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KVÍZ: 40 jídel, 40 filmů: Poznáte snímek podle toho, co mají hrdinové na talíři?
Filmaři vědí, že u stolu vznikají ty nejlepší scény. Jídlo v nich vyvolává hádky, sbližuje i straší. Poznáte podle pokrmu, ze kterého filmu pochází? Čekají vás české klasiky, hollywoodské hity i...
Jídelníček plný bílkovin: 29 receptů, po kterých nebudete mít hlad
Bílkoviny zasytí na dlouho, pomáhají udržet svaly a omezují chutě na sladké. Doplnit je ale do každého jídla dne není tak snadné. Sestavili jsme jídelníček s 29 recepty, ve kterých mají bílkoviny...
Staročeská jídla, která zmizela z talířů. Víte, co je šormajzl nebo zablafuňky
Staročeská kuchyně rozhodně nebyla jen o svíčkové nebo řízcích. Naše babičky a prababičky dokázaly vykouzlit neuvěřitelně chutná a nápaditá jídla ze surovin, které byly běžně dostupné v hospodářství,...
Uhlířina podle staročeského receptu: Jídlo pro horníky ze základních surovin
Existují jídla, která vznikla z čisté nouze a ze skromných zásob, ale svou chutí a hřejivou jednoduchostí si získala srdce rodin na generace. Jedním z takových pokrmů je staročeská uhlířina,...
Snídaně ve 23 zemích světa: Podívejte se, kde ráno jedí jelito nebo churros
Někde začínají den vejci a slaninou, jinde miskou rýže, horkou polévkou nebo sladkými lívanci. Vydejte se s námi na cestu kolem světa a podívejte se, co se snídá v různých koutech planety, od...
Tvarohová bábovka plněná krémem: Vláčný moučník s mascarpone
Střední
90 min
Proměňte klasické pečení v neobyčejný kulinářský zážitek! Nadýchané kakaové těsto s tvarohem v sobě...
Smažený plněný hermelín a americké brambory: Křupavý sýr s bylinkami a křupavou přílohou
Lehké
35 min
Hledáte recept na dokonalou, hříšně dobrou večeři nebo oběd, kterému nikdo neodolá? Smažený plněný...
Co ke kávě při hubnutí? 20 sladkých receptů, které si můžete dopřát i při dietě
Máte chuť na domácí buchtu, ale snažíte se zhubnout, a tak si ji ke kávě raději nedopřejete? Možná se o oblíbenou sladkost připravujete zbytečně. Ani při hubnutí se totiž nemusíte vzdát bábovky,...
S rizotem k obědu sníte i arsen. Spočítali jsme, kolik ho je v jedné porci
Kdo si k obědu dá kuře s rýží nebo rizoto, sní s nimi i trochu arsenu. Arsen v rýži pochází z půdy a vody, ve kterých roste, a do zrna se dostává přirozeně. Spočítali jsme, že jedna porce natural...
Pohanková kaše na Dušičky: Proč ji jedli naši předkové?
Když se podzimní krajina zahalí do mlhy, přichází čas Dušiček. Naši předkové tento čas prožívali o poznání skromněji, a to nejen v modlitbách, ale i na talíři. Tradičním pokrmem, který se v tento čas...
Gyros s paprikou: Pikantní směs v tortille s česnekovým dresinkem
Střední
35 min
Hledáte skvělý tip na rychlý, ale neuvěřitelně chutný oběd či večeři? Šťavnaté maso naložené v...
Francouzská cibulačka: Pravá domácí polévka zapečená se sýrem
Střední
90 min
Toužíte po hřejivé a neuvěřitelně voňavé polévce, která vás okamžitě přenese do útulného...
Jablečný koláč na plech: Voňavý křehký koláč s jablky a rozinkami
Střední
90 min
Hledáte osvědčený recept na vláčný koláč, který provoní celou kuchyni? Tento je z křehkého těsta s...
Staročeská jídla, která zmizela z talířů. Víte, co je šormajzl nebo zablafuňky
Staročeská kuchyně rozhodně nebyla jen o svíčkové nebo řízcích. Naše babičky a prababičky dokázaly vykouzlit neuvěřitelně chutná a nápaditá jídla ze surovin, které byly běžně dostupné v hospodářství,...
Víkendové pečení se SweetBurg: Recept na měkké perníčky s dokonalou polevou
I když je do svátků ještě dost času, my v kuchyni rádi plánujeme dopředu. Ostatně, o perníčkách se častokrát začíná přemýšlet o hodně dříve, než vytáhneme první plechy, hledáme ty nejlepší recepty,...
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Koblihy s džemem: Nadýchané domácí pečivo jako od babičky
Střední
50 min
Voní po másle, rumu a citrónové kůře a na patře se doslova rozplývají. Tyto domácí koblihy plněné...
Špecle s houbami a sýrem: Domácí těstoviny s liškami
Střední
90 min
Toužíte po výjimečném jídle plném hřejivých chutí, které voní po lese a čerstvém tymiánu? Tyto...