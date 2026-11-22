Co jsou superpotraviny
Některé potraviny vynikají mimořádně vysokým obsahem zdraví prospěšných látek. Označují se jako superpotraviny, protože v poměrně malém množství nabízejí vysoký obsah některých živin, například vitaminů, minerálů nebo antioxidantů.
Nejde však o žádnou oficiální výživovou kategorii ani o zázračné prostředky. Jejich předností je především to, že mohou přirozeně obohatit jídelníček o větší množství látek, které naše tělo potřebuje. A není často ani těžké se k nim dostat, mnohé totiž rostou na našich zahrádkách.
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Semena, zásoba minerálů
Dýňová semínka jsou výborným zdrojem hořčíku, zinku a železa. Hořčík podporuje správnou činnost svalů a nervové soustavy, zinek je důležitý pro imunitu a zdravou pokožku, vlasy i nehty.
Slunečnicová semínka zase obsahují vitamin E, který pomáhá chránit buňky před oxidačním stresem. Za pozornost stojí také chia a lněná semínka, bohatá na vlákninu a rostlinné omega-3 mastné kyseliny. Stačí malá hrst denně, například do jogurtu nebo ovesné kaše.
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Poklady ze zahrady
Černý rybíz, šípky nebo rakytník patří mezi nejbohatší přírodní zdroje vitaminu C. Ten podporuje imunitní systém, tvorbu kolagenu a vstřebávání železa. Překvapivě mnoho ho obsahuje také obyčejná červená paprika, často více než citrusové plody.
Borůvky, maliny a ostružiny zase dodávají antioxidanty, které pomáhají chránit buňky před poškozením. Výhodou je, že si velkou část cenných látek uchovávají i po zmrazení.
Zelenina a luštěniny
Špenát, kapusta nebo kadeřávek obsahují vitamin K, důležitý pro správnou srážlivost krve a zdravé kosti. Dodávají také folát, hořčík a další minerály.
Neméně hodnotné jsou čočka, fazole a cizrna, které poskytují železo, zinek, draslík a vitaminy skupiny B. Železo z rostlinných potravin se lépe vstřebává v kombinaci s vitaminem C, proto je vhodné přidat k luštěninám například čerstvou papriku.
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Střední
15 min
Nezapomínejte na ryby a vejce
Mezi výživově mimořádně hodnotné potraviny patří také vejce, sardinky, losos nebo kefír. Vejce obsahují vitamin B12, selen a cholin, který je důležitý pro činnost nervové soustavy.
Tučné ryby dodávají vitamin D a omega-3 mastné kyseliny, sardinky konzumované i s kostmi navíc značné množství vápníku. Mléčné výrobky jsou zase jeho dobře využitelným zdrojem.
Žádná jednotlivá superpotravina však nenahradí pestrou stravu, která je pro dostatečný přísun vitaminů a minerálů zásadní.
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Co brání vstřebávání vitaminů a minerálů?
Vstřebávání vitaminů a minerálů ovlivňuje také to, s čím je konzumujeme. Například káva a černý nebo zelený čaj obsahují látky, které omezují vstřebávání železa z rostlinných zdrojů. Proto je lepší dopřát si je až s odstupem alespoň jedné hodiny po jídle. Naopak vitamin C vstřebávání tohoto minerálu podporuje, takže se vyplatí kombinovat luštěniny s čerstvou zeleninou.
Vitaminy A, D, E a K jsou rozpustné v tucích, a proto je tělo lépe využije, pokud jídlo obsahuje také trochu tuku, například olivový olej nebo ořechy.
Vstřebávání některých minerálů mohou omezovat i fytáty, obsažené v luštěninách a celozrnných obilovinách. Jejich množství pomáhá snižovat namáčení, klíčení nebo kvašení.
Pozor také na vysoké dávky doplňků stravy. Některé minerály si totiž při vstřebávání konkurují, například vápník může při současném užívání snižovat využití železa.
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