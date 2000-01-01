Jablka jsou v našich kuchyních naprostý základ. Chystáte se z nich zrovna něco upéct a klasický štrúdl už vám přijde trochu nudný? Připravili jsme pro vás velký přehled 24 vyzkoušených receptů od tradičních litých koláčů na plech přes vláčné bábovky.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Jablečné řezy s pudinkem. Odleželé těsto rozdělíme na dvě poloviny a rozválíme je na pláty. Jeden položíme na plech, rozetřeme na něj vanilkový pudink, přidáme plátky jablek se skořicí a přikryjeme druhým plátem těsta. Upečený koláč necháme vychladnout, nakrájíme na řezy a podle chuti pocukrujeme.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Jablečný mřížkový koláč. Křehké těsto rozválíme a vyložíme jím koláčovou formu, dno posypeme strouhankou a přidáme jablka ochucená skořicí, citronovou šťávou a karamelizovanými ořechy. Ze zbylého těsta nakrájíme proužky a na povrchu koláče z nich vytvoříme mřížku, kterou potřeme vejcem. Po upečení ozdobíme zbylými ořechy a přelijeme karamelem.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Nadýchané hraběnčiny řezy. Dvě třetiny připraveného těsta rozprostřeme na plech a poklademe jablečnou směsí se skořicí, rozinkami a ořechy. Navrch rozetřeme sníh z bílků a nastrouháme zbytek těsta, který jsme předem uložili do mrazáku. Po upečení získáme řezy s jablečnou náplní, sněhovou vrstvou a křehkým těstem.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Jablečný koláč na plech. Odleželé těsto rozdělíme na dvě části a první rozválíme na plech. Poklademe jablky promíchanými s citronovou šťávou a rozinkami namočenými v rumu, přikryjeme druhým plátem těsta a povrch potřeme bílkem. Po upečení necháme koláč vychladnout a nakrájíme na jednotlivé porce.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Jablečná bábovka. Nastrouhaná jablka vmícháme do vyšlehané pěny s cukrem a vejci, přidáme tvaroh a mouku s kypřicím práškem. Hotovým těstem naplníme vymazanou a vysypanou bábovkovou formu a upečeme dozlatova. Po vychladnutí bábovku vyklopíme a přelijeme medem.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Vdolky s jablečným pudinkem. Z kynutého těsta vykrájíme vdolky, necháme je ještě chvíli kynout a usmažíme dozlatova. Mezitím připravíme jablečný pudink s citronovou šťávou, cukrem a voňavým kořením. Vdolky jím potřeme, přidáme zakysanou smetanu, posypeme strouhaným tvarohem a podle chuti pocukrujeme.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Vídeňský štrúdl s jablky a mákem. Tenké tažené těsto potřeme rozpuštěným máslem, posypeme strouhankou a naplníme plátky jablek, mletým mákem a oběma druhy cukru. Pomocí utěrky ho stočíme do závinu, přeneseme na plech a během pečení ještě několikrát potřeme máslem. Ještě teplý štrúdl pocukrujeme a můžeme doplnit šlehačkou.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Obrácený jablkový koláč. Do koláčové formy nalijeme připravený karamel, poklademe měsíčky jablek a zakryjeme rozváleným listovým těstem. Po upečení koláč ještě teplý opatrně překlopíme na servírovací talíř, aby jablka s karamelem zůstala nahoře. Podáváme s kopečkem vanilkové zmrzliny.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Jablečné cheesecake řezy. Rozdrcené sušenky smícháme s máslem, natlačíme na dno pekáčku a potřeme krémem z Lučiny, cukru a vajec. Přidáme nastrouhaná jablka ochucená citronovou šťávou a vanilkovým cukrem, zasypeme máslovou drobenkou s mandlovými lupínky. Po upečení necháme řezy vychladnout a nakrájíme na porce.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Jablečné pudinkové řezy. Upečeme kakaový piškotový korpus a po vychladnutí ho rozkrojíme na dvě poloviny. Jednu potřeme jablečnou náplní připravenou z jablek, jablečného džusu, škrobu a skořice, přiklopíme druhým plátem a necháme v chladu ztuhnout. Nakonec řezy přelijeme čokoládovou polevou a necháme ji zatuhnout.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Muffiny s arašídovým máslem a jablečným pyré. Vejce prošleháme s jablečným pyré, arašídovým máslem, javorovým sirupem a vanilkou, potom vmícháme ovesnou mouku s kypřicím práškem. Těsto rozdělíme do muffinových košíčků a na povrch každého přidáme trochu jahodového džemu, který lehce promícháme se těstem. Po upečení necháme muffiny vychladnout na mřížce.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Kynutý jablečný chlebíček se skořicí. Vykynuté těsto rozválíme na plát, poklademe kousky jablek, posypeme skořicí a nakrájíme na menší čtverce. Ty přehneme a naskládáme za sebou do vymazané formy na chlebíček. Po upečení ozdobíme bílou čokoládovou polevou a nasekanými vlašskými ořechy.