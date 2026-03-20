Spirulina a Chlorella: Která zelená superpotravina vás opravdu detoxikuje a proč?

Klára Pěnkavová
  4:40
Cítíte se unavení a hledáte přírodní očistu těla? Spirulina a chlorella jsou dvě zelené superpotraviny, které vám mohou pomoci s detoxikací. Víte ale, kdy a proč sáhnout po které z nich? A dají se v kuchyni využít i jinak než jen v nápojích?
foto: Canva

Obsah

Co je spirulina

Spirulina je modrozelená sinice, která roste ve sladké alkalické vodě. Má tmavě modrozelenou barvu díky pigmentu fykocyaninu a obsahuje výrazně více bílkovin než většina rostlinných potravin (až kolem 60–70 %). Je považována za jednu z nejbohatších rostlinných bílkovinných potravin vůbec.

Kromě bílkovin najdeme ve spirulině také všechny esenciální aminokyseliny, vitaminy skupiny B (včetně B12), minerály (mangan, zinek, měď, selen, chrom), chlorofyl a silné antioxidanty.

Na co je dobrá spirulina?

  • Imunita: vysoký obsah antioxidantů a beta-karotenu podporuje obranyschopnost organismu.
  • Energie a výdrž: díky vysokému obsahu bílkovin a vitaminů skupiny B.
  • Regulace trávení: podporuje zdravou střevní mikroflóru a pravidelnou stolici.
  • Podpora svalů: díky kompletnímu proteinu je oblíbená i mezi sportovci.
Co je chlorella

Chlorella je jednobuněčná sladkovodní řasa. Je známá především svou schopností detoxikovat organismus, včetně odstraňování těžkých kovů a jiných škodlivin. Ze všech známých rostlin obsahuje nejvíce chlorofylu, který je strukturou podobný hemoglobinu a je základem její sytě zelené barvy.

Chlorella obsahuje vysoké množství železa (více než špenát nebo játra), beta-karoten, esenciální aminokyseliny a unikátní chlorellový růstový faktor (CGF), který může pomoci při regeneraci buněk a nervové soustavy.

S čím pomáhá chlorella?

  • Detoxikace těla: zejména při odstraňování těžkých kovů a škodlivin.
  • Podpora krve: vysoký obsah chlorofylu pomáhá lepšímu okysličování organismu.
  • Doplnění železa: vhodná pro lidi s nízkou hladinou železa (např. při anémii).
  • Podpora nervového systému: díky CGF a vysokému obsahu vitaminů a minerálů.

Co je lepší, chlorella nebo spirulina?

Krátká odpověď: obě jsou skvělé, každá má však jiné účinky. Lze je navíc velmi dobře kombinovat, a to i s dalšími superpotravinami.

  • Chlorella je silnější v detoxikaci (např. těžké kovy, toxiny), zejména díky vysokému obsahu chlorofylu.
  • Spirulina je výživově bohatší na bílkoviny a antioxidanty, podporuje imunitu a energetický metabolismus.

Tip: Pokud nemáte rádi výraznou chuť řas, vhodnou variantou může být modrá spirulina (blue spirulina). Má jemnější chuť a zároveň krásnou barvu – ideální do nápojů, jogurtů či dezertů.

Jaké další zelené superpotraviny známe

  • Mladý ječmen – obsahuje chlorofyl, vitaminy, minerály a enzymy podporující trávení a detoxikaci.
  • Mladý pšeničný ječmen – silný antioxidant, podporuje čistotu krve a energii.
  • Kadeřávek – podporuje imunitu a detoxikaci jater.
  • Chřestový prášek – podporuje zdraví močových cest a detoxikaci.
  • Mladý špenát – zdroj železa, hořčíku a chlorofylu, ideální do smoothie a zelených nápojů.
  • Moringa – listy bohaté na proteiny, vitaminy a antioxidanty, podporují energii a imunitu.

Nejběžnější formou pro spirulinu i chlorellu je prášek.

