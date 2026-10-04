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Šrucha zelná roste jako plevel, přitom je jedlá. Podívejte se, jak ji poznat

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  4:50

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Šrucha zelná roste na záhonu jako plevel. Jedlou rostlinu poznáte podle dužnatých listů a stonků; pozor na záměnu s pryšcem. | foto: Canva.com

Nízká rostlina s červenavými stonky se koncem léta rozrůstá mezi zeleninou i kolem zahradních cest. Šrucha zelná je jedlá a obsahuje rostlinné omega-3 mastné kyseliny. Než ji však utrhnete k jídlu, dobře si ji prohlédněte. Podobný pryšec roste na stejných místech a jeho bílé mléko může dráždit pokožku.

Šrucha zelná (Portulaca oleracea) se na zahradě často objeví bez pozvání. Rozrůstá se při zemi, pokrývá volnou půdu a zahrádkář ji snadno vytrhne jako další plevel. Pěstuje se však také jako listová zelenina. Jedlé jsou její listy a mladé stonky, které mají křehkou, šťavnatou strukturu a mírně nakyslou chuť.

Jak poznat šruchu zelnou

Šrucha zelná se dá využít jako chutný salát, sušené bylinky, k masu či na způsob špenátu.

Při pohledu na rostlinu si všímejte několika znaků najednou:

  • Listy: Jsou malé, oválné až obvejčité, hladké a nápadně masité.
  • Stonky: Bývají hladké, dužnaté a často načervenalé. Větví se a rozprostírají po zemi.
  • Květy: Jsou drobné a žluté. Nemusí ale být zrovna otevřené, takže se při určování nespoléhejte jen na ně.

Právě dužnatost listů a stonků patří k nejlepším vodítkům. Šrucha není trvalka, ale jednoletá rostlina. Na stejném záhonu se přesto může objevovat opakovaně, protože vytváří velké množství semen. Pokud ji nechcete nechat dál šířit, nenechávejte ji volně vysemenit.

Největší riziko záměny představuje pryšec

Na podobných místech může růst například pryšec skvrnitý (Euphorbia maculata). Také se rozprostírá při zemi, jeho listy a stonky však nejsou dužnaté jako u šruchy. Stonky mohou být jemně chlupaté. V Česku se tento pryšec vyskytuje mimo jiné v zahradách.

Na co se podívatŠrucha zelnáPryšec skvrnitý
ListySilné, hladké a masitéTenčí, nepůsobí masitě
StonkyHladké a dužnatéTenčí, mohou být jemně chlupaté
Šťáva po nalomení stonkuNevytéká bílé mlékoVytéká bílé mléko
KvětyDrobné žlutéVelmi drobná bělavá až narůžovělá květenství

Pozor při sběru: Bílé mléko po nalomení stonku je výrazným varovným znakem pryšce. Jeho šťáva dráždí pokožku a oči; rostlina není určená k jídlu a po požití může způsobit zažívací potíže. Pokud se bílé mléko objeví, rostlinu nesbírejte a po kontaktu se šťávou si umyjte ruce.

Na červenavou barvu stonků se samotnou nespoléhejte. Mohou ji mít obě rostliny a na jednom záhonu mohou růst těsně vedle sebe. Z hustého porostu proto neberte celé hrsti najednou: zkontrolujte každý sbíraný stonek zvlášť.

Podobně při zemi roste i rdesno

Šruchu může na první pohled připomínat také truskavec ptačí, označovaný rovněž jako rdesno ptačí (Polygonum aviculare). Na rozdíl od šruchy nemá dužnaté listy ani stonky. U kolének na jeho lodyze jsou navíc patrné drobné blanité pochvy, které šruše chybí.

Rychlá kontrola před sběrem: Šrucha má hladké, masité listy i stonky. Bílé mléko po nalomení ukazuje na pryšec. Tenké listy a blanité pochvy u kolének zase pomohou odlišit rdesno. Pokud znaky nedokážete spolehlivě posoudit, rostlinu nejezte.

Omega-3 ano, ale také šťavelany

Šrucha zelná obsahuje kyselinu alfa-linolenovou, zkráceně ALA. Ta patří mezi rostlinné omega-3 mastné kyseliny. Zároveň však šrucha obsahuje šťavelany, jejichž množství se může mezi rostlinami lišit. Lidé se sklonem k tvorbě ledvinových kamenů by proto měli být s její pravidelnou konzumací opatrní. Samotný obsah omega-3 není důvodem jíst šruchu ve velkých porcích.

Ke sběru vybírejte jen rostliny, které bezpečně poznáte, a místa bez chemických postřiků či jiného znečištění. Pokud si určením nejste jistí, nechte šruchu na záhonu.

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