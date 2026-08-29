Na co je zdravá paprika
Tepelnou úpravou se část citlivých živin ničí, proto je čerstvá paprika tím nejlepším způsobem, jak tělu dodat vitaminy a podpořit zdraví:
- Extrémní dávka vitaminu C: Červená paprika obsahuje až třikrát více vitaminu C než pomeranč. Jediný lusk spolehlivě pokryje celodenní potřebu těla.
- Ochrana zraku: Žluté a červené odrůdy jsou nabité luteinem, zeaxantinem a beta-karotenem, které chrání sítnici a unavené oči.
- Zdravé srdce i tlak: Draslík v kombinaci s vitaminem B6 pomáhá udržovat správný krevní tlak a podporuje cévní systém.
- Ideální při hubnutí: Obsahuje z 90 % vodu, minimum kalorií a dostatek vlákniny, která zasytí a podpoří zdravé trávení.
- Krásná pleť: Synergie vitaminů A a C podporuje přirozenou tvorbu kolagenu a chrání pokožku před předčasným stárnutím.
Jaký je původ papriky
Když se řekne paprika a národní kuchyně, jednou z prvních zemí, která nás napadne, je Maďarsko. Paprika se tam používá čerstvá i sušená a mletá je jedním ze základů řady tradičních jídel. Bez ní si jen těžko představíme například maďarský guláš, kuřecí paprikáš nebo lečo.
Paprika je ale důležitou součástí kuchyní i v dalších zemích. Ve Španělsku se používá sladká i uzená paprika, známá jako pimentón, například do paelly, různých masových pokrmů nebo tapas. V Itálii se sladké papriky často pečou, grilují nebo přidávají do těstovin a zeleninových směsí. A výrazné místo mají papriky také v balkánské kuchyni, kde se z nich připravují například různé pomazánky, omáčky a zeleninová jídla.
Zajímavé je, že paprika pochází z Ameriky a do Evropy se dostala až po objevení tohoto kontinentu. Dnes je přitom natolik spojená s některými evropskými kuchyněmi, že bychom si jejich tradiční jídla bez ní jen těžko dokázali představit.
Jaké druhy paprik najdeme v obchodech
Pod názvem paprika se skrývá velké množství odrůd. V kuchyni nejčastěji rozlišujeme především papriky sladké a pálivé.
- Zelená paprika se sklízí většinou ještě před úplným dozráním. Má výraznější, lehce nahořklou chuť a hodí se například do zeleninových směsí, gulášů, leča nebo k masu.
- Červená paprika je sladší, protože má při plném dozrání více cukrů. Výborná je syrová, ale také na pečení, grilování nebo přípravu omáček.
- Žlutá a oranžová paprika jsou rovněž sladké a šťavnaté. V kuchyni je můžeme používat prakticky stejně jako červené papriky.
- Zvláštní skupinu tvoří pálivé papriky, jejichž ostrost způsobuje kapsaicin. Ten je soustředěný především v žebrech a placentě uvnitř papriky, nikoli pouze v semenech, jak se někdy traduje.
Jak vybrat dobrou papriku
Čerstvá paprika by měla být pevná, na omak těžká vzhledem ke své velikosti a mít hladkou, neoschlou slupku. Stopka by neměla být výrazně seschlá nebo nahnědlá. Vyhněte se paprikám, které mají měkká místa, otlaky, praskliny nebo začínají plesnivět. Pokud je paprika lehká a při zmáčknutí měkká, pravděpodobně už ztratila část vody a nebude tak křupavá.
Na plnění vybírejte spíše větší a pravidelně tvarované kusy. Na pečení jsou skvělé masité červené papriky, zatímco do salátu se hodí prakticky jakákoli sladká paprika.
Jak zbavit papriku slupky
Pokud chceme papriku použít do jemné omáčky nebo pomazánky, můžeme ji nejprve upéct. Jakmile slupka ztmavne a začne se oddělovat, papriky přikryjeme potravinovou fólií a necháme několik minut zapařit. Poté slupku snadno stáhneme. Tento postup se hodí především u červených paprik, které po upečení získají mnohem výraznější sladkou chuť.
Jak nejlépe zpracovat papriky
Paprika má v kuchyni opravdu široké využití. Syrová je křupavá a šťavnatá, tepelnou úpravou zesládne a získá výraznější chuť.
- Plněné papriky: Jednou z českých klasik jsou papriky plněné mletým masem a podávané s rajskou omáčkou. Papriky můžeme naplnit také rýží, sýrem, kuskusem, zeleninou nebo luštěninami.
- Pečené papriky: Červené papriky stačí potřít olejem a upéct doměkka. Po upečení je můžeme nechat chvíli zapařit a následně oloupat. Slupka pak jde dolů mnohem snadněji. Pečené papriky jsou výborné do pomazánek, salátů, těstovin, omáček nebo jen tak na chleba s trochou olivového oleje.
- Lečo: Paprika je jednou z hlavních surovin klasického leča. Kombinace paprik, rajčat, cibule a vajec patří k rychlým letním jídlům, která se obejdou bez složité přípravy.
- Paprika do guláše a omáček: Sladká paprika se používá také jako koření. Mletou papriku přidáváme například do guláše, paprikáše nebo různých omáček.
- Syrová paprika: Nemusíme ji vůbec vařit. Stačí ji nakrájet do salátu, přidat k pomazánce, použít do sendviče nebo nakrájet na proužky a podávat jako jednoduchou svačinu.
Recepty z paprik Snídaně
- Frittata ze sladkých paprik a cuket
- Paprikové sýrové suflé
- Paprikové lívanečky s kozím sýrem
- Italská špagetová omeleta s parmazánem a paprikou
Recepty z paprik Polévky
- Studená polévka z pečených paprik a rajčat
- Papriková polévka s divokou rýží
- Papriková polévka se zastřeným vejcem
- Tradiční maďarské halászlé z kapra
Recepty z paprik Hlavní jídla
- Plněné papriky s rýží, fazolemi a kukuřicí
- Guláš se zelím a čerstvou paprikou
- Lečo se zauzenou paprikou
- Karbanátky na paprikách
Recepty z paprik Svačiny
- Paprikový hummus s pečeným květákem
- Nádivkové muffiny s paprikami
- Slaný paprikový koláč
- Paprikové koláčky
Recepty z paprik Saláty
- Teplý salát z grilovaných paprik a rajčat
- Salát s grilovanou paprikou a pošírovaným vejcem
- Salát z červených paprik a lilku
- Paprikový salát s bulgurem
Recepty z paprik Zavařování
- Papriková čalamáda
- Tradiční papriky plněné zelím v sladkokyselém nálevu
- Rajčatovo-papriková salsa
- Barevné papriky s celerem v sladkokyselém nálevu
Delikátní papriková zelňačka s klobásou a houbami – Hebký krém na začátek oběda
Střední
50 min