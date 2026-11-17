Odkud šulánky pocházejí
Historie bramborových šulánků úzce souvisí s příchodem a rozšířením brambor v českých zemích a na Slovensku. Brambory se do Evropy dostaly z Ameriky už v 16. století, ale v našich končinách se jako běžná potravina naplno prosadily až koncem 18. století. Jakmile lidé zjistili, jak vděčnou a sytou surovinou brambory jsou, začali s nimi experimentovat.
Zatímco v 19. století šlo o nutnost danou dostupností surovin, ve 20. století se šulánky s mákem pevně usadily v klasických českých kuchařkách. Doma jsou hlavně v jižních Čechách, kde se vedle nich vaří i další bramborové speciality, jako jsou drbáky nebo bosáky. Na Slovensku mají podobnou oblibu halušky.
Jaký je rozdíl mezi šulánky a škubánky
Často se pletou, protože v obou případech jde o bramborová jídla, která se podávají nasladko i naslano. Rozdíl mezi nimi ale opravdu je:
- Šulánky připravujeme z předem uvařených brambor. Necháme je vychladnout, nastrouháme nebo prolisujeme a smícháme s moukou, případně vejcem. Z těsta vyválíme válečky, nakrájíme je na menší dílky a v dlaních vytvarujeme šišky. Ty pak uvaříme ve vroucí vodě.
- Škubánky se připravují jinak. Oloupané a nakrájené brambory uvaříme v menším množství vody, část vody slijeme a na brambory nasypeme mouku. Necháme ji pod pokličkou propařit, potom vše společně rozšťoucháme a vymícháme do hladké, husté hmoty. Z ní lžící vykrajujeme jednotlivé porce, které můžeme ještě opéct na pánvi.
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Jaké použít brambory na šulánky
Na šulánky a jakékoliv bramborové těsto vybíráme brambory varného typu C. Díky vysokému obsahu škrobu z nich vznikne těsto, které dobře drží pohromadě a je nadýchané. Na rozdíl od typu A (salátové) a B (přílohové) obsahují méně vody. Z vodnatých brambor by těsto rychle řídlo, lepilo se na vál a museli bychom přisypávat hromadu mouky. Výsledkem by pak byly tuhé, gumovité šišky.
S čím se šulánky podávají
Mák s cukrem a máslem je nejznámější varianta, ale bramborové šišky se dají připravit i jinak. Výborně chutnají například s vlašskými ořechy, které smícháme s cukrem a trochou másla. Další možností jsou povidla, švestková omáčka, ovocný přeliv nebo strouhanka.
Kdo dává přednost méně sladkým jídlům, může šulánky připravit také naslano. Stačí vynechat cukr a mák a místo nich použít opečenou strouhanku, osmaženou cibulku nebo škvarky.
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Recept Šulánky s mákem
Těsto
- 800 g moučných brambor
- 1 ks vejce
- 1 ks žloutek
- špetka soli
- 300 g polohrubé mouky
Dohotovení
- 120 g máku
- 100 g moučkového cukru
- 100 g másla
- Brambory omyjeme a ve slupce je uvaříme doměkka. Scedíme je a necháme vychladnout. Mák umeleme najemno.
- Brambory oloupeme a najemno nastrouháme do mísy. Přidáme k nim celé vejce, žloutek, špetku soli a mouku. Vypracujeme vláčné, nelepivé těsto.
- Bramborové těsto ihned rozdělíme na čtvrtiny a z každé vyválíme silnější váleček. Ten nožem rozkrájíme na špalíčky.
- Z každého kousku těsta vyválíme v dlaních šišku. Ve větším hrnci přivedeme k varu dostatečné množství vody.
- Vodu osolíme a šišky do ní vkládáme po částech. Vaříme je, dokud nevyplavou na hladinu.
- Šišky vyjmeme děrovanou lžící a necháme okapat. Na talíři je posypeme mákem smíchaným s cukrem a přelijeme rozpuštěným máslem.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 60 minut