Superpotravina, která je ideální pro bezlepkovou dietu. Není to rýže, ani kuskus

Obsah
Co je to quinoa
Jedná se o pseudoobilovinu, která pochází z And v Jižní Americe. Ačkoliv se používá jako obilovina, není to skutečné zrno, ale semeno rostliny rodu Chenopodium, česky merlík čilský. Starověcí Inkové na ní byli živi, byla jejich základní potravinou, považovali ji za „matku všech zrn“.
Má drobná, kulatá zrnka, která po uvaření připomínají rýži nebo kuskus. Je přirozeně bezlepková, což z ní činí ideální volbu pro osoby s celiakií nebo pro ty, kdo se rozhodli omezit lepek ve své stravě.
Proč jíst quinou a je zdravá
Obsahuje vysoké množství bílkovin, což z ní dělá skvělou alternativu k masu, zejména pro vegetariány a vegany. Na rozdíl od mnoha jiných rostlinných bílkovin obsahuje všech devět esenciálních aminokyselin, které si naše tělo nedokáže vyrobit samo. Kromě toho je quinoa bohatá na vlákninu, která podporuje trávení a pomáhá udržovat zdravou hladinu cukru v krvi. Dále je plná minerálů, jako je hořčík, železo, vápník a fosfor.
Díky těmto vlastnostem je quinoa nejen skvělou součástí bezlepkové diety, ale přispívá i k celkovému zdraví a vitalitě.
Jaký je nutriční profil quinoy?
- Bílkoviny: 100 g quinoy obsahuje přibližně 4 g bílkovin.
- Vláknina: Obsahuje kolem 2,8 g vlákniny na 100 g, což podporuje zdravé trávení.
- Minerály: Kromě hořčíku, železa, vápníku a fosforu obsahuje také zinek, mangan a draslík.
- Antioxidanty: Je bohatá na flavonoidy, které mohou pomoci v boji proti zánětům a oxidačnímu stresu.
- Nízký glykemický index: Což znamená, že se pomalu uvolňuje do krevního oběhu, což je výhodné pro kontrolu hladiny cukru v krvi.
Jak se připravuje quinoa
Možná se předem bojíte, protože je quinoa pro vás neznámá a vypadá exoticky. Není ale třeba, příprava je velmi jednoduchá. Žádný speciální recept nepotřebujete, jen znát postup vaření.
Nejdůležitější je ji před vařením důkladně propláchnout, aby se odstranil hořký saponin, který pokrývá zrna. Poté se vaří v poměru 2 : 1 – dva díly vody na jeden díl zrnek. Vaří se zhruba 15–20 minut, dokud se všechna voda nevstřebá a quinoa nezměkne. Před varem se dá opéct na pánvi, zajistí to křupavější zrníčka na talíři.
Kdy solit quinou
Záleží na vašich preferencích. Někteří lidé přidávají sůl do vody na vaření, aby získala jemně slanou chuť. Sůl můžete ale přidávat až po uvaření. Je to jen na vás a na to, jak jste zvyklí.
Kolik quinoy na jednu porci
Doporučená porce je přibližně 50–70 gramů na osobu, což odpovídá zhruba jednomu hrnku uvařených zrnek. Po uvaření se její objem zdvojnásobí.
Co udělat z quinoy
Dá se jíst teplá i studená. Je velmi všestranná a lze ji použít v různých pokrmech. Může být skvělou přílohou k masu nebo zelenině, ale také se hodí jako základ do salátů. Z quinoy lze připravit i chutné karbanátky, polévky nebo zapečené pokrmy. Pokud máte rádi sladké snídaně, vyzkoušejte quinoa kaši, kterou si můžete připravit podobně jako ovesné vločky. Kombinujte ji s ovocem, ořechy nebo medem a máte zdravou snídani na celý den.
Tipy, jak jíst quinou:
- Jako salát. Smíchejte s čerstvou zeleninou, bylinkami a dresinkem.
- S pečenou zeleninou. Kombinujte s pečenou zeleninou pro výživnou přílohu.
- Jako příloha. Nahraďte rýži nebo brambory v hlavních jídlech.
- V polévce. Přidejte do polévky jako vložku. Můžete experimentovat, quinoa je skutečně velmi univerzální.
- S fazolemi a avokádem. Smíchejte s fazolemi a avokádem pro výživné jídlo.
- Do omáček. Použijte jako základ pro vegetariánské nebo masové omáčky.
- V pomazánkách. Kombinujte s tvarohem nebo jogurtem a kořením pro zajímavou pomazánku.
- Quinoa burger: Míchejte vařenou quinou s fazolemi, ovesnými vločkami a kořením a vytvarujte z toho karbanátky. Poté je opečte.
- Quinoa s vejcem: Pro rychlý a výživný oběd přidejte uvařenou quinou do mísy a přidejte volské oko nebo vejce natvrdo. Ozdobte čerstvými bylinkami a dochuťte olivovým olejem.
- Na snídani. Uvařte ji jako kaši s ovocem, medem a ořechy.
- Quinoa s kokosovým mlékem: Pokud máte chuť na sladkou variantu, vařte quinou v kokosovém mléce místo obyčejné vody. Uvaříte výbornou kaši s lehce exotickou chutí.
Je quinoa vhodná při bezlepkové dietě?
Ano, je přirozeně bezlepková a je skvělou alternativou pro osoby trpící celiakií nebo intolerancí na lepek. Můžete ji bez obav zařadit do každodenního jídelníčku. Při koupi se ale ujistěte, že nepřišla do kontaktu s potravinami obsahujícími lepek, což bývá problém při zpracování v některých závodech.
