náhledy
Staročeská kuchyně rozhodně nebyla jen o svíčkové nebo řízcích. Naše babičky a prababičky dokázaly vykouzlit neuvěřitelně chutná a nápaditá jídla ze surovin, které byly běžně dostupné v hospodářství, na zahradě či v lese. Mnohé z těchto receptů zkrátka postupně vymizely z našich jídelníčků, ať už kvůli nedostatku času, nebo proto, že se změnily naše stravovací návyky či že jsme si je přejmenovali.
Autor: Archiv MAFRA
Chlebová polévka je dokonalý příklad toho, jak naše babičky dokázaly beze zbytku využít i ten nejtvrdší chleba. Základ tvoří nakrájený starší žitný chléb povařený ve vodě nebo lehkém vývaru do rozpadnutí, který se ochutí kmínem, česnekem, solí a zjemní lžící sádla či rozšlehaným vajíčkem. Výsledkem je hustá, hřejivá polévka s poctivou navinulou chutí a výraznou vůní česneku.
Autor: Jiří Zelenka / Pohled 111, Creative Commons
Pučálka je pokrm z naklíčeného hrachu, který byl neodmyslitelně spjatý s obdobím půstu. Celý hrách se nejprve nechá několik dní ve vodě vyklíčit a poté se zprudka opraží na pánvi nasucho nebo na troše tuku.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Sváteční šunka v pamprnilku je dnes neprávem zapomenutá kulinářská specialita, spočívající v pečení celého uzeného stehna v obalu z chlebového těsta.
Autor: SP, Kulinární studio MAFRA
Telecí plíčky na smetaně jsou starší pokrm z vnitřností, které se v kuchyni zpracovávaly mnohem častěji než dnes. Plíčky se nejprve uvaří doměkka, nakrájejí nebo nasekají a následně se připraví v omáčce z vývaru, kořenové zeleniny, cibule a koření, zjemněné smetanou. Podle konkrétní receptury se omáčka také zahustí jíškou a dochutí octem či citronem.
Autor: SP, Kulinární studio MAFRA
Mrkvánky jsou buchty z kynutého těsta, do kterého se přidává nastrouhaná mrkev. Ta těsto zvláční a dodá mu jemnou sladkost, aniž by bylo potřeba použít velké množství cukru.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Šoulet je jídlo z hrachu a krup, které se tradičně spojuje především se židovskou kuchyní. Připravuje se z luštěnin a obilovin, často s cibulí, česnekem a kořením, a dlouze se dusí nebo peče, aby se chutě propojily. V některých variantách se přidává maso či husí sádlo, jinde se podává bez masa.
Autor: PS, Kulinární studio MAFRA
Peciválky jsou drobné kynuté bochánky, které se po upečení často ještě sypají mákem, cukrem a polévají máslem. V některých krajích se podávají také s povidly nebo se před dokončením namáčejí do mléka.
Autor: PS, Kulinární studio MAFRA
Nastavovaná kaše je chytrá obměna klasické bramborové kaše, kterou naše prababičky nastavovaly uvařenými ječnými kroupami, aby pokrm zvětšil svůj objem a lépe zasytil. Kroupy kaši dodají skvělou oříškovou chuť a příjemnou strukturu, díky které nejde jen o obyčejnou přílohu, ale o samostatné plnohodnotné jídlo.
Autor: SP, Kulinární studio MAFRA
Ovar patřil k běžným pokrmům při domácí zabijačce. Připravuje se vařením vepřového masa, například hlavy, kolena nebo laloku, a často se podává i s některými vnitřnostmi. K ovaru se tradičně přidává vejmrda, neboli pikantní směs z čerstvě nastrouhaného křenu a jablek, která se dochucuje octem, případně trochou cukru a soli.
Autor: SP, Kulinární studio MAFRA
Valašská sakrajda je kořeněný perníkový závin s bohatou náplní, který se dříve pekl výhradně pro sváteční příležitosti a zimní období. Tenko vyválené těsto provoněné perníkovým kořením se potře silnou vrstvou tmavých švestkových povidel, zasype mletými vlašskými ořechy, stočí do rolády a po upečení ještě potírá rumovou polevou.
Autor: Canva
Pivní polévka byla v minulosti oblíbenou snídaní i rychlou teplou večeří, která zahřála v těch nejchladnějších dnech. Připravuje se z povařeného světlého nebo tmavého piva zjemněného smetanou se žloutky, slazeného kapkou medu a provoněného hřebíčkem či skořicí, často zahuštěného chlebovými střídkami.
Autor: www.czechtourism.cz
Zablafuňky jsou jednoduchá polévka z brambor a vajec, která patří mezi starší jídla venkovské kuchyně. Základ tvoří brambory uvařené ve vodě, do kterých se přidává vejce. Polévka se podle rodinného receptu dochucuje solí, kmínem nebo dalšími běžnými přísadami.
Autor: Redakce idnes Recepty
Pod neobvyklým názvem šormajzl se skrývá neodolatelná zabijačková klasika v podobě pečeného prejtu bez střívka. Důkladně ochucená směs z vařeného vepřového masa, starého pečiva nebo krup, česneku, majoránky a koření se natlačí do vymaštěného pekáče a peče se v troubě tak dlouho, dokud se na povrchu nevytvoří dokřupava upečená kůrka.
Autor: TD, Kulinární studio MAFRA
Valašský kontrabáš je zapečené jídlo z pohanky, brambor a uzeného masa. Vše se smíchá se smaženou cibulkou, česnekem a drcenou majoránkou a zapeče dozlatova.
Autor: SP, Kulinární studio MAFRA
Lepenice je tradiční pokrm z brambor a kysaného zelí. Uvařené brambory se rozmačkají a smíchají se zelím, které se předtím podusí, často s cibulí a trochou tuku.
Autor: SP, Kulinární studio MAFRA
Uhlířina je jídlo chudých, které si připravovali uhlíři. V jednom hrnci se smíchají vařené nakrájené brambory s uvařenými noky a celá směs se pak zprudka opeče na sádle s cibulkou a dokřupava vyškvařeným špekem.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA