Dokonalé churros: Španělská sladká klasika, recept a tipy

Churros jsou ikonická sladká pochoutka ze smaženého těsta, která na první pohled připomíná dlouhé křupavé tyčinky obalené v cukru. Uvnitř jsou měkké a nadýchané, na povrchu krásně křupavé. Nejčastěji se podávají teplé, čerstvě usmažené, s hustou čokoládou nebo karamelem na namáčení.

Odkud churros pocházejí

Churros mají své kořeny ve Španělsku, kde se tradičně jedí ke snídani nebo jako dopolední svačina. Typické je churros con chocolate – churros namáčené do husté horké čokolády. Postupně se rozšířily do Latinské Ameriky, kde se často plní karamelem (dulce de leche), vanilkovým krémem nebo čokoládou. Dnes je najdete v kavárnách a streetfood stáncích po celém světě.

Zajímavostí je, že podle jedné teorie vznikly churros jako „horská“ verze smaženého pečiva, které si španělští pastevci připravovali na ohni – jednoduché těsto z mouky, vody a soli bylo ideální do polních podmínek.

S čím se churros podávají

Churros jsou neuvěřitelně univerzální a dají se podávat na mnoho způsobů. Klasikou je horká čokoláda, skořicový cukr nebo karamelová omáčka, do kterých se křupavé tyčinky namáčejí.

Zajímavosti o churros

  • Ve Španělsku se často jedí k snídani.
  • V Mexiku se běžně prodávají plněné – náplň se do nich vstřikuje po usmažení.
  • V USA se staly oblíbeným dezertem v zábavních parcích a na festivalech.
  • Existují i slané verze churros, podávané například se sýrovým dipem.

V latinskoamerickém stylu se často plní nebo podávají s dulce de leche, vanilkovým krémem či čokoládovou náplní přímo uvnitř churros. Moderní verze pak pracují s čerstvým ovocem, šlehačkou, pistáciovým nebo lískovým krémem a různými posypy z oříšků, kokosu či sušených malin.

Ve foodtrucích se churros obvykle servírují v kelímku s několika omáčkami na výběr, aby si každý mohl zvolit svou oblíbenou kombinaci.

Hustá čokoláda s churros

Hustá čokoláda s churros

Recept

Lehké

45 min
Churros

Recept Churros

  • 90 ml slunečnicového oleje
  • 1 špetka soli
  • 160 g hladké mouky
  • 1 lžička mleté skořice
  • 4 ks vejce
  • rostlinný olej na smažení

Dokončení:

  • moučkový cukr na posypání
  • mletá skořice na posypání
  • 250 g bílého jogurtu
  • 220 g třešňového džemu
  1. Do hrnce nalijeme 180 ml vody. Přidáme olej a sůl a přivedeme k varu. Pak za stálého míchání přisypeme mouku smíchanou se skořicí a vaříme tzv. na bílé dno. Odstavíme a mícháme do vychladnutí.
  2. Pak postupně zapracujeme vejce. Těsto přendáme do cukrářského sáčku s řezanou trubičkou.
  3. V hrnci rozehřejeme vyšší vrstvu oleje a necháme ho rozehřát. Do rozpáleného oleje pak postupně stříkáme kousky těsta dlouhé cca 13 cm. Smažíme je dozlatova ze všech stran. Vyjmeme je a necháme okapat na papírovém ubrousku.
  4. Posypeme je cukrem a skořicí a podáváme s jogurtem a džemem.

Počet porcí: 20 porcí
Doba přípravy: 45 minut

Mini churros s malinami

Recept Mini churros s malinami

Na malinovou omáčku:

  • 250 ml smetany ke šlehání
  • 100 g bílé čokolády
  • 60 ml vaječného likéru
  • 1 lžíce prachu z lyofilizovaných malin + čerstvé maliny na ozdobení

Na churros:

  • 1 špetka soli
  • 2,50 lžíce krupicového cukru
  • 125 g hladké mouky
  • olej na smažení
  • moučkový cukr na poprášení
  1. Na přípravu omáčky vlijeme smetanu do kastrůlku a zahřejeme ji. Necháme v ní rozpustit na kousky nalámanou bílou čokoládu.
  2. Kastrůlek odstavíme, do omáčky přidáme vaječný likér, malinový prach a metličkou vymícháme hladkou omáčku. Necháme ji vychladnout.
  3. Do středně velkého hrnce nalijeme 250 ml vody, přisypeme sůl a cukr. Ohříváme, a jakmile voda dosáhne bodu varu, stáhneme hrnec z ohně a přidáme mouku.
  4. Vymícháme hladké těsto. Rukama z něj tvoříme kuličky a smažíme je v rozpáleném oleji dozlatova. Podáváme s připravenou malinovou omáčkou, ozdobené čerstvými malinami a podle chuti poprášené moučkovým cukrem.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 45 minut

Churros s čokoládovou omáčkou

3 tipy, na dokonalé churros

  1. Aby byly churros opravdu dokonalé, je důležité hlídat správnou teplotu oleje, ideálně kolem 175–180 °C – příliš studený způsobí, že budou nasáklé tukem, zatímco příliš horký spálí povrch a vnitřek zůstane syrový.
  2. Těsto je nejlepší tvarovat pomocí cukrářského sáčku s hvězdicovou špičkou, díky které vznikne typický vroubkovaný tvar, jenž je při smažení extra křupavý.
  3. Hotové churros obalujte v cukru ještě teplé, aby se na ně dobře přichytil, a pokud chcete chuť ještě více zvýraznit, můžete do cukru přidat trochu skořice nebo vanilkového cukru.

Dají se churros zmrazit?

Ano – a je to skvělý trik, pokud si je chcete připravit dopředu. Nejlepší postup:

  • Nastříkejte churros z těsta na pečicí papír.
  • Nechte je zmrazit syrové (nesmažené).
  • Po zmrazení je můžete přesypat do sáčku nebo krabičky.

Takto vydrží v mrazáku až 2–3 měsíce. Při použití je můžete smažit rovnou ze zmraženého stavu – jen počítejte s o něco delší dobou smažení. Hotové usmažené churros se zmrazují hůře, protože po rozmrazení ztrácejí křupavost.

Španělské churros s pikantní čokoládou

Churros s pikantní čokoládou

Recept

Střední

30 min
Churros s malinovou omáčkou

Churros s malinovou omáčkou

Recept

Lehké

40 min

