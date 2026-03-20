Spirulina a Chlorella: Která zelená superpotravina vás opravdu detoxikuje a proč?

Obsah
Co je spirulina
Spirulina je modrozelená sinice, která roste ve sladké alkalické vodě. Má tmavě modrozelenou barvu díky pigmentu fykocyaninu a obsahuje výrazně více bílkovin než většina rostlinných potravin (až kolem 60–70 %). Je považována za jednu z nejbohatších rostlinných bílkovinných potravin vůbec.
Kromě bílkovin najdeme ve spirulině také všechny esenciální aminokyseliny, vitaminy skupiny B (včetně B12), minerály (mangan, zinek, měď, selen, chrom), chlorofyl a silné antioxidanty.
Na co je dobrá spirulina?
- Imunita: vysoký obsah antioxidantů a beta-karotenu podporuje obranyschopnost organismu.
- Energie a výdrž: díky vysokému obsahu bílkovin a vitaminů skupiny B.
- Regulace trávení: podporuje zdravou střevní mikroflóru a pravidelnou stolici.
- Podpora svalů: díky kompletnímu proteinu je oblíbená i mezi sportovci.
Co je chlorella
Chlorella je jednobuněčná sladkovodní řasa. Je známá především svou schopností detoxikovat organismus, včetně odstraňování těžkých kovů a jiných škodlivin. Ze všech známých rostlin obsahuje nejvíce chlorofylu, který je strukturou podobný hemoglobinu a je základem její sytě zelené barvy.
Chlorella obsahuje vysoké množství železa (více než špenát nebo játra), beta-karoten, esenciální aminokyseliny a unikátní chlorellový růstový faktor (CGF), který může pomoci při regeneraci buněk a nervové soustavy.
S čím pomáhá chlorella?
- Detoxikace těla: zejména při odstraňování těžkých kovů a škodlivin.
- Podpora krve: vysoký obsah chlorofylu pomáhá lepšímu okysličování organismu.
- Doplnění železa: vhodná pro lidi s nízkou hladinou železa (např. při anémii).
- Podpora nervového systému: díky CGF a vysokému obsahu vitaminů a minerálů.
|
Co je lepší, chlorella nebo spirulina?
Krátká odpověď: obě jsou skvělé, každá má však jiné účinky. Lze je navíc velmi dobře kombinovat, a to i s dalšími superpotravinami.
- Chlorella je silnější v detoxikaci (např. těžké kovy, toxiny), zejména díky vysokému obsahu chlorofylu.
- Spirulina je výživově bohatší na bílkoviny a antioxidanty, podporuje imunitu a energetický metabolismus.
Tip: Pokud nemáte rádi výraznou chuť řas, vhodnou variantou může být modrá spirulina (blue spirulina). Má jemnější chuť a zároveň krásnou barvu – ideální do nápojů, jogurtů či dezertů.
Jaké další zelené superpotraviny známe
- Mladý ječmen – obsahuje chlorofyl, vitaminy, minerály a enzymy podporující trávení a detoxikaci.
- Mladý pšeničný ječmen – silný antioxidant, podporuje čistotu krve a energii.
- Kadeřávek – podporuje imunitu a detoxikaci jater.
- Chřestový prášek – podporuje zdraví močových cest a detoxikaci.
- Mladý špenát – zdroj železa, hořčíku a chlorofylu, ideální do smoothie a zelených nápojů.
- Moringa – listy bohaté na proteiny, vitaminy a antioxidanty, podporují energii a imunitu.
Jak spirulinu a chlorellu brát
Spirulinu i chlorellu lze užívat v několika formách podle vaší preference:
- Prášek – nejběžnější forma. Lze jej přidat do smoothie, džusů, polévek, salátových dresinků nebo latté. Ideální, pokud chcete kombinovat s dalšími potravinami.
- Tablety nebo kapsle – praktické pro ty, kdo nemají rádi chuť řas. Snadno se zapíjejí vodou a přesně se dávkují.
- Tekuté extrakty nebo tinktury – koncentrovaná forma vhodná pro rychlé doplnění živin, často se používá v raw kuchyni.
|
Kolik spiruliny a chlorelly denně brát?
Začněte malými dávkami, pokud s těmito superpotravinami nemáte zkušenosti. Typické doporučení je:
- Spirulina: 1–3 g denně (někdy až 5 g).
- Chlorella: 2–5 g denně.
V případě detoxu nebo zvýšené zátěže se doporučuje mírně vyšší dávka po dobu několika týdnů. Vždy začínejte pozvolna, aby si tělo zvyklo.
Spirulina a chlorella – nežádoucí účinky
Obecně jsou obě superpotraviny dobře snášeny, ale může se objevit:
Kdo nesmí užívat spirulinu nebo chlorellu?
- Alergická reakce – svědění, vyrážka nebo jiné projevy alergie. Pokud se objeví, užívání okamžitě přerušte.
- Gastrointestinální obtíže – mírná plynatost, nadýmání nebo změny stolice, zejména na začátku užívání. Začněte malou dávkou a postupně ji zvyšujte.
- Interakce s léky – spirulina a chlorella mohou ovlivnit účinek některých léků, například těch, které ovlivňují srážlivost krve, hladinu cukru v krvi nebo funkci štítné žlázy. Vhodná je konzultace s lékařem.
Jak využít spirulinu a chlorellu v kuchyni
- Dezerty: spirulina se používá v raw rolkách, proteinových tyčinkách nebo veganské zmrzlině z mražených banánů.
- Energetické kuličky: kombinujte sušené ovoce, ořechy a spirulinu pro výživnou svačinu.
- Müsli a ovesné kaše: práškem posypte müsli nebo kaši pro zdravý start dne.
- Chia pudinky a jogurty: spirulinou můžete obohatit snídaňové skleničky – pro barvu i živiny.
|
- Salátové dresinky: prášek zamíchejte s olivovým olejem a citronovou šťávou.
- Pesto a omáčky: lze přidat do pesta nebo zeleninových omáček.
- Smoothie: přidejte lžičku spiruliny nebo chlorelly do smoothie pro extra dávku živin.
- Alkalická limonáda: spirulina nebo chlorella se dá zamíchat s citronovou vodou.
- Ovocné nápoje: spirulinu můžete přidat do jablečného džusu, citronové vody nebo mixů s ananasem či papájou.
|
Recept Spirulina latte
- 400 ml rostlinného mléka (mandlové, ovesné nebo kokosové)
- 2 lžičky (6 g) spiruliny v prášku
- 2 lžičky medu nebo javorového sirupu
- špetka skořice (volitelně)
- Do malé konvičky nebo hrnce nalijte mléko a zahřejte ho na střední teplotu (nevařte).
- Mezitím nasypte spirulinu do hrnku.
- Do horkého mléka přidejte med a krátce promíchejte metličkou.
- Mléko s medem nalijte do hrnku se spirulinou a pomocí napěňovače vyšlehejte do krémové pěny.
- Nakonec posypte špetkou skořice a ihned podávejte.
- Ledové latté: připravte si i osvěžující variantu – napěněné mléko nalijte na ledové kostky.
Počet porcí: 2
Doba přípravy: 8 minut
|
