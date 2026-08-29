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Spálená paprika patří do koše? Velký omyl, právě takhle chutná nejlépe

Petra Burgrová
  4:00

Papriky | foto: Canva

Paprika patří k surovinám, které máme doma skoro vždycky po ruce. Stačí ji nakrájet do salátu, přihodit k masu na pánev, naplnit masovou směsí nebo upéct a rozmixovat do omáčky. Zatímco zelená paprika má výraznější chuť, červená, žlutá a oranžová bývají sladší a šťavnatější. A právě podle barvy a druhu můžeme vybírat, na co se která v kuchyni nejlépe hodí.

Obsah

Na co je zdravá paprika

Tepelnou úpravou se část citlivých živin ničí, proto je čerstvá paprika tím nejlepším způsobem, jak tělu dodat vitaminy a podpořit zdraví:

  • Extrémní dávka vitaminu C: Červená paprika obsahuje až třikrát více vitaminu C než pomeranč. Jediný lusk spolehlivě pokryje celodenní potřebu těla.
  • Ochrana zraku: Žluté a červené odrůdy jsou nabité luteinem, zeaxantinem a beta-karotenem, které chrání sítnici a unavené oči.
  • Zdravé srdce i tlak: Draslík v kombinaci s vitaminem B6 pomáhá udržovat správný krevní tlak a podporuje cévní systém.
  • Ideální při hubnutí: Obsahuje z 90 % vodu, minimum kalorií a dostatek vlákniny, která zasytí a podpoří zdravé trávení.
  • Krásná pleť: Synergie vitaminů A a C podporuje přirozenou tvorbu kolagenu a chrání pokožku před předčasným stárnutím.
Zapečené papriky plněné rýží

Zapečené papriky plněné rýží

Recept

Lehké

60 min

Zapečené papriky plněné rýží

Jaký je původ papriky

Když se řekne paprika a národní kuchyně, jednou z prvních zemí, která nás napadne, je Maďarsko. Paprika se tam používá čerstvá i sušená a mletá je jedním ze základů řady tradičních jídel. Bez ní si jen těžko představíme například maďarský guláš, kuřecí paprikáš nebo lečo.

Paprika je ale důležitou součástí kuchyní i v dalších zemích. Ve Španělsku se používá sladká i uzená paprika, známá jako pimentón, například do paelly, různých masových pokrmů nebo tapas. V Itálii se sladké papriky často pečou, grilují nebo přidávají do těstovin a zeleninových směsí. A výrazné místo mají papriky také v balkánské kuchyni, kde se z nich připravují například různé pomazánky, omáčky a zeleninová jídla.

Zajímavé je, že paprika pochází z Ameriky a do Evropy se dostala až po objevení tohoto kontinentu. Dnes je přitom natolik spojená s některými evropskými kuchyněmi, že bychom si jejich tradiční jídla bez ní jen těžko dokázali představit.

Bruschetta s pečenou paprikou

Bruschetta s pečenou paprikou: Snadný recept na gril

Recept

Lehké

40 min

Zelená, žlutá, nebo červená? Podle barvy poznáte, na co se paprika hodí

Jaké druhy paprik najdeme v obchodech

Pod názvem paprika se skrývá velké množství odrůd. V kuchyni nejčastěji rozlišujeme především papriky sladké a pálivé.

  • Zelená paprika se sklízí většinou ještě před úplným dozráním. Má výraznější, lehce nahořklou chuť a hodí se například do zeleninových směsí, gulášů, leča nebo k masu.
  • Červená paprika je sladší, protože má při plném dozrání více cukrů. Výborná je syrová, ale také na pečení, grilování nebo přípravu omáček.
  • Žlutá a oranžová paprika jsou rovněž sladké a šťavnaté. V kuchyni je můžeme používat prakticky stejně jako červené papriky.
  • Zvláštní skupinu tvoří pálivé papriky, jejichž ostrost způsobuje kapsaicin. Ten je soustředěný především v žebrech a placentě uvnitř papriky, nikoli pouze v semenech, jak se někdy traduje.
Polévka z pečených paprik

Polévka z pečených paprik

Recept

Lehké

50 min

Polévka z pečených paprik

Jak vybrat dobrou papriku

Čerstvá paprika by měla být pevná, na omak těžká vzhledem ke své velikosti a mít hladkou, neoschlou slupku. Stopka by neměla být výrazně seschlá nebo nahnědlá. Vyhněte se paprikám, které mají měkká místa, otlaky, praskliny nebo začínají plesnivět. Pokud je paprika lehká a při zmáčknutí měkká, pravděpodobně už ztratila část vody a nebude tak křupavá.

Na plnění vybírejte spíše větší a pravidelně tvarované kusy. Na pečení jsou skvělé masité červené papriky, zatímco do salátu se hodí prakticky jakákoli sladká paprika.

Vepřový guláš s paprikou

Vepřový guláš s paprikou

Recept

Střední

80 min

Jak zbavit papriku slupky

Pokud chceme papriku použít do jemné omáčky nebo pomazánky, můžeme ji nejprve upéct. Jakmile slupka ztmavne a začne se oddělovat, papriky přikryjeme potravinovou fólií a necháme několik minut zapařit. Poté slupku snadno stáhneme. Tento postup se hodí především u červených paprik, které po upečení získají mnohem výraznější sladkou chuť.

Marinované papriky s bylinkami a česnekem

Marinované papriky s bylinkami a česnekem

Recept

Lehké

35 min

Z pečených paprik připravíte skvělou pomazánku nebo omáčku.

Jak nejlépe zpracovat papriky

Paprika má v kuchyni opravdu široké využití. Syrová je křupavá a šťavnatá, tepelnou úpravou zesládne a získá výraznější chuť.

  • Plněné papriky: Jednou z českých klasik jsou papriky plněné mletým masem a podávané s rajskou omáčkou. Papriky můžeme naplnit také rýží, sýrem, kuskusem, zeleninou nebo luštěninami.
  • Pečené papriky: Červené papriky stačí potřít olejem a upéct doměkka. Po upečení je můžeme nechat chvíli zapařit a následně oloupat. Slupka pak jde dolů mnohem snadněji. Pečené papriky jsou výborné do pomazánek, salátů, těstovin, omáček nebo jen tak na chleba s trochou olivového oleje.
  • Lečo: Paprika je jednou z hlavních surovin klasického leča. Kombinace paprik, rajčat, cibule a vajec patří k rychlým letním jídlům, která se obejdou bez složité přípravy.
  • Paprika do guláše a omáček: Sladká paprika se používá také jako koření. Mletou papriku přidáváme například do guláše, paprikáše nebo různých omáček.
  • Syrová paprika: Nemusíme ji vůbec vařit. Stačí ji nakrájet do salátu, přidat k pomazánce, použít do sendviče nebo nakrájet na proužky a podávat jako jednoduchou svačinu.
Plněné papriky z grilu

Plněné papriky z grilu: Šťavnatá letní pochoutka s bohatou sýrovou náplní

Recept

Lehké

45 min

Fit pizza

Recepty z paprik Snídaně

Studená polévka z pečených paprik a rajčat

Recepty z paprik Polévky

Plněné papriky s rýží, fazolemi a kukuřicí

Recepty z paprik Hlavní jídla

Paprikový hummus s pečeným květákem

Recepty z paprik Svačiny

Teplý salát z grilovaných paprik a rajčat

Recepty z paprik Saláty

Papriková čalamáda

Recepty z paprik Zavařování

Zelňačka s klobásou a houbami

Delikátní papriková zelňačka s klobásou a houbami – Hebký krém na začátek oběda

Recept

Střední

50 min
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Témata: Paprika, omáčka

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