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Jablečné taštičky s vanilkovým pudinkem. Z listového těsta nakrájíme obdélníky, které uprostřed několikrát nařízneme, a připravíme si pudinkovou náplň se žloutky a červeným rybízem. Na těsto rozložíme kousky jablek, přidáme pudink, okraje přehneme přes sebe a taštičky otočíme nařezanou stranou nahoru. Povrch potřeme vejcem a upečeme dozlatova.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Jablečný koláč. Křehké těsto rozválíme, přeneseme do dortové formy a připravíme si jablečnou náplň. Jablka podusíme s cukrem, zahustíme vanilkovým pudinkem a nakonec vmícháme máslo. Směs rozetřeme na těsto, okraje posypeme plátky mandlí a koláč upečeme dozlatova.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Jablková galetka s karamelem. Těsto rozválíme na kulatý plát, poklademe plátky jablek, posypeme třtinovým cukrem a volné okraje přehneme přes náplň. Po upečení necháme galetku vychladnout a připravíme karamel z rozpuštěného cukru, smetany a másla. Ten nalijeme na koláč a nakonec ho posypeme nasekanými oříšky.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Koláč z listového těsta s pudinkem a jablky. Do pekáčku vyloženého listovým těstem rozložíme piškoty, nastrouhaná jablka se skořicovým cukrem a vrstvu pudinkového krému, do kterého jsme vmíchali tvaroh. Náplň přikryjeme druhým plátem těsta, propícháme vidličkou a potřeme rozšlehaným vejcem. Po upečení necháme koláč vychladnout a před podáváním ho pocukrujeme.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Jablečné řezy s karamelem. Do vaječné pěny zapracujeme mouku s perníkovým kořením a sodou, přidáme najemno nastrouhaná i na kostičky nakrájená jablka a těsto rozetřeme na plech. Na vychladlý korpus naneseme krém z pomazánkového másla, másla, cukru a citronové kůry. Řezy nakrájíme na kostky a při podávání přelijeme slaným karamelem se smetanou a špetkou soli.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Jablečný krtkův dort. Dýňový korpus po vychladnutí vydlabeme, drobečky rozdrobíme a připravíme si jablečnou náplň. Do korpusu navrstvíme podušená jablka se skořicí, na ně rozetřeme oslazený tvaroh zpevněný želatinou a vytvarujeme ho do kopulky. Nakonec dort posypeme drobečky z korpusu a necháme v chladničce ztuhnout.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Jablečné řezy s kokosem. Kokosový piškotový plát upečeme a po vychladnutí ho rozdělíme na dvě poloviny. Na jednu rozložíme nastrouhaná jablka ochucená citronovou šťávou a cukrem, navrstvíme krém ze žervé a šlehačky a přiklopíme druhým plátem. Řezy necháme v chladu zatuhnout a před podáváním je můžeme pocukrovat.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Jablečný koláč. Máslové těsto s citronovou kůrou rozetřeme do dortové formy a na povrch rozložíme oloupané poloviny jablek, které jsme nařízli a pokapali citronovou šťávou. Ovoce lehce zatlačíme do těsta a posypeme cukrem. Vychladlý koláč před podáváním pocukrujeme.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Jablka pod pokličkou. Jablka nakrájíme na kostičky a krátce podusíme na karamelizovaném cukru s máslem a citronovou šťávou. Navrch nastrouháme těsto, které jsme předem nechali ztuhnout v mrazničce, a vše upečeme dozlatova. Dezert můžeme podávat ještě teplý s kopečkem vanilkové zmrzliny.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Jablečný stočený závin z jogurtového těsta. Z jogurtového těsta vyválíme plát, rozdělíme ho na tři pásy a každý naplníme nastrouhanými jablky s rozinkami, brusinkami a skořicí. Pásy zavineme, jednotlivé záviny stočíme do tvaru šneka a naskládáme do koláčové formy. Po upečení necháme vychladnout a podle chuti pocukrujeme.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Kynuté koláčky s jablečnou náplní. Vykynuté těsto rozdělíme na malé kousky, vytvarujeme z nich kuličky a po dalším kynutí do každé uděláme důlek. Naplníme je jablečnou směsí se skořicí a vanilkovým pudinkem, okraje potřeme vejcem a ozdobíme mandlemi a sušenými brusinkami. Koláčky upečeme dozlatova.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Bystřické jablečné řezy. Z pomazánky, mouky a kypřicího prášku vypracujeme jednoduché těsto a rozprostřeme ho do pekáčku. Poklademe plátky jablek, posypeme skořicovým cukrem a ovesnými vločkami. Po upečení necháme řezy vychladnout a nakrájíme na porce.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA