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Štrúdl už vás nebaví? Máme pro vás 24 vyzkoušených jablečných receptů

Petra Burgrová
Fotočlánek   4:40
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Jablečný závin z jogurtového těsta Jablečné řezy s pudinkem Jablečný mřížkový koláč Nadýchané hraběnčiny řezy Jablečný koláč na plech Jablečná bábovka Vdolky s jablečným pudinkem Vídeňský štrúdl s jablky a mákem Obrácený jablkový koláč Jablečné cheesecake řezy Jablečné pudinkové řezy Muffiny s arašídovým máslem a jablečným pyré
Jablka jsou v našich kuchyních naprostý základ. Chystáte se z nich zrovna něco upéct a klasický štrúdl už vám přijde trochu nudný? Připravili jsme pro vás velký přehled 24 vyzkoušených receptů od tradičních litých koláčů na plech přes vláčné bábovky.

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