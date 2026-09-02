Stírka: Jednoduchý pokrm našich babiček, který předčí i krupicovou kaši

Co je stírka
Jedná se o jednoduché jídlo z Moravskoslezska, na které potřebujeme jen pár běžných surovin. Připravuje se z tuhého těsta z hrubé mouky, vajec a soli. Těsto se nastrouhá na hrubé straně struhadla, takže vzniknou malé kousky podobné drobení. Ty se nechají chvíli proschnout a poté se vaří v mléce. Hotová stírka je hustá a sytá. Může se jíst teplá jako hlavní jídlo, ale připravit ji můžeme také nasladko.
Jak se stírka podává
- Nasladko: Uvařená se podává jako sladký hlavní chod nebo dezert. Ochutit ji můžete cukrem, rozpuštěným máslem, kakaem nebo například domácím ovocným kompotem.
- Naslano: Pro milovníky slaných jídel je skvělou volbou podávat stírku s vysmaženou slaninou.
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Recept Stírka
- 200 g hrubé mouky
- 2 vejce
- 1 špetka soli
- 1 l mléka
- 50 g krupicového cukru
- 40 g másla
- Ovoce na ozdobu
- Z hrubé mouky, soli a vajec vypracujeme tuhé těsto.
- Těsto nastrouháme na hrubé straně struhadla a necháme zhruba 30 až 60 minut lehce proschnout.
- Do kastrolu (nejlépe se silným dnem, aby se mléko nepřipalovalo) nalijeme mléko, osolíme ho a přivedeme k varu.
- Do vroucího mléka vsypeme proschlé strouhání a vaříme pozvolna doměkka cca 10–12 minut. Mléko doplňujeme podle toho, jaké hustoty chceme dosáhnout.
- Nakonec do stírky vmícháme máslo a cukr podle chuti.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 35 minut
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