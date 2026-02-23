Dokonalé churros: Španělská sladká klasika, recept a tipy

Obsah
Odkud churros pocházejí
Churros mají své kořeny ve Španělsku, kde se tradičně jedí ke snídani nebo jako dopolední svačina. Typické je churros con chocolate – churros namáčené do husté horké čokolády. Postupně se rozšířily do Latinské Ameriky, kde se často plní karamelem (dulce de leche), vanilkovým krémem nebo čokoládou. Dnes je najdete v kavárnách a streetfood stáncích po celém světě.
Zajímavostí je, že podle jedné teorie vznikly churros jako „horská“ verze smaženého pečiva, které si španělští pastevci připravovali na ohni – jednoduché těsto z mouky, vody a soli bylo ideální do polních podmínek.
S čím se churros podávají
Churros jsou neuvěřitelně univerzální a dají se podávat na mnoho způsobů. Klasikou je horká čokoláda, skořicový cukr nebo karamelová omáčka, do kterých se křupavé tyčinky namáčejí.
Zajímavosti o churros
V latinskoamerickém stylu se často plní nebo podávají s dulce de leche, vanilkovým krémem či čokoládovou náplní přímo uvnitř churros. Moderní verze pak pracují s čerstvým ovocem, šlehačkou, pistáciovým nebo lískovým krémem a různými posypy z oříšků, kokosu či sušených malin.
Ve foodtrucích se churros obvykle servírují v kelímku s několika omáčkami na výběr, aby si každý mohl zvolit svou oblíbenou kombinaci.
Recept Churros
- 90 ml slunečnicového oleje
- 1 špetka soli
- 160 g hladké mouky
- 1 lžička mleté skořice
- 4 ks vejce
- rostlinný olej na smažení
Dokončení:
- moučkový cukr na posypání
- mletá skořice na posypání
- 250 g bílého jogurtu
- 220 g třešňového džemu
- Do hrnce nalijeme 180 ml vody. Přidáme olej a sůl a přivedeme k varu. Pak za stálého míchání přisypeme mouku smíchanou se skořicí a vaříme tzv. na bílé dno. Odstavíme a mícháme do vychladnutí.
- Pak postupně zapracujeme vejce. Těsto přendáme do cukrářského sáčku s řezanou trubičkou.
- V hrnci rozehřejeme vyšší vrstvu oleje a necháme ho rozehřát. Do rozpáleného oleje pak postupně stříkáme kousky těsta dlouhé cca 13 cm. Smažíme je dozlatova ze všech stran. Vyjmeme je a necháme okapat na papírovém ubrousku.
- Posypeme je cukrem a skořicí a podáváme s jogurtem a džemem.
Počet porcí: 20 porcí
Doba přípravy: 45 minut
Recept Mini churros s malinami
Na malinovou omáčku:
- 250 ml smetany ke šlehání
- 100 g bílé čokolády
- 60 ml vaječného likéru
- 1 lžíce prachu z lyofilizovaných malin + čerstvé maliny na ozdobení
Na churros:
- 1 špetka soli
- 2,50 lžíce krupicového cukru
- 125 g hladké mouky
- olej na smažení
- moučkový cukr na poprášení
- Na přípravu omáčky vlijeme smetanu do kastrůlku a zahřejeme ji. Necháme v ní rozpustit na kousky nalámanou bílou čokoládu.
- Kastrůlek odstavíme, do omáčky přidáme vaječný likér, malinový prach a metličkou vymícháme hladkou omáčku. Necháme ji vychladnout.
- Do středně velkého hrnce nalijeme 250 ml vody, přisypeme sůl a cukr. Ohříváme, a jakmile voda dosáhne bodu varu, stáhneme hrnec z ohně a přidáme mouku.
- Vymícháme hladké těsto. Rukama z něj tvoříme kuličky a smažíme je v rozpáleném oleji dozlatova. Podáváme s připravenou malinovou omáčkou, ozdobené čerstvými malinami a podle chuti poprášené moučkovým cukrem.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 45 minut
3 tipy, na dokonalé churros
- Aby byly churros opravdu dokonalé, je důležité hlídat správnou teplotu oleje, ideálně kolem 175–180 °C – příliš studený způsobí, že budou nasáklé tukem, zatímco příliš horký spálí povrch a vnitřek zůstane syrový.
- Těsto je nejlepší tvarovat pomocí cukrářského sáčku s hvězdicovou špičkou, díky které vznikne typický vroubkovaný tvar, jenž je při smažení extra křupavý.
- Hotové churros obalujte v cukru ještě teplé, aby se na ně dobře přichytil, a pokud chcete chuť ještě více zvýraznit, můžete do cukru přidat trochu skořice nebo vanilkového cukru.
Dají se churros zmrazit?
Ano – a je to skvělý trik, pokud si je chcete připravit dopředu. Nejlepší postup:
- Nastříkejte churros z těsta na pečicí papír.
- Nechte je zmrazit syrové (nesmažené).
- Po zmrazení je můžete přesypat do sáčku nebo krabičky.
Takto vydrží v mrazáku až 2–3 měsíce. Při použití je můžete smažit rovnou ze zmraženého stavu – jen počítejte s o něco delší dobou smažení. Hotové usmažené churros se zmrazují hůře, protože po rozmrazení ztrácejí křupavost.