Jablečný štrúdl: Díky mému receptu vám zmizí dřív, než stihne vychladnout

Klára Pěnkavová
  8:00
Tak jak, říkáte doma taky štrúdl a ne jablečný závin? U nás doma se po něm můžeme utlouct celoročně. Díky malému vylepšení, které vymyslela moje mamka, je pikantnější, ale zbožňují ho i děti.

Jablečný závin je osvědčený dezert. | foto: Canva

Obsah

Domácí vs kupované listové těsto

Jsem pracující máma a když si můžu pečení trochu ulehčit, aniž by to znamenalo ztrátu chuti nebo kvality, tak hádejte – samozřejmě si ji ulehčím. Takže listové těsto kupuji, a to nejlépe v několika baleních. Část hned zpracuji a část si zamrazím. Kdykoliv dostaneme chuť na štrúdl, mám těsto k dispozici. Nejraději mám ta už předválená – jednak je to opět úspora času, jejich součástí je rovnou i pečící papír, a také se mi zdají chuťově nějak... zkrátka chutnější.

Domácí listové těsto.

Recept Domácí listové těsto

Kdybyste si ale přece jen chtěli jablečný závin udělat od základu, tady je osvědčený recept na domácí listové těsto od mojí babičky..

Ingredience:

  • 500 g hladké mouky
    • 70 g rozpuštěného másla
    • 10 g soli
    • 250 g studené vody
  • 300 g studeného másla

Postup:

  1. Prosijeme mouku, přidáme sůl, rozpuštěné (a zchladlé) máslo a vodu. Promícháme vařečkou nebo stěrkou, poté krátce rukama zpracujeme do hladkého těsta – stačí, aby se spojilo. Zabalíme ho do fólie a necháme odležet v lednici minimálně půl hodiny.
  2. Mezitím si připravíme máslový obdélník. Máslo rozválíme mezi dvěma pečicími papíry na tloušťku cca 3 mm, velikostně zhruba 22 × 16 cm. I ten necháme v lednici ztuhnout, máslo musí být pevné, ale ne tvrdé jako cihla.
  3. Těsto rozválíme na plát asi o třetinu větší než máslový obdélník. Máslo rozdělíme napůl a obě části položíme na spodní dvě třetiny těsta. Volnou horní třetinu přeložíme dolů, pak spodní třetinu přeložíme nahoru (jako dopis). Otočíme o 90 ° a celé znovu rozválíme. Přeložíme opět na třetiny. Tím máme za sebou první přeložení. Těsto zabalíme do fólie a necháme znovu půl hodiny odpočívat v lednici.
  4. Postup opakujeme ještě dvakrát po sobě – rozválíme, přeložíme, otočíme, znovu přeložíme. Máme za sebou druhé a třetí přeložení. Poté těsto opět necháme půl hodiny odpočívat v lednici.
  5. Stejný postup zopakujeme i jako čtvrté a páté přeložení (rozválíme, přeložíme, otočíme, přeložíme) a těsto necháme odpočívat v lednici další 2 hodiny, klidně ale i přes noc.
  6. Poté je těsto připravené na pečení. Pokud ho nespotřebujeme, můžeme ho bez problémů i zamrazit.

Jablečný štrúdl se skořicí a kardamomem.

Recept Vylepšený jablečný štrúdl

A nyní už přichází čas na můj speciální recept, o který se s vámi ráda podělím. Do našeho štrúdlu rozhodně nepatří rozinky! Ani ořechy, i když kombinace jablek, vlašských ořechů a hořké čokolády mě jednu dobu také dost bavila. Ne, ne, základ úspěchu mého štrúdlu je směs skořice a kardamomu! Ta dodá štrúdlíku nezvykle pikantní chuť, která je prostě dokonalá.

Ingredience:

  • 1 listové těsto
  • 5 středně velkých jablek
  • 2 lžíce cukru krupice
  • 2 lžičky skořice
  • 1 lžička kardamomu
  • 1 vejce na potření
  • cukr moučka na posypání

Postup:

  1. Listové těsto necháme povolit při pokojové teplotě. Mezitím si oloupeme jablka, zbavíme je jádřinců a nakrájíme na menší kostičky. V míse je promícháme s cukrem krupicí, skořicí a kardamomem, aby se směs krásně rovnoměrně obalila.
  2. Těsto rozvineme na plech vyložený pečicím papírem. Jablečnou směs rovnoměrně rozprostřeme po těstě, okraje necháme volné. Ty potom lehce přehneme směrem dovnitř a celý štrúdl pevně, ale opatrně srolujeme. Péct by se štrúdl měl spojem dolů.
  3. V malé misce rozšleháme vejce a štrúdl jím ze všech stran potřeme, aby byl po upečení krásně zlatavý.
  4. Pečeme v troubě předehřáté na 180 °C zhruba 30–35 minut, dokud není povrch krásně křupavý a voňavý. Po vytažení z trouby necháme štrúdl lehce vychladnout a před podáváním ho bohatě posypeme moučkovým cukrem.
  5. A pak už jen krájíme, servírujeme a užíváme si tu šťavnatou dokonalost.
Pletený hruškový štrúdl

Pletený hruškový štrúdl

Recept

Střední

60 min
Tažený štrúdl s višněmi a mákem

Tažený štrúdl s višněmi a mákem

Recept

Střední

80 min
Perníkový štrůdl

Perníkový štrúdl

Recept

Střední

60 min
