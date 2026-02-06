Suchý únor mění nákupní chování zákazníků. Co pijí Češi místo alkoholu?

Ať už se v únoru rozhodnete pít či nepít, Rohlik.cz nabízí široký sortiment pro obě varianty. Suchý únor se stal masovou záležitostí – v roce 2025 se do něj zapojilo rekordních 1,6 milionu lidí, přičemž poprvé převažovaly ženy. Tento posun se odráží i ve spotřebitelském chování: zájem o nealkoholická vína, sekty a piva na Rohlíku v únoru meziročně roste a podobný trend lze očekávat i letos, kdy zákazníci stále častěji kombinují alkoholické a nealkoholické varianty podle příležitosti.

Kombucha | foto: Rohlik.cz

Data Rohlik.cz ukazují, že podíl nealkoholických alternativ v rámci celé kategorie alkoholu roste. U vybraných segmentů je tento trend nejvýraznější právě v únoru, kdy u nealkoholických variant spiritů dochází v tomto období k nárůstu podílu na obratu o 20 % oproti okolním měsícům, zatímco u nealkoholických vín je únorový podíl zhruba o 15 % vyšší než roční průměr. Další výraznější nárůsty pak tradičně přicházejí v letních měsících.

„Vidíme, že Češi se stále více zajímají o kvalitní nealko alternativy a Suchý únor jim dává příležitost je objevovat. Nejde jen o krátkodobou výzvu, ale o širší změnu v přístupu ke konzumaci nápojů. Proto neustále rozšiřujeme nabídku o ty nejzajímavější produkty, ať už jde o prémiová nealko vína, řemeslná piva nebo funkční nápoje,“ uvádí Miroslava Vopatová, generální ředitelka Rohlik.cz

Co si Češi vybírají místo alkoholu?

Rohlik.cz dlouhodobě sleduje změny v nákupním chování a reaguje na ně rozšiřováním sortimentu i inovacemi. Ať už jde o únorovou výzvu nebo dlouhodobou změnu životního stylu, možnost volby je klíčová – a právě tu svým zákazníkům nabízí.

Mezi nejoblíbenější volby patří nealkoholická vína a šumivé alternativy, kde dlouhodobě dominuje bestseller Casa Charlize Chardonnay Sparkling Alcohol Free, ale i produkty, které kromě 0,0 % alkoholu reflektují další preference zákazníků – například nízkou kalorickou hodnotu nebo nulový obsah cukru jako je Zero Zero Spritz Classic Orange.

Alternativní varianty

Vedle nealkoholických vín a spiritů se do popředí dostávají také prémiové soft drinks a fermentované nápoje. Zákazníci vyhledávají nové chutě, kvalitní složení a produkty s přidanou hodnotou. Oblibě se těší například kombuchy, přírodní limonády nebo čajové nápoje – ať už jde o upcyklovanou kombuchu JZT Ferments s okurkou a mátou, limonády s ovocnými šťávami, nebo čajové varianty bez přidaného cukru.

Alkoholické nápoje? Žádný výrazný pokles

Zatímco poptávka po nealkoholických nápojích v únoru roste, segment alkoholických nápojů zůstává stabilní. Žádné výrazné výkyvy v souvislosti se Suchým únorem nejsou patrné. Zákazníci často kombinují obě varianty a vedle klasických vín či destilátů si do košíku přidávají i nealko alternativy.

„Zákazníci dnes k pití přistupují mnohem vědoměji. Nejde o úplné vyloučení alkoholu, ale o hledání rovnováhy a možnost volby. Naším cílem je nabízet takový sortiment, který jim tento vyvážený přístup usnadní,“ uzavírá Vopatová.

Suchý únor mění nákupní chování zákazníků. Co pijí Češi místo alkoholu?

