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Špagety s cukrem a kečupem z banánů? Na Filipínách je zbožňují miliony lidí

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  8:30
Objednáte si špagety a čekáte rajčatovou omáčku. Místo ní ale dostanete cukr a kečup vyrobený z banánů. Přesně tak vypadá jedno z nejoblíbenějších jídel na Filipínách, které teď znovu vyvolává překvapené reakce na sociálních sítích.

Sladké špagety s banánovým kečupem patří na Filipínách mezi běžná jídla. | foto: instagramový účet: @this.foodie.cooks

Filipínské špagety patří mezi nejznámější jídla místní kuchyně. Jejich základ sice připomíná klasické boloňské špagety, omáčka ale bývá sladká a často obsahuje cukr nebo párky.

Největší překvapení však přichází s kečupem. Místo rajčatového se totiž používá banánový kečup, který vznikl pravděpodobně během druhé světové války, kdy byl nedostatek rajčat. Banánů bylo naopak dostatek.

Filipínská verze špaget z řetězce Jollibee.

Banánový kečup, který se na Filipínách používá místo rajčatového.

Nejde o žádnou kuriozitu pro turisty. Filipínské špagety jsou běžnou součástí dětských narozeninových oslav i nabídek rychlého občerstvení například Jollibee.

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Špagety s cukrem a kečupem z banánů? Na Filipínách je zbožňují miliony lidí

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