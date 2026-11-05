Štrúdl už vás nebaví? Máme pro vás 24 vyzkoušených jablečných receptů

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KVÍZ: Poznáte 50 tradičních i světových jídel? U třicáté otázky určitě začnete chybovat
Myslíte si, že vás na talíři nic nepřekvapí? Otestujte své gurmánské znalosti v našem velkém kvízu, který prověří všechno od české klasiky až po exotické světové recepty.
Kam na levný oběd v Praze? Tyto tradiční jídelny přežily dodnes
Samoobslužné pulty, tácy v ruce a hotová jídla, která připomínají starou Prahu. Vybrali jsme pražské jídelny a bufety, které nezmizely ani v době moderních bister a drahých restaurací. Některé možná...
Co jsou kozí cecky? Zapomenutý valašský recept, který je hotový za 25 minut
Ve valašské lidové kuchyni má tento lehce lechtivý název hlubokou tradici. A co víc, pokud jste v posledních letech zaznamenali obrovský celosvětový trend pečených palačinek Dutch Baby, možná vás...
Zedníček vsadil na bagely, Nedvěd na hospodu. 16 českých hvězd s podniky
Známé osobnosti se vedle své hlavní profese často pouštějí i do podnikání v gastronomii. Některé otevřely restaurace, jiné hospody, bistra nebo vinařství. Podívejte se, které české hvězdy mají...
Staročeská jídla, která zmizela z talířů. Víte, co je šormajzl nebo zablafuňky
Staročeská kuchyně rozhodně nebyla jen o svíčkové nebo řízcích. Naše babičky a prababičky dokázaly vykouzlit neuvěřitelně chutná a nápaditá jídla ze surovin, které byly běžně dostupné v hospodářství,...
Croque monsieur sendvič s bešamelem: Recept na legendární francouzský sendvič
Lehké
40 min
Croque Monsieur je gastronomický zážitek, který povyšuje zapékaný chleba na úplně novou úroveň....
Avokádový salát s ředkvičkami a mandlemi: Svěží a křupavá delikatesa
Lehké
20 min
Hledáte recept na zdravý salát, který potěší vaše chuťové buňky? Kombinace avokáda, křupavých...
Mrkvový chlebíček: Vláčný moučník s nadýchanou šlehačkou a pistáciemi
Střední
50 min
Dopřejte si neuvěřitelně vláčný mrkvový chlebíček, který v sobě snoubí jemnou chuť koření a...
Řepánky nejsou zdravý dezert z červené řepy. Babičky je plnily něčím jiným
Zatímco dříve šlo o běžnou, levnou a sytou pochoutku našich babiček, dnes se řepánky stávají symbolem návratu ke kořenům a poctivé řemeslné pekařině. Pojďte si s námi představit tuhle staročeskou...
Kam na levný oběd v Praze? Tyto tradiční jídelny přežily dodnes
Samoobslužné pulty, tácy v ruce a hotová jídla, která připomínají starou Prahu. Vybrali jsme pražské jídelny a bufety, které nezmizely ani v době moderních bister a drahých restaurací. Některé možná...
Víkendové pečení se SweetBurg: Proč nevycházejí zázvorky? 4 hlavní chyby
Upřímně? Zázvorky dnes na plechu uvidíte jen málokde. Toto tradiční kořeněné cukroví podle receptů našich babiček z kuchyní téměř vymizelo. Koluje o nich mýtus, že jsou tvrdé jako kámen a jejich...
Mrkvový dort s ananasem: Vláčný dezert s krémem z mascarpone
Střední
120 min
Spojení jemně nastrouhané mrkve, ananasu, skořice a křupavých ořechů vytváří naprosto dokonalou...
Kachna na zelí: Pečená s křupavou kůrkou a dušeným zelím
Náročné
140 min
Voní po kmínu a na stole tvoří absolutní královnu všech svátečních obědů. Křehká a šťavnatá kachna...
Štrúdl už vás nebaví? Máme pro vás 24 vyzkoušených jablečných receptů
Jablka jsou v našich kuchyních naprostý základ. Chystáte se z nich zrovna něco upéct a klasický štrúdl už vám přijde trochu nudný? Připravili jsme pro vás velký přehled 24 vyzkoušených receptů od...
Po jablku můžete mít hlad. Ukrývá látku, která pomáhá spalovat kalorie
V honbě za exotickými spalovači tuků a drahými doplňky stravy často přehlížíme poklad, který nám roste přímo pod nosem: jablka. Nejsou jen obyčejnou svačinou do kapsy, ve slupce ukrývají kyselinu...
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Domácí bagely: Nadýchané pečivo s křupavou kůrkou a semínky
Střední
70 min
Dopřejte si domácí bagely, které jsou uvnitř nádherně měkké a na povrchu díky krátkému povaření ve...
Jogurtový makovec se švestkami a mandlemi: Vláčný koláč s ovocem
Střední
60 min
Spojení máku, šťavnatých švestek a křupavých mandlí vytváří naprosto dokonalou harmonii chutí....