sacharidů a tedy energie. U soutěžících je oblíbená hlavně smažená rýže pěkně do křupava (Boston Rob i jiní pak milovali dokonce tu hodně spálenou). A Johanka z ní dokonce připravovala naprosto legendární třípatrový dort.
Papája a další tropické ovoce
Objev stromu s ovocem je na ostrově malou výhrou. Mezi nejčastější tropický plod, který se v Survivoru objevuje, je papája – měkká, sladká a plná tekutin, což je v horku k nezaplacení. Na Fidži pak soutěžící nacházeli také banány, ananas nebo chlebovník.
V asijských lokalitách, například při natáčení na Filipínách, se objevovalo mango, guava nebo tamarind. Mango dokáže dodat rychlou energii, guava zase překvapí výraznou vůní a vyšším obsahem vitaminu C. V Survivor Česko & Slovensko je pak tropické ovoce oblíbenou odměnou po vyhraných soubojích.
Červi a další zdroje bílkovin
Survivor se také proslavil nechvalně známými gross food challenges, tedy extrémními ochutnávkovými výzvami. Soutěžící v nich jedli smažené larvy, červy, brouky, štíry, rybí oči nebo třeba kuřecí pařáty a balut – kachní vejce s částečně vyvinutým embryem.
Jenže hmyz a larvy nejsou v Survivoru jen pro efekt. V reálných podmínkách ostrova představují dostupný a překvapivě výživný zdroj bílkovin. Soutěžící tak stále častěji kromě různých drobných krabů a dalších korýšů hledají na ostrově i tučné bílé larvy, které se shovávají třeba v trouchnivějícím dřevě a jsou významným zdrojem tuků a proteinů.
Dary moře – ryby, chobotnice a velké úlovky
Ulovení ryby nebo chobotnice patří k nejcennějším momentům v každém kmeni. Úlovek se obvykle vykuchá a opeče a ze zbytků se uvaří vývar. Po dnech na rýži jde o klíčový zdroj bílkovin. Už v první sérii Survivor se pozdější vítěz Richard Hatch proslavil tím, že zajišťoval svému kmeni ryby pomocí improvizovaného oštěpu. A legendární se pak stal jeho úlovek malého žraloka.
Ryby se napříč sériemi loví oštěpy, harpunami, improvizovanými háčky a sítěmi nebo zaháněním do mělkých pastí mezi kameny. Stabilnějším zdrojem potravy pak bývají drobní krabi, mušle, škeble nebo mořští ježci sbíraní při odlivu. Právě pravidelné menší úlovky často rozhodují o tom, kdo má dostatek bílkovin na další souboj.