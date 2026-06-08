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Stačí hrstka denně pro neprůstřelnou imunitu. Ale pozor na fatální chybu s hořkými mandlemi

Petra Burgrová
  5:00
Jsou bohatým zdrojem živin, které mohou podpořit zdraví i imunitní systém. A stačí jen hrstka denně, aby tělo získalo cenné vitaminy, minerály a zdravé tuky. Jaké jsou jejich hlavní benefity a na co si dát pozor?

Mandle (ilustrační fotografie) | foto: Profimedia.cz

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Na co je dobré jíst mandle

Obsahují vysoké množství vitamínu E, který působí jako silný antioxidant a pomáhá chránit buňky před oxidačním stresem. Dále jsou bohaté na hořčík, vápník, draslík, vlákninu a kvalitní nenasycené mastné kyseliny.

Pravidelná konzumace mandlí může přispět:

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Mandle skladujte v suchu, temnu a chladu, ideálně v dobře uzavíratelné sklenici, protože snadno pohlcují okolní pachy.

Kolik mandlí se může denně sníst

Mandle jsou poměrně kalorické. Ideální denní dávka je 1 hrst (cca 30 gramů), což odpovídá zhruba 20 až 23 mandlím. Tento objem vám dodá optimální množství živin, aniž byste museli mít strach o svou linii.

Kdy jsou mandle jedovaté

U mandlí, které běžně koupíte v obchodě (tzv. sladké mandle), se otravy bát nemusíte. Problém představují mandle hořké, které obsahují látku zvanou amygdalin. Při jeho kousání a trávení se v těle uvolňuje kyanovodík, který je vysoce toxický.

Pro dospělého člověka může být nebezpečné sníst už kolem 50 hořkých mandlí, pro malé dítě je smrtelná dávka mnohem nižší (kolem 5–10 kusů). Pokud tedy narazíte na mandli, která chutná výrazně pálivě a hořce, raději ji vyplivněte.

Hrst těchto ořechů denně vám zlepší soustředění i výkon mozku. Víte, po kterých sáhnout?

Pokud máte citlivější zažívání, oloupané (blanšírované) mandle pro vás budou mnohem lehčí do žaludku.

Proč oloupat mandle

Slupka mandlí obsahuje řadu prospěšných antioxidantů, ale někteří lidé dávají přednost loupaným mandlím kvůli lepší stravitelnosti.

Oloupané mandle:

  • mají jemnější chuť,
  • snadněji se mixují do krémů a dezertů,
  • jsou vhodnější pro osoby s citlivým trávením.

Loupání je jednoduché, mandle stačí krátce spařit horkou vodou a následně slupku mezi prsty stáhnout.

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Mandlová mouka je přirozeně bezlepková, takže představuje skvělou alternativu pro celiaky a lidi s intolerancí na lepek.

Jaký je rozdíl mezi mletými mandlemi a mandlovou moukou

Ačkoliv to zní jako totéž, v kuchyni se chovají odlišně:

VlastnostMleté mandleMandlová mouka
VýrobaMelou se celé mandle (často i se slupkou).Vyrábí se z blanšírovaných (oloupaných) a často odtučněných mandlí.
KonzistenceHrubší, mastnější, těžší.Velmi jemná, lehká, nadýchaná.
PoužitíDo těst na bábovky, do drobenek, na zahuštění.Na makronky, jemné piškoty a bezlepkové pečení.

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Proč namáčet mandle

Namáčení mandlí a obecně ořechů přes noc ve vodě osolené himálajskou solí je tradiční postup, který si získává u lidí stále větší popularitu. Mezi hlavní důvody patří především lepší stravitelnost, změkčení a mnohem lepší chuť.

Mandlové koláčky s jahodami

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Pokud hledáte jednoduchý způsob, jak obohatit jídelníček o cenné živiny a podpořit imunitu, mandle jsou skvělou volbou.

Co udělat s mandlemi

V kulinářském světě jsou mandle skvělým pomocníkem pro sladká i slaná jídla. Zatímco mleté tvoří základ makronek nebo ranních ovesných kaší, celé či plátkované mandle opražené na pánvi dodají křupavost krémovým polévkám, zeleninovým salátům a asijským pokrmům.

Nadrcené s bylinkami poslouží jako zdravá krusta na pečené ryby či drůbeží maso. Po rozmixování s vodou z nich snadno vykouzlíte domácí rostlinné mléko a dlouhým mixováním zase jemné mandlové máslo, které skvěle nahradí běžné pomazánky.

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Témata: Mandle, Imunita

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