Jak spirulinu a chlorellu brát

Spirulinu i chlorellu lze užívat v několika formách podle vaší preference:

  • Prášek – nejběžnější forma. Lze jej přidat do smoothie, džusů, polévek, salátových dresinků nebo latté. Ideální, pokud chcete kombinovat s dalšími potravinami.
  • Tablety nebo kapsle – praktické pro ty, kdo nemají rádi chuť řas. Snadno se zapíjejí vodou a přesně se dávkují.
  • Tekuté extrakty nebo tinktury – koncentrovaná forma vhodná pro rychlé doplnění živin, často se používá v raw kuchyni.

Kolik spiruliny a chlorelly denně brát?

Začněte malými dávkami, pokud s těmito superpotravinami nemáte zkušenosti. Typické doporučení je:

    • Spirulina: 1–3 g denně (někdy až 5 g).
    • Chlorella: 2–5 g denně.

V případě detoxu nebo zvýšené zátěže se doporučuje mírně vyšší dávka po dobu několika týdnů. Vždy začínejte pozvolna, aby si tělo zvyklo.

Spirulina a chlorella – nežádoucí účinky

Obecně jsou obě superpotraviny dobře snášeny, ale může se objevit:

Kdo nesmí užívat spirulinu nebo chlorellu?

  • Lidé s autoimunitními onemocněními
  • Alergici na sinice/řasy
  • Osoby s fenylketonurií (spirulina obsahuje fenylalanin)
  • Těhotné a kojící ženy (pouze po konzultaci s lékařem)
  • Alergická reakce – svědění, vyrážka nebo jiné projevy alergie. Pokud se objeví, užívání okamžitě přerušte.
  • Gastrointestinální obtíže – mírná plynatost, nadýmání nebo změny stolice, zejména na začátku užívání. Začněte malou dávkou a postupně ji zvyšujte.
  • Interakce s léky – spirulina a chlorella mohou ovlivnit účinek některých léků, například těch, které ovlivňují srážlivost krve, hladinu cukru v krvi nebo funkci štítné žlázy. Vhodná je konzultace s lékařem.
Jak využít spirulinu a chlorellu v kuchyni

  • Dezerty: spirulina se používá v raw rolkách, proteinových tyčinkách nebo veganské zmrzlině z mražených banánů.
  • Energetické kuličky: kombinujte sušené ovoce, ořechy a spirulinu pro výživnou svačinu.
  • Müsli a ovesné kaše: práškem posypte müsli nebo kaši pro zdravý start dne.
  • Chia pudinky a jogurty: spirulinou můžete obohatit snídaňové skleničky – pro barvu i živiny.

  • Salátové dresinky: prášek zamíchejte s olivovým olejem a citronovou šťávou.
  • Pesto a omáčky: lze přidat do pesta nebo zeleninových omáček.
  • Smoothie: přidejte lžičku spiruliny nebo chlorelly do smoothie pro extra dávku živin.
  • Alkalická limonáda: spirulina nebo chlorella se dá zamíchat s citronovou vodou.
  • Ovocné nápoje: spirulinu můžete přidat do jablečného džusu, citronové vody nebo mixů s ananasem či papájou.

Krémový zelený nápoj ideální jako zdravá alternativa k běžnému latte, s pěnou z rostlinného mléka.

Recept Spirulina latte

  • 400 ml rostlinného mléka (mandlové, ovesné nebo kokosové)
  • 2 lžičky (6 g) spiruliny v prášku
  • 2 lžičky medu nebo javorového sirupu
  • špetka skořice (volitelně)
  1. Do malé konvičky nebo hrnce nalijte mléko a zahřejte ho na střední teplotu (nevařte).
  2. Mezitím nasypte spirulinu do hrnku.
  3. Do horkého mléka přidejte med a krátce promíchejte metličkou.
  4. Mléko s medem nalijte do hrnku se spirulinou a pomocí napěňovače vyšlehejte do krémové pěny.
  5. Nakonec posypte špetkou skořice a ihned podávejte.
  6. Ledové latté: připravte si i osvěžující variantu – napěněné mléko nalijte na ledové kostky.

Počet porcí: 2
Doba přípravy: 8 minut

