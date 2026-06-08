Filipínské špagety patří mezi nejznámější jídla místní kuchyně. Jejich základ sice připomíná klasické boloňské špagety, omáčka ale bývá sladká a často obsahuje cukr nebo párky.
Největší překvapení však přichází s kečupem. Místo rajčatového se totiž používá banánový kečup, který vznikl pravděpodobně během druhé světové války, kdy byl nedostatek rajčat. Banánů bylo naopak dostatek.
Nejde o žádnou kuriozitu pro turisty. Filipínské špagety jsou běžnou součástí dětských narozeninových oslav i nabídek rychlého občerstvení například Jollibee.
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