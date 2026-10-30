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Staročeská jídla, která zmizela z talířů. Víte, co je šormajzl nebo zablafuňky

Zuzana Jarolímková
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Staročeská kuchyně rozhodně nebyla jen o svíčkové nebo řízcích. Naše babičky a... Chlebová polévka je dokonalý příklad toho, jak naše babičky dokázaly beze... Pučálka je pokrm z naklíčeného hrachu, který byl neodmyslitelně spjatý s... Sváteční šunka v pamprnilku je dnes neprávem zapomenutá kulinářská specialita,... Telecí plíčky na smetaně jsou starší pokrm z vnitřností, které se v kuchyni... Mrkvánky jsou buchty z kynutého těsta, do kterého se přidává nastrouhaná mrkev.... Šoulet je jídlo z hrachu a krup, které se tradičně spojuje především se... Peciválky jsou drobné kynuté bochánky, které se po upečení často ještě sypají... Nastavovaná kaše je chytrá obměna klasické bramborové kaše, kterou naše... Ovar patřil k běžným pokrmům při domácí zabijačce. Připravuje se vařením... Valašská sakrajda je kořeněný perníkový závin s bohatou náplní, který se dříve... Pivní polévka byla v minulosti oblíbenou snídaní i rychlou teplou večeří, která...
Staročeská kuchyně rozhodně nebyla jen o svíčkové nebo řízcích. Naše babičky a prababičky dokázaly vykouzlit neuvěřitelně chutná a nápaditá jídla ze surovin, které byly běžně dostupné v hospodářství, na zahradě či v lese. Mnohé z těchto receptů zkrátka postupně vymizely z našich jídelníčků, ať už kvůli nedostatku času, nebo proto, že se změnily naše stravovací návyky či že jsme si je přejmenovali.

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