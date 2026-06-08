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Na co je dobré jíst mandle
Obsahují vysoké množství vitamínu E, který působí jako silný antioxidant a pomáhá chránit buňky před oxidačním stresem. Dále jsou bohaté na hořčík, vápník, draslík, vlákninu a kvalitní nenasycené mastné kyseliny.
Pravidelná konzumace mandlí může přispět:
- k podpoře imunitního systému,
- ke zdraví srdce a cév,
- k lepší činnosti nervové soustavy,
- ke stabilnější hladině cukru v krvi,
- k delšímu pocitu sytosti a kontrole hmotnosti.
Kolik mandlí se může denně sníst
Mandle jsou poměrně kalorické. Ideální denní dávka je 1 hrst (cca 30 gramů), což odpovídá zhruba 20 až 23 mandlím. Tento objem vám dodá optimální množství živin, aniž byste museli mít strach o svou linii.
Kdy jsou mandle jedovaté
U mandlí, které běžně koupíte v obchodě (tzv. sladké mandle), se otravy bát nemusíte. Problém představují mandle hořké, které obsahují látku zvanou amygdalin. Při jeho kousání a trávení se v těle uvolňuje kyanovodík, který je vysoce toxický.
Pro dospělého člověka může být nebezpečné sníst už kolem 50 hořkých mandlí, pro malé dítě je smrtelná dávka mnohem nižší (kolem 5–10 kusů). Pokud tedy narazíte na mandli, která chutná výrazně pálivě a hořce, raději ji vyplivněte.
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Proč oloupat mandle
Slupka mandlí obsahuje řadu prospěšných antioxidantů, ale někteří lidé dávají přednost loupaným mandlím kvůli lepší stravitelnosti.
Oloupané mandle:
- mají jemnější chuť,
- snadněji se mixují do krémů a dezertů,
- jsou vhodnější pro osoby s citlivým trávením.
Loupání je jednoduché, mandle stačí krátce spařit horkou vodou a následně slupku mezi prsty stáhnout.
Jaký je rozdíl mezi mletými mandlemi a mandlovou moukou
Ačkoliv to zní jako totéž, v kuchyni se chovají odlišně:
|Vlastnost
|Mleté mandle
|Mandlová mouka
|Výroba
|Melou se celé mandle (často i se slupkou).
|Vyrábí se z blanšírovaných (oloupaných) a často odtučněných mandlí.
|Konzistence
|Hrubší, mastnější, těžší.
|Velmi jemná, lehká, nadýchaná.
|Použití
|Do těst na bábovky, do drobenek, na zahuštění.
|Na makronky, jemné piškoty a bezlepkové pečení.
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Proč namáčet mandle
Namáčení mandlí a obecně ořechů přes noc ve vodě osolené himálajskou solí je tradiční postup, který si získává u lidí stále větší popularitu. Mezi hlavní důvody patří především lepší stravitelnost, změkčení a mnohem lepší chuť.
Co udělat s mandlemi
V kulinářském světě jsou mandle skvělým pomocníkem pro sladká i slaná jídla. Zatímco mleté tvoří základ makronek nebo ranních ovesných kaší, celé či plátkované mandle opražené na pánvi dodají křupavost krémovým polévkám, zeleninovým salátům a asijským pokrmům.
Nadrcené s bylinkami poslouží jako zdravá krusta na pečené ryby či drůbeží maso. Po rozmixování s vodou z nich snadno vykouzlíte domácí rostlinné mléko a dlouhým mixováním zase jemné mandlové máslo, které skvěle nahradí běžné pomazánky.
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Recepty s mandlemi Snídaně
- Croissanty s marcipánem a mandlemi
- Mandlová granola s medem a skořicí
- Mandlové lívance
- Čokoládovo-ovesná kaše s proteinem a mandlovým mlékem
Recepty s mandlemi Hlavní jídla
- Králík na mandlích
- Rolka z kachních prsíček s mandlemi
- Plněný hermelín v trojobalu: Recept s mandlemi a bylinkami
- Vepřové maso v mandlové krustě s bramborovými pusinkami
Recepty s mandlemi Dezerty
- Mandlové palačinky s ovocem
- Nadýchaná tvarohová žemlovka se sněhem a mandlemi
- Kynutý třešňový koláč s pudinkovou náplní a mandlemi
- Rumový věnec s mandlemi
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Střední
45